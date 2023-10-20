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Российские военные отразили за неделю 61 атаку ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 20.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:21 20.10.2023 (обновлено: 15:40 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/ataki-1904166211.html
Российские военные отразили за неделю 61 атаку ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отразили за неделю 61 атаку ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 20.10.2023
Российские военные отразили за неделю 61 атаку ВСУ на Купянском направлении
На купянском направлении войска Украины потеряли за неделю более 995 военнослужащих, российские подразделения отразили 61 атаку противника, сообщили в пятницу в РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:21
2023-10-20T15:40
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. На купянском направлении войска Украины потеряли за неделю более 995 военнослужащих, российские подразделения отразили 61 атаку противника, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили 61 контратаку противника. Авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й, 44-й и 115-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Тимковки Харьковской области и Макеевки ЛНР."В результате боевых действий улучшено положение подразделений российской группировки по переднему краю. Потери противника за истекший период составили свыше 995 военнослужащих, 10 танков, 27 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, а также 18 орудий полевой артиллерии", - сказали в ведомстве.
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили за неделю 61 атаку ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: ВС России отразили за неделю 61 атаку ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. На купянском направлении войска Украины потеряли за неделю более 995 военнослужащих, российские подразделения отразили 61 атаку противника, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили 61 контратаку противника. Авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й, 44-й и 115-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Тимковки Харьковской области и Макеевки ЛНР.
"В результате боевых действий улучшено положение подразделений российской группировки по переднему краю. Потери противника за истекший период составили свыше 995 военнослужащих, 10 танков, 27 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, а также 18 орудий полевой артиллерии", - сказали в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
19 октября, 16:17
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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