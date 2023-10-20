https://ria.ru/20231020/arkheologiya-1903929435.html

Ученые нашли фрагмент Большой русской засечной стены

Ученые нашли фрагмент Большой русской засечной стены - РИА Новости, 20.10.2023

Ученые нашли фрагмент Большой русской засечной стены

Результаты последних исследований и открытий, сделанных при изучении Большой русской засечной стены, представили российские археологи в ходе круглого стола,... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T03:00

2023-10-20T03:00

2023-10-20T09:15

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Результаты последних исследований и открытий, сделанных при изучении Большой русской засечной стены, представили российские археологи в ходе круглого стола, который прошел в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Благодаря открытиям, сделанным археологами, удалось подтвердить, что засечная черта не состояла лишь из лесного массива, рассказал руководитель Тульской археологической экспедиции Евгений Столяров."Это были дерево-земляные укрепления, которые уже в XVII веке строились по лучшим образцам европейской архитектуры, причем при проектировании таких сложных объектов принимали участие порой именно иностранцы. И вот буквально на днях было сделано новое открытие. Обнаружены еще одни новые ворота, то есть еще одна крепость. Мы знаем, что, по письменным источникам, где-то в Тульских лесах более двух десятков крепостей, около 27, это очень много", – подчеркнул он.Ученый добавил, что среди найденных объектов их команда обнаружила рельеф крепостей Семеновские ворота, Грабороновы ворота, Орлов городок и Опасный городок, а также артефакты быта на их территориях, подтверждающие открытия.Для обнаружения объектов археологи использовали картографию лесного фонда России и текстовые описания того времени и таким образом установили примерное расположение оставшихся ненайденных крепостей."Крепость была поставлена со всеми правилами той фортификационной науки того времени, то есть чтобы была в пешей доступности вода и, соответственно, чтобы крепость была вписана в рельеф", – сообщил заведующий службой и автор статей Большой российской энциклопедии Андрей Дедук.Спикеры также затронули вековую историю существования засечной черты. О создании и длительной службе конструкции рассказал научный сотрудник отдела археологии Института археологии РАН Олег Радюш."Мы считаем, что она была построена в середине XVI века. Есть документы, но там не полностью описана начальная стадия строительства. В то время она существовала в одном виде: были деревянные ворота, не было крепостей с валами. Она защищала земли вплоть до Смутного времени", — сообщил Радюш.Эксперт дополнил, что Засечная черта защищала территории современных Тульской, Рязанской и Калужской областей с середины XVI по середину XVII века.Большая засечная стена имела большое преимущество для того исторического периода: ее было просто возвести без дополнительных затрат на материалы."При правлении Ивана Грозного существовала огромная линия укреплений около 400 километров длиной, которая защищала границы, позволяя людям жить мирно. Она была максимально эффективна и дешева, потому что состоит из лесных завалов. То есть с помощью крестьян и топора деревья подрубаются на высоте человеческого роста, валятся в одну сторону, комель задирается на оставшийся пень и получается по сути абсолютно непроходимая лесная чаща", — поделился ученый секретарь Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов.Он также сравнил ее с другими известными линиями заграждения, например с Адриановым валом в Англии, Римским Лимисом и другими. Эксперт подчеркнул, что Большую засечную черту можно назвать Великой русской стеной XVI века.В ходе круглого стола обсудили найденный на территории Засечных черт редкий артефакт — клевец, оружейный ударный боек, по форме напоминающий птичий клюв. Подробнее о находке рассказал заведующий сектором военной истории Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Юрий Кулешов."Для территории России это уникальная вещь. В комплексе вооружения русского воина она появляется лишь на рубеже XVI — начала XVII веков. Сразу скажу, что подобные вещи в наших музейных собраниях очень большая редкость. Например, в Оружейной палате на сегодняшний день сохранилось всего лишь два клевца", — поделился Кулешов.Такой вид оружия, по данным Кулешова, принадлежал военачальникам, и приобрести его в то время можно было лишь на европейских территориях. Клевцы вместе с саблями, ножами и кинжалами были непременным атрибутом вооружения польской шляхты и проникли в этот период в холодное оружие русской знати.Найденный клевец реставраторы очистили и определили высокий уровень сохранности — не менее 80 процентов. Также был выявлен необычный узор, выполненный из серебряной проволоки.О том, когда и где можно будет увидеть артефакт вживую, рассказала заведующая экспозиционно-выставочным отделом Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Кристина Столярова."Идет огромная подготовка создания экспозиции "Епифань: Крепость на границе поля", которая в ближайшее время будет представлена в месте, где эта крепость находилась в Епифани. Это будет не только история крепости, но история всей Большой засечной черты, важную роль в которой выполняла Епифань и служилые люди, которые несли там службу, охраняя границы российского государства", — поделилась Столярова.

https://ria.ru/20231019/nauka-1903281563.html

https://ria.ru/20231019/arkheologiya-1903872288.html

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Большая засечная стена: российские археологи — на пороге открытий Большая засечная стена: российские археологи — на пороге открытий 2023-10-20T03:00 true PT67M32S

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