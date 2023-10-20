https://ria.ru/20231020/baidon-1904213075.html
Байден предложил конгрессу согласовать пакет инвестиций в ВПК
Байден предложил конгрессу согласовать пакет инвестиций в ВПК - РИА Новости, 20.10.2023
Байден предложил конгрессу согласовать пакет инвестиций в ВПК
Президент США Джо Байден предложил конгрессу согласовать 50 миллиардов долларов инвестиций в американский ОПК, говорится в президентском запросе, направленном в РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T17:38
2023-10-20T17:38
2023-10-20T17:58
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден предложил конгрессу согласовать 50 миллиардов долларов инвестиций в американский ОПК, говорится в президентском запросе, направленном в палату представителей конгресса США в пятницу."Дополнительный запрос содержит 50 миллиардов в качестве инвестиции в американский оборонно-индустриальный сектор для обеспечения того, что наши военные остаются самыми подготовленными, готовыми и наилучшим образом оснащенными в мире", - говорится в документе.
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джо байден, сша, экономика, в мире
Джо Байден, США, Экономика, В мире
Байден предложил конгрессу согласовать пакет инвестиций в ВПК
Байден предложил конгрессу пакет инвестиций в 50 млрд долларов для ВПК
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден предложил конгрессу согласовать 50 миллиардов долларов инвестиций в американский ОПК, говорится в президентском запросе, направленном в палату представителей конгресса США в пятницу.
"Дополнительный запрос содержит 50 миллиардов в качестве инвестиции в американский оборонно-индустриальный сектор для обеспечения того, что наши военные остаются самыми подготовленными, готовыми и наилучшим образом оснащенными в мире", - говорится в документе.
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