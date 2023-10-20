https://ria.ru/20231020/arkhiepiskop-1903969202.html

В результате удара по церкви в Газе есть погибшие, сообщил архиепископ

В результате удара по церкви в Газе есть погибшие, сообщил архиепископ - РИА Новости, 20.10.2023

В результате удара по церкви в Газе есть погибшие, сообщил архиепископ

Епископ Иерусалимской православной церкви Архиепископ Тивериадский Алексий сообщил греческому общественному телевидению ERT о погибших в результате удара по... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T00:43

2023-10-20T00:43

2023-10-20T09:10

сектор газа

иерусалимская православная церковь

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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АФИНЫ, 20 окт - РИА Новости. Епископ Иерусалимской православной церкви Архиепископ Тивериадский Алексий сообщил греческому общественному телевидению ERT о погибших в результате удара по греческой православной церкви в секторе Газа.Вечером в четверг появились сообщения, что греческая православная церковь Святого Порфирия в секторе Газа разрушена в результате израильских бомбардировок."Они ударили по офисам и входу в монастырь. Они обстреляли их ракетой, и все здание рухнуло. Внутри было много христиан, многие из которых получили ранения, и у нас также есть погибшие", - рассказал архиепископ, находившийся в подвергшейся бомбардировке церкви."Они должны пригнать бульдозеры, чтобы мы могли увидеть, сколько людей было раздавлено", - сказал он, добавив, что в монастыре проживает более 400 человек.По сообщению ERT, министерство внутренних дел, контролируемое движением ХАМАС, сообщило, что среди укрывшихся в церкви в секторе Газа есть убитые и раненые.Портал "Нафтемпорики" со ссылкой на источники, близкие к этой церкви, сообщил, что десятки человек находятся под руинами и источники "говорят о возможной гибели десятков палестинцев под руинами".

https://ria.ru/20231020/operatsiya-1903970032.html

сектор газа

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Последствия удара по греческой православной церкви в секторе Газа Последствия удара по греческой православной церкви в секторе Газа 2023-10-20T00:43 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сектор газа, иерусалимская православная церковь, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас