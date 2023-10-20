https://ria.ru/20231020/avtomobili-1904124750.html

Лукашенко пообещал показать новую марку белорусских автомобилей

Лукашенко пообещал показать новую марку белорусских автомобилей - РИА Новости, 20.10.2023

Лукашенко пообещал показать новую марку белорусских автомобилей

В Белоруссии начали производить новую марку легковых автомобилей, заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу на совещании по вопросу... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T13:34

2023-10-20T13:34

2023-10-20T13:34

россия

александр лукашенко

белоруссия

авто

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МИНСК, 20 окт – РИА Новости. В Белоруссии начали производить новую марку легковых автомобилей, заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу на совещании по вопросу совершенствования системы планирования и контроля за реализацией стратегических проектов. "В ближайшее время покажем народу. Начали новую марку автомобилей производить. Вот видите, как жизнь повернулась: автомобили востребованы. И Geely занимает первое место по продажам в Беларуси уже. В России молятся, просят: "Продайте". Очереди появились. Когда такое было? Это говорит о том, что надо этим заниматься. И надо видеть перспективы", - приводит слова Лукашенко сайт белорусского лидера. Глава белорусского государства напомнил о планах по созданию производства в сотрудничестве с китайской компании "ФАВ Груп". Наиболее известный бренд корпорации - легковой автомобиль Hongqi ("Хунци" - переводится как "красное знамя").

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россия, александр лукашенко, белоруссия, авто