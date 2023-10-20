https://ria.ru/20231020/avtorizatsiya-1904135920.html

Минцифры предложило продлить авторизацию в соцсетях через "Госуслуги"

Минцифры предложило продлить авторизацию в соцсетях через "Госуслуги" - РИА Новости, 20.10.2023

Минцифры предложило продлить авторизацию в соцсетях через "Госуслуги"

Минцифры предлагает продлить на следующий год эксперимент по авторизации пользователей интернет-платформ через портал "Госуслуги", следует из проекта... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T14:04

2023-10-20T14:04

2023-10-20T14:04

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Минцифры предлагает продлить на следующий год эксперимент по авторизации пользователей интернет-платформ через портал "Госуслуги", следует из проекта постановления, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно правовых актов. "В целях сбора достаточного количества данных об эффективности реализации эксперимента (по авторизации пользователей интернет-платформ через портал "Госуслуги" - ред.) предлагается продлить действие эксперимента до 31 декабря 2024 г", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления. Согласно текущей версии постановления, эксперимент должен завершиться 31 декабря текущего года. Там же указано, что по данным на сентябрь возможность аутентификации с использованием учетной записи "Госуслуг" реализовали "Яндекс", auto.ru, компания HeadHunter, "Этажи", VK и соцсеть "ВКонтакте", Wildberries, Ozon, АО "Петербургская сбытовая компания", Avito. Уточняется, что за время эксперимента "агрегаторами реализовано 25 сервисов с использованием данных, получаемых из ЕСИА (Единой системы идентификации и аутентификации - ред.) с согласия пользователя". "Данное взаимодействие с коммерческими сервисами и платформами является востребованным у пользователей "Госуслуг". За все время проекта возможностью идентификации и аутентификации в информационных системах участников эксперимента с использованием учетной записи "Госуслуг" воспользовалось 5 миллионов граждан более 9 миллионов раз. Вместе с тем, еще много социально важных коммерческих сервисов с использованием ЕСИА находятся в разработке и будут запущены до конца 2023 года", - говорится в записке. Эксперимент по авторизации пользователей интернет-платформ через портал "Госуслуги" начался в России в апреле 2021 года.

https://ria.ru/20231019/kodeks-1903875697.html

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