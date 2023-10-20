https://ria.ru/20231020/aktsiya-1904241920.html
В Берлине отозвали разрешение на проведение акций в поддержку Палестины
В Берлине отозвали разрешение на проведение акций в поддержку Палестины - РИА Новости, 20.10.2023
В Берлине отозвали разрешение на проведение акций в поддержку Палестины
Полиция немецкой столицы запретила намеченные на субботу две пропалестинские акции и все аналогичные собрания взамен отменённых вплоть до 30 октября, сообщается РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T19:14
2023-10-20T19:14
2023-10-20T19:14
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. Полиция немецкой столицы запретила намеченные на субботу две пропалестинские акции и все аналогичные собрания взамен отменённых вплоть до 30 октября, сообщается на странице полиции Берлина в соцсети X. Отозваны разрешения на проведение намеченных на завтра акций под названием "Мир и прекращение огня на Ближнем Востоке – решение путём создания двух государств" у Бранденбургских ворот и "Дети в Газе нуждаются в помощи, вместе поможем детям" на Александерплаце. Также полиция запрещает проведение "любого мероприятия" взамен отмененных вплоть до 30 октября 2023 года. Ранее схожие митинги перерастали в неконтролируемые манифестации, охватывающие по несколько районов города одновременно. В последние дни таким образом прошли самые массовые по Германии беспорядки в связи с ударом по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа. Протестующие, собирающиеся группами, поджигали мусорные баки и бросали в сторону полицейских бутылки и пиротехнику. Была предпринята попытка поджечь синагогу. По данным МВД, при беспорядках было ранено свыше 100 сотрудников правоохранительных органов. Ранее минздрав Газы заявил, что 17 октября вследствие удара по больнице "Аль-Ахли" погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них - женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html
https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html
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в мире, берлин (город), россия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Берлин (город), Россия, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Берлине отозвали разрешение на проведение акций в поддержку Палестины
Полиция Берлина запретила ранее согласованные на субботу пропалестинские акции
БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости.
Полиция немецкой столицы запретила намеченные на субботу две пропалестинские акции и все аналогичные собрания взамен отменённых вплоть до 30 октября, сообщается на странице полиции Берлина в соцсети X
.
Отозваны разрешения на проведение намеченных на завтра акций под названием "Мир и прекращение огня на Ближнем Востоке – решение путём создания двух государств" у Бранденбургских ворот и "Дети в Газе нуждаются в помощи, вместе поможем детям" на Александерплаце.
Украина против Израиля: Байден выбрал, кому даст денег на войну
Также полиция запрещает проведение "любого мероприятия" взамен отмененных вплоть до 30 октября 2023 года. Ранее схожие митинги перерастали в неконтролируемые манифестации, охватывающие по несколько районов города одновременно.
В последние дни таким образом прошли самые массовые по Германии беспорядки в связи с ударом по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа. Протестующие, собирающиеся группами, поджигали мусорные баки и бросали в сторону полицейских бутылки и пиротехнику. Была предпринята попытка поджечь синагогу. По данным МВД, при беспорядках было ранено свыше 100 сотрудников правоохранительных органов.
Ранее минздрав Газы заявил, что 17 октября вследствие удара по больнице "Аль-Ахли" погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них - женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
Израильские уроки для России
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
Мировое большинство и на Ближнем Востоке против Запада
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.