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Байден предложил конгрессу согласовать пакет инвестиций в ВПК - РИА Новости, 20.10.2023
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17:38 20.10.2023 (обновлено: 17:58 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/baidon-1904213075.html
Байден предложил конгрессу согласовать пакет инвестиций в ВПК
Байден предложил конгрессу согласовать пакет инвестиций в ВПК - РИА Новости, 20.10.2023
Байден предложил конгрессу согласовать пакет инвестиций в ВПК
Президент США Джо Байден предложил конгрессу согласовать 50 миллиардов долларов инвестиций в американский ОПК, говорится в президентском запросе, направленном в РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T17:38
2023-10-20T17:58
джо байден
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экономика
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден предложил конгрессу согласовать 50 миллиардов долларов инвестиций в американский ОПК, говорится в президентском запросе, направленном в палату представителей конгресса США в пятницу."Дополнительный запрос содержит 50 миллиардов в качестве инвестиции в американский оборонно-индустриальный сектор для обеспечения того, что наши военные остаются самыми подготовленными, готовыми и наилучшим образом оснащенными в мире", - говорится в документе.
https://ria.ru/20231020/bayden-1904192324.html
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джо байден, сша, экономика, в мире
Джо Байден, США, Экономика, В мире
Байден предложил конгрессу согласовать пакет инвестиций в ВПК

Байден предложил конгрессу пакет инвестиций в 50 млрд долларов для ВПК

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден предложил конгрессу согласовать 50 миллиардов долларов инвестиций в американский ОПК, говорится в президентском запросе, направленном в палату представителей конгресса США в пятницу.
"Дополнительный запрос содержит 50 миллиардов в качестве инвестиции в американский оборонно-индустриальный сектор для обеспечения того, что наши военные остаются самыми подготовленными, готовыми и наилучшим образом оснащенными в мире", - говорится в документе.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
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