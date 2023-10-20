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Российские военные отразили за неделю 61 атаку ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отразили за неделю 61 атаку ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 20.10.2023
Российские военные отразили за неделю 61 атаку ВСУ на Купянском направлении
На купянском направлении войска Украины потеряли за неделю более 995 военнослужащих, российские подразделения отразили 61 атаку противника, сообщили в пятницу в РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:21
2023-10-20T15:21
2023-10-20T15:40
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. На купянском направлении войска Украины потеряли за неделю более 995 военнослужащих, российские подразделения отразили 61 атаку противника, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили 61 контратаку противника. Авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й, 44-й и 115-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Тимковки Харьковской области и Макеевки ЛНР."В результате боевых действий улучшено положение подразделений российской группировки по переднему краю. Потери противника за истекший период составили свыше 995 военнослужащих, 10 танков, 27 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, а также 18 орудий полевой артиллерии", - сказали в ведомстве.
харьковская область
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили за неделю 61 атаку ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВС России отразили за неделю 61 атаку ВСУ на Купянском направлении