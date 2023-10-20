https://ria.ru/20231020/al-dzhazira-1904091082.html

В IFJ прокомментировали решение Израиля о закрытии бюро "Аль-Джазиры"

В IFJ прокомментировали решение Израиля о закрытии бюро "Аль-Джазиры" - РИА Новости, 20.10.2023

В IFJ прокомментировали решение Израиля о закрытии бюро "Аль-Джазиры"

Международная федерация журналистов (IFJ) глубоко обеспокоена попыткой Израиля "подвергнуть цензуре освещение в СМИ продолжающегося палестино-израильского... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T12:14

2023-10-20T12:14

2023-10-20T12:36

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Международная федерация журналистов (IFJ) глубоко обеспокоена попыткой Израиля "подвергнуть цензуре освещение в СМИ продолжающегося палестино-израильского конфликта" и призывает пересмотреть решение, позволяющее закрыть то или иное СМИ в стране, как это происходит с бюро телеканала "Аль-Джазира", заявил РИА Новости генеральный секретарь организации Энтони Беланжер.Ранее сообщалось, что правительство Израиля утвердило чрезвычайные правила закрытия вещательных компаний, которые наносят "ущерб безопасности государства", что позволит закрыть филиал телеканала "Аль-Джазира" в Израиле. Теперь решение должен будет утвердить кабинет министров, после чего министр связи Израиля сможет издать приказ о закрытии той или иной вещательной сети. Ранее ряд политиков в Израиле призвали правительство закрыть филиал катарского канала за пропалестинское освещение эскалации конфликта с сектором Газа."Мы глубоко обеспокоены попыткой Израиля подвергнуть цензуре освещение в СМИ продолжающегося палестино-израильского конфликта, используя национальную безопасность в качестве предлога для ограничения деятельности критически настроенных СМИ, которые не подтверждают его нарратив о продолжающейся войне. Это явное посягательство на плюрализм СМИ и на право общества знать правду. Весь мир должен иметь возможность видеть, что происходит в ходе продолжающегося конфликта, и мы призываем Израиль пересмотреть свое решение", - говорится в заявлении генсека IFJ для РИА Новости.Телеканал "Аль-Джазира" одним из первых сообщил со ссылкой на представителя министерства здравоохранения сектора Газа, что более 500 человек погибли при ударе по больнице "Аль-Ахли", назвав удар израильским.В мае 2022 года корреспондентка телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Акле была убита во время освещения контртеррористической операции израильской армии в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан.Позднее УВКПЧ ООН распространил заявление, в котором говорилось о том, что Израиль нарушил нормы международного права в отношении расследования гибели корреспондентки катарского телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Акле на Западном берегу реки Иордан, так и не установив ответственных.

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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, в мире