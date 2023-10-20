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Минцифры предложило продлить авторизацию в соцсетях через "Госуслуги" - РИА Новости, 20.10.2023
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14:04 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/avtorizatsiya-1904135920.html
Минцифры предложило продлить авторизацию в соцсетях через "Госуслуги"
Минцифры предложило продлить авторизацию в соцсетях через "Госуслуги" - РИА Новости, 20.10.2023
Минцифры предложило продлить авторизацию в соцсетях через "Госуслуги"
Минцифры предлагает продлить на следующий год эксперимент по авторизации пользователей интернет-платформ через портал "Госуслуги", следует из проекта... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T14:04
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россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Минцифры предлагает продлить на следующий год эксперимент по авторизации пользователей интернет-платформ через портал "Госуслуги", следует из проекта постановления, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно правовых актов. "В целях сбора достаточного количества данных об эффективности реализации эксперимента (по авторизации пользователей интернет-платформ через портал "Госуслуги" - ред.) предлагается продлить действие эксперимента до 31 декабря 2024 г", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления. Согласно текущей версии постановления, эксперимент должен завершиться 31 декабря текущего года. Там же указано, что по данным на сентябрь возможность аутентификации с использованием учетной записи "Госуслуг" реализовали "Яндекс", auto.ru, компания HeadHunter, "Этажи", VK и соцсеть "ВКонтакте", Wildberries, Ozon, АО "Петербургская сбытовая компания", Avito. Уточняется, что за время эксперимента "агрегаторами реализовано 25 сервисов с использованием данных, получаемых из ЕСИА (Единой системы идентификации и аутентификации - ред.) с согласия пользователя". "Данное взаимодействие с коммерческими сервисами и платформами является востребованным у пользователей "Госуслуг". За все время проекта возможностью идентификации и аутентификации в информационных системах участников эксперимента с использованием учетной записи "Госуслуг" воспользовалось 5 миллионов граждан более 9 миллионов раз. Вместе с тем, еще много социально важных коммерческих сервисов с использованием ЕСИА находятся в разработке и будут запущены до конца 2023 года", - говорится в записке. Эксперимент по авторизации пользователей интернет-платформ через портал "Госуслуги" начался в России в апреле 2021 года.
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Минцифры предложило продлить авторизацию в соцсетях через "Госуслуги"

Минцифры хочет продлить эксперимент по авторизации в соцсетях через Госуслуги

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Минцифры предлагает продлить на следующий год эксперимент по авторизации пользователей интернет-платформ через портал "Госуслуги", следует из проекта постановления, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно правовых актов.
"В целях сбора достаточного количества данных об эффективности реализации эксперимента (по авторизации пользователей интернет-платформ через портал "Госуслуги" - ред.) предлагается продлить действие эксперимента до 31 декабря 2024 г", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления. Согласно текущей версии постановления, эксперимент должен завершиться 31 декабря текущего года.
Там же указано, что по данным на сентябрь возможность аутентификации с использованием учетной записи "Госуслуг" реализовали "Яндекс", auto.ru, компания HeadHunter, "Этажи", VK и соцсеть "ВКонтакте", Wildberries, Ozon, АО "Петербургская сбытовая компания", Avito. Уточняется, что за время эксперимента "агрегаторами реализовано 25 сервисов с использованием данных, получаемых из ЕСИА (Единой системы идентификации и аутентификации - ред.) с согласия пользователя".
"Данное взаимодействие с коммерческими сервисами и платформами является востребованным у пользователей "Госуслуг". За все время проекта возможностью идентификации и аутентификации в информационных системах участников эксперимента с использованием учетной записи "Госуслуг" воспользовалось 5 миллионов граждан более 9 миллионов раз. Вместе с тем, еще много социально важных коммерческих сервисов с использованием ЕСИА находятся в разработке и будут запущены до конца 2023 года", - говорится в записке.
Эксперимент по авторизации пользователей интернет-платформ через портал "Госуслуги" начался в России в апреле 2021 года.
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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