Ученые нашли фрагмент Большой русской засечной стены
Ученые нашли фрагмент Большой русской засечной стены
© РИА Новости/Мария ДевахинаУчастники пресс-конференции на тему: "Большая засечная стена: российские археологи — на пороге открытий"
© РИА Новости/Мария Девахина
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Результаты последних исследований и открытий, сделанных при изучении Большой русской засечной стены, представили российские археологи в ходе круглого стола, который прошел в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Благодаря открытиям, сделанным археологами, удалось подтвердить, что засечная черта не состояла лишь из лесного массива, рассказал руководитель Тульской археологической экспедиции Евгений Столяров.
Благодаря открытиям, сделанным археологами, удалось подтвердить, что засечная черта не состояла лишь из лесного массива, рассказал руководитель Тульской археологической экспедиции Евгений Столяров.
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"Это были дерево-земляные укрепления, которые уже в XVII веке строились по лучшим образцам европейской архитектуры, причем при проектировании таких сложных объектов принимали участие порой именно иностранцы. И вот буквально на днях было сделано новое открытие. Обнаружены еще одни новые ворота, то есть еще одна крепость. Мы знаем, что, по письменным источникам, где-то в Тульских лесах более двух десятков крепостей, около 27, это очень много", – подчеркнул он.
Ученый добавил, что среди найденных объектов их команда обнаружила рельеф крепостей Семеновские ворота, Грабороновы ворота, Орлов городок и Опасный городок, а также артефакты быта на их территориях, подтверждающие открытия.
Для обнаружения объектов археологи использовали картографию лесного фонда России и текстовые описания того времени и таким образом установили примерное расположение оставшихся ненайденных крепостей.
"Крепость была поставлена со всеми правилами той фортификационной науки того времени, то есть чтобы была в пешей доступности вода и, соответственно, чтобы крепость была вписана в рельеф", – сообщил заведующий службой и автор статей Большой российской энциклопедии Андрей Дедук.
© РИА Новости / Мария ДевахинаЗаведующий службой и автор статей Большой российской энциклопедии Андрей Дедук на пресс-конференции на тему: "Большая засечная стена: российские археологи — на пороге открытий"
Заведующий службой и автор статей Большой российской энциклопедии Андрей Дедук на пресс-конференции на тему: "Большая засечная стена: российские археологи — на пороге открытий"
Спикеры также затронули вековую историю существования засечной черты. О создании и длительной службе конструкции рассказал научный сотрудник отдела археологии Института археологии РАН Олег Радюш.
"Мы считаем, что она была построена в середине XVI века. Есть документы, но там не полностью описана начальная стадия строительства. В то время она существовала в одном виде: были деревянные ворота, не было крепостей с валами. Она защищала земли вплоть до Смутного времени", — сообщил Радюш.
Эксперт дополнил, что Засечная черта защищала территории современных Тульской, Рязанской и Калужской областей с середины XVI по середину XVII века.
Большая засечная стена имела большое преимущество для того исторического периода: ее было просто возвести без дополнительных затрат на материалы.
"При правлении Ивана Грозного существовала огромная линия укреплений около 400 километров длиной, которая защищала границы, позволяя людям жить мирно. Она была максимально эффективна и дешева, потому что состоит из лесных завалов. То есть с помощью крестьян и топора деревья подрубаются на высоте человеческого роста, валятся в одну сторону, комель задирается на оставшийся пень и получается по сути абсолютно непроходимая лесная чаща", — поделился ученый секретарь Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов.
Он также сравнил ее с другими известными линиями заграждения, например с Адриановым валом в Англии, Римским Лимисом и другими. Эксперт подчеркнул, что Большую засечную черту можно назвать Великой русской стеной XVI века.
© РИА Новости/Мария ДевахинаУченый секретарь Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов на пресс-конференции на тему: "Большая засечная стена: российские археологи — на пороге открытий"
Ученый секретарь Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов на пресс-конференции на тему: "Большая засечная стена: российские археологи — на пороге открытий"
© РИА Новости/Мария Девахина
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© РИА Новости/Мария ДевахинаЗаведующая экспозиционно-выставочным отделом Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Кристина Столярова на пресс-конференции на тему: "Большая засечная стена: российские археологи — на пороге открытий"
Заведующая экспозиционно-выставочным отделом Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Кристина Столярова на пресс-конференции на тему: "Большая засечная стена: российские археологи — на пороге открытий"
© РИА Новости/Мария Девахина
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Ученый секретарь Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов на пресс-конференции на тему: "Большая засечная стена: российские археологи — на пороге открытий"
© РИА Новости/Мария Девахина
1 из 2
Заведующая экспозиционно-выставочным отделом Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Кристина Столярова на пресс-конференции на тему: "Большая засечная стена: российские археологи — на пороге открытий"
© РИА Новости/Мария Девахина
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В ходе круглого стола обсудили найденный на территории Засечных черт редкий артефакт — клевец, оружейный ударный боек, по форме напоминающий птичий клюв. Подробнее о находке рассказал заведующий сектором военной истории Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Юрий Кулешов.
"Для территории России это уникальная вещь. В комплексе вооружения русского воина она появляется лишь на рубеже XVI — начала XVII веков. Сразу скажу, что подобные вещи в наших музейных собраниях очень большая редкость. Например, в Оружейной палате на сегодняшний день сохранилось всего лишь два клевца", — поделился Кулешов.
Такой вид оружия, по данным Кулешова, принадлежал военачальникам, и приобрести его в то время можно было лишь на европейских территориях. Клевцы вместе с саблями, ножами и кинжалами были непременным атрибутом вооружения польской шляхты и проникли в этот период в холодное оружие русской знати.
Найденный клевец реставраторы очистили и определили высокий уровень сохранности — не менее 80 процентов. Также был выявлен необычный узор, выполненный из серебряной проволоки.
О том, когда и где можно будет увидеть артефакт вживую, рассказала заведующая экспозиционно-выставочным отделом Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Кристина Столярова.
"Идет огромная подготовка создания экспозиции "Епифань: Крепость на границе поля", которая в ближайшее время будет представлена в месте, где эта крепость находилась в Епифани. Это будет не только история крепости, но история всей Большой засечной черты, важную роль в которой выполняла Епифань и служилые люди, которые несли там службу, охраняя границы российского государства", — поделилась Столярова.