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Рязанский губернатор назвал АПК региона современным и технологичным

Рязанский губернатор назвал АПК региона современным и технологичным - РИА Новости, 20.10.2023

Рязанский губернатор назвал АПК региона современным и технологичным

Губернатор Рязанской области Павел Малков назвал агропромышленный комплекс региона очень современным и технологичным, а отрасль в целом – стратегически важной. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T20:51

2023-10-20T20:51

2023-10-20T20:51

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РЯЗАНЬ, 20 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков назвал агропромышленный комплекс региона очень современным и технологичным, а отрасль в целом – стратегически важной. Как сообщила пресс-служба правительства области, в пятницу Малков принял участие в торжественном собрании, приуроченном к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Он вручил награды лучшим работникам АПК и участникам выставки "Золотая осень-2023". "Агропромышленный комплекс – стратегическая сфера для Рязанской области. Сегодня в регионе очень современный и технологичный АПК. Реализуется большое количество новых инвестпроектов, обновляется парк техники, внедряются новые технологии и методики", - цитируются в сообщении слова губернатора. Он подчеркнул, что в АПК региона трудятся свыше 23 тысяч человек. В этом году работники отрасли демонстрируют хорошие результаты. Прогнозируется рекордный урожай масличных, урожай зерна ожидается в тройке самых больших за всю историю области, несмотря на трудности и неблагоприятные погодные условия. Серьезный рост по молоку и мясу, куриному яйцу, пищевой и перерабатывающей промышленности. В приоритетах работы глава региона назвал дальнейший ввод в сельхозоборот неиспользуемых земель, развитие инфраструктуры хранения и переработки, комплексное развитие сельских территорий. По словам Малкова, регион в целом получает очень серьезные объемы господдержки: в текущем году это более 3,5 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов. "Самое главное – это труд аграриев, в их профессионализме - залог успеха отрасли. Многое делается не только для развития самого сельского хозяйства, но и села. При поддержке местных агропредприятий строится жилье для людей. Создается уют в школах и детских садах, дети получают самое лучшее питание. Преображаются улицы в населенных пунктах", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20231020/ryazan-1904148286.html

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рязанская область, павел малков, экономика, россия