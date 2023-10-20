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В результате удара по церкви в Газе есть погибшие, сообщил архиепископ - РИА Новости, 20.10.2023
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00:43 20.10.2023 (обновлено: 09:10 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/arkhiepiskop-1903969202.html
В результате удара по церкви в Газе есть погибшие, сообщил архиепископ
В результате удара по церкви в Газе есть погибшие, сообщил архиепископ - РИА Новости, 20.10.2023
В результате удара по церкви в Газе есть погибшие, сообщил архиепископ
Епископ Иерусалимской православной церкви Архиепископ Тивериадский Алексий сообщил греческому общественному телевидению ERT о погибших в результате удара по... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T00:43
2023-10-20T09:10
сектор газа
иерусалимская православная церковь
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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АФИНЫ, 20 окт - РИА Новости. Епископ Иерусалимской православной церкви Архиепископ Тивериадский Алексий сообщил греческому общественному телевидению ERT о погибших в результате удара по греческой православной церкви в секторе Газа.Вечером в четверг появились сообщения, что греческая православная церковь Святого Порфирия в секторе Газа разрушена в результате израильских бомбардировок."Они ударили по офисам и входу в монастырь. Они обстреляли их ракетой, и все здание рухнуло. Внутри было много христиан, многие из которых получили ранения, и у нас также есть погибшие", - рассказал архиепископ, находившийся в подвергшейся бомбардировке церкви."Они должны пригнать бульдозеры, чтобы мы могли увидеть, сколько людей было раздавлено", - сказал он, добавив, что в монастыре проживает более 400 человек.По сообщению ERT, министерство внутренних дел, контролируемое движением ХАМАС, сообщило, что среди укрывшихся в церкви в секторе Газа есть убитые и раненые.Портал "Нафтемпорики" со ссылкой на источники, близкие к этой церкви, сообщил, что десятки человек находятся под руинами и источники "говорят о возможной гибели десятков палестинцев под руинами".
https://ria.ru/20231020/operatsiya-1903970032.html
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Последствия удара по греческой православной церкви в секторе Газа
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сектор газа, иерусалимская православная церковь, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
Сектор Газа, Иерусалимская православная церковь, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
В результате удара по церкви в Газе есть погибшие, сообщил архиепископ

Архиепископ Алексий сообщил о погибших при ударе ЦАХАЛ по церкви в Газе

© Официальный сайт Иерусалимского патриархатаПоследствия авиаудара по православной церкви в Газе
Последствия авиаудара по православной церкви в Газе
© Официальный сайт Иерусалимского патриархата
Последствия авиаудара по православной церкви в Газе
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АФИНЫ, 20 окт - РИА Новости. Епископ Иерусалимской православной церкви Архиепископ Тивериадский Алексий сообщил греческому общественному телевидению ERT о погибших в результате удара по греческой православной церкви в секторе Газа.
Вечером в четверг появились сообщения, что греческая православная церковь Святого Порфирия в секторе Газа разрушена в результате израильских бомбардировок.
"Они ударили по офисам и входу в монастырь. Они обстреляли их ракетой, и все здание рухнуло. Внутри было много христиан, многие из которых получили ранения, и у нас также есть погибшие", - рассказал архиепископ, находившийся в подвергшейся бомбардировке церкви.
"Они должны пригнать бульдозеры, чтобы мы могли увидеть, сколько людей было раздавлено", - сказал он, добавив, что в монастыре проживает более 400 человек.
По сообщению ERT, министерство внутренних дел, контролируемое движением ХАМАС, сообщило, что среди укрывшихся в церкви в секторе Газа есть убитые и раненые.
Портал "Нафтемпорики" со ссылкой на источники, близкие к этой церкви, сообщил, что десятки человек находятся под руинами и источники "говорят о возможной гибели десятков палестинцев под руинами".
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Сектор ГазаИерусалимская православная церковьОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАС
 
 
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