https://ria.ru/20231020/avtomobili-1903981499.html

ЦБ отметил снижение числа машин в продаже в ДФО на фоне санкций Японии

ЦБ отметил снижение числа машин в продаже в ДФО на фоне санкций Японии - РИА Новости, 20.10.2023

ЦБ отметил снижение числа машин в продаже в ДФО на фоне санкций Японии

Количество машин в продаже на Дальнем Востоке на фоне японских санкций, касающихся ввоза автомобилей в РФ, в сентябре снизилось почти в два раза по сравнению с... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T05:11

2023-10-20T05:11

2023-10-20T05:11

россия

дальний восток

экономика

авто

центральный банк рф (цб рф)

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789001475_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0b7c7dd8798825b63dae72a0adf39516.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Количество машин в продаже на Дальнем Востоке на фоне японских санкций, касающихся ввоза автомобилей в РФ, в сентябре снизилось почти в два раза по сравнению с июлем, но дефицита иномарок в макрорегионе нет, сообщает пресс-служба Дальневосточного главного управления Банка России. Новый пакет санкций, запрещающий экспорт из Японии в Россию 758 видов товаров, вступил в силу 9 августа. В список в том числе вошли гибридные автомобили и электромобили, а также бензиновые и дизельные машины с объемом двигателя больше 1,9 литра. По данным Владивостокской таможни от 7 сентября, за 9 августа - 6 сентября оформлено для импорта 11,8 тысячи автомобилей, что почти в три раза меньше, чем за четыре недели, предшествовавшие введению новых японских санкций на поставку машин в Россию. "На Дальнем Востоке количество машин в продаже в сентябре снизилось почти в два раза по сравнению с июлем. Однако дефицита автомобилей в макрорегионе не наблюдалось вследствие рекордных объемов поставок в предыдущие месяцы. Кроме того, повысился спрос на новые импортные авто", - говорится в сообщении. По оценкам представителей автомобильного рынка, на попавшие под ограничения автомобили приходилось до 80% всего объема продаж на Дальнем Востоке, сообщает главное управление. По его данным, в Приморье из-за сокращения предложения, ослабления рубля и повышения утилизационного сбора цены на попавшие под ограничения автомобили в августе выросли более чем на четверть по сравнению с июлем, на другие модели — на 10–15%. "Рост цен способствовал переориентации спроса на автомобили из других стран Азии, в том числе новые. Так, в августе-сентябре продажи новых импортных машин выросли почти в два раза по сравнению со средним уровнем в январе-июле в основном за счет китайских марок. Кроме того, в сентябре на заводе в Приморском крае возобновилось производство машин на основе китайского внедорожника", — приводятся слова главного экономиста экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антона Гулевича. В конце августа представитель автомобильного портала "Дром" сообщила журналистам, что в августе в Приморском крае стало на 33% меньше объявлений о продаже машин в сравнении с июнем. По ее словам, снижение предложения связано с резким ростом спроса на автомобили. Их начали раскупать и снимать с продажи еще в преддверии введения новых японских санкций и повышения утильсбора на машины в РФ.

https://ria.ru/20231019/avtomobil-1903820416.html

https://ria.ru/20230914/yaponiya-1896241445.html

россия

дальний восток

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дальний восток, экономика, авто, центральный банк рф (цб рф), приморский край