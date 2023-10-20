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На Донецком направлении отразили 25 атак ВСУ за неделю - РИА Новости, 20.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:21 20.10.2023 (обновлено: 15:48 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/ataki-1904166106.html
На Донецком направлении отразили 25 атак ВСУ за неделю
На Донецком направлении отразили 25 атак ВСУ за неделю - РИА Новости, 20.10.2023
На Донецком направлении отразили 25 атак ВСУ за неделю
Группировка ВС РФ "Юг" отбила за неделю 25 атак на донецком направлении, ВСУ на данном направлении потеряли более 2065 военнослужащих, 73 единицы техники, 5... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:21
2023-10-20T15:48
специальная военная операция на украине
киев
вооруженные силы украины
россия
клещеевка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" отбила за неделю 25 атак на донецком направлении, ВСУ на данном направлении потеряли более 2065 военнослужащих, 73 единицы техники, 5 складов с боеприпасами и техникой, сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, на донецком направлении российские подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражения боевым группам 28-й, 56-й, 67-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Курдюмовка, Андреевка, Клещеевка и Марьинка в ДНР."За прошедшую неделю на данном направлении отражены 25 атак противника. Потери ВСУ на данном направлении составили более 2065 украинских военнослужащих, четыре танка, 14 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии. Кроме того, ударами авиации и ракетных войск уничтожены пять складов с боеприпасами и военной техникой", - сообщили в Минобороны.
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киев, вооруженные силы украины, россия, клещеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы Украины, Россия, Клещеевка, Донецкая Народная Республика
На Донецком направлении отразили 25 атак ВСУ за неделю

МО: на Донецком направлении отразили 25 атак ВСУ за неделю

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Реактивная система - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" отбила за неделю 25 атак на донецком направлении, ВСУ на данном направлении потеряли более 2065 военнослужащих, 73 единицы техники, 5 складов с боеприпасами и техникой, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, на донецком направлении российские подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражения боевым группам 28-й, 56-й, 67-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Курдюмовка, Андреевка, Клещеевка и Марьинка в ДНР.
"За прошедшую неделю на данном направлении отражены 25 атак противника. Потери ВСУ на данном направлении составили более 2065 украинских военнослужащих, четыре танка, 14 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии. Кроме того, ударами авиации и ракетных войск уничтожены пять складов с боеприпасами и военной техникой", - сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
19 октября, 16:17
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВооруженные силы УкраиныРоссияКлещеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
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