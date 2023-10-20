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ЦБ отметил снижение числа машин в продаже в ДФО на фоне санкций Японии - РИА Новости, 20.10.2023
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05:11 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/avtomobili-1903981499.html
ЦБ отметил снижение числа машин в продаже в ДФО на фоне санкций Японии
ЦБ отметил снижение числа машин в продаже в ДФО на фоне санкций Японии - РИА Новости, 20.10.2023
ЦБ отметил снижение числа машин в продаже в ДФО на фоне санкций Японии
Количество машин в продаже на Дальнем Востоке на фоне японских санкций, касающихся ввоза автомобилей в РФ, в сентябре снизилось почти в два раза по сравнению с... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T05:11
2023-10-20T05:11
россия
дальний восток
экономика
авто
центральный банк рф (цб рф)
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Количество машин в продаже на Дальнем Востоке на фоне японских санкций, касающихся ввоза автомобилей в РФ, в сентябре снизилось почти в два раза по сравнению с июлем, но дефицита иномарок в макрорегионе нет, сообщает пресс-служба Дальневосточного главного управления Банка России. Новый пакет санкций, запрещающий экспорт из Японии в Россию 758 видов товаров, вступил в силу 9 августа. В список в том числе вошли гибридные автомобили и электромобили, а также бензиновые и дизельные машины с объемом двигателя больше 1,9 литра. По данным Владивостокской таможни от 7 сентября, за 9 августа - 6 сентября оформлено для импорта 11,8 тысячи автомобилей, что почти в три раза меньше, чем за четыре недели, предшествовавшие введению новых японских санкций на поставку машин в Россию. "На Дальнем Востоке количество машин в продаже в сентябре снизилось почти в два раза по сравнению с июлем. Однако дефицита автомобилей в макрорегионе не наблюдалось вследствие рекордных объемов поставок в предыдущие месяцы. Кроме того, повысился спрос на новые импортные авто", - говорится в сообщении. По оценкам представителей автомобильного рынка, на попавшие под ограничения автомобили приходилось до 80% всего объема продаж на Дальнем Востоке, сообщает главное управление. По его данным, в Приморье из-за сокращения предложения, ослабления рубля и повышения утилизационного сбора цены на попавшие под ограничения автомобили в августе выросли более чем на четверть по сравнению с июлем, на другие модели — на 10–15%. "Рост цен способствовал переориентации спроса на автомобили из других стран Азии, в том числе новые. Так, в августе-сентябре продажи новых импортных машин выросли почти в два раза по сравнению со средним уровнем в январе-июле в основном за счет китайских марок. Кроме того, в сентябре на заводе в Приморском крае возобновилось производство машин на основе китайского внедорожника", — приводятся слова главного экономиста экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антона Гулевича. В конце августа представитель автомобильного портала "Дром" сообщила журналистам, что в августе в Приморском крае стало на 33% меньше объявлений о продаже машин в сравнении с июнем. По ее словам, снижение предложения связано с резким ростом спроса на автомобили. Их начали раскупать и снимать с продажи еще в преддверии введения новых японских санкций и повышения утильсбора на машины в РФ.
https://ria.ru/20231019/avtomobil-1903820416.html
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россия, дальний восток, экономика, авто, центральный банк рф (цб рф), приморский край
Россия, Дальний Восток, Экономика, Авто, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Приморский край
ЦБ отметил снижение числа машин в продаже в ДФО на фоне санкций Японии

ЦБ: число автомобилей в продаже в ДФО снизилось вдвое из-за японских санкций

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДорожное движение во Владивостоке
Дорожное движение во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Дорожное движение во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Количество машин в продаже на Дальнем Востоке на фоне японских санкций, касающихся ввоза автомобилей в РФ, в сентябре снизилось почти в два раза по сравнению с июлем, но дефицита иномарок в макрорегионе нет, сообщает пресс-служба Дальневосточного главного управления Банка России.
Новый пакет санкций, запрещающий экспорт из Японии в Россию 758 видов товаров, вступил в силу 9 августа. В список в том числе вошли гибридные автомобили и электромобили, а также бензиновые и дизельные машины с объемом двигателя больше 1,9 литра. По данным Владивостокской таможни от 7 сентября, за 9 августа - 6 сентября оформлено для импорта 11,8 тысячи автомобилей, что почти в три раза меньше, чем за четыре недели, предшествовавшие введению новых японских санкций на поставку машин в Россию.
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"На Дальнем Востоке количество машин в продаже в сентябре снизилось почти в два раза по сравнению с июлем. Однако дефицита автомобилей в макрорегионе не наблюдалось вследствие рекордных объемов поставок в предыдущие месяцы. Кроме того, повысился спрос на новые импортные авто", - говорится в сообщении.
По оценкам представителей автомобильного рынка, на попавшие под ограничения автомобили приходилось до 80% всего объема продаж на Дальнем Востоке, сообщает главное управление.
По его данным, в Приморье из-за сокращения предложения, ослабления рубля и повышения утилизационного сбора цены на попавшие под ограничения автомобили в августе выросли более чем на четверть по сравнению с июлем, на другие модели — на 10–15%.
"Рост цен способствовал переориентации спроса на автомобили из других стран Азии, в том числе новые. Так, в августе-сентябре продажи новых импортных машин выросли почти в два раза по сравнению со средним уровнем в январе-июле в основном за счет китайских марок. Кроме того, в сентябре на заводе в Приморском крае возобновилось производство машин на основе китайского внедорожника", — приводятся слова главного экономиста экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антона Гулевича.
В конце августа представитель автомобильного портала "Дром" сообщила журналистам, что в августе в Приморском крае стало на 33% меньше объявлений о продаже машин в сравнении с июнем. По ее словам, снижение предложения связано с резким ростом спроса на автомобили. Их начали раскупать и снимать с продажи еще в преддверии введения новых японских санкций и повышения утильсбора на машины в РФ.
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