Лукашенко заявил, что Белоруссии была бы выгодна вторая АЭС
Лукашенко: Белоруссии было бы очень выгодно иметь две АЭС
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Энергоблок № 1 Белорусской АЭС
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Энергоблок № 1 Белорусской АЭС. Архивное фото
МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Белоруссии было бы очень выгодно иметь две атомные электростанции, заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу на совещании по вопросу совершенствования системы планирования и контроля за реализацией стратегических проектов.
"Выбрали две площадки, одну станцию построили. И сегодня у нас потребление атомной энергетики к общему потреблению электроэнергии выше, чем в Соединенных Штатах Америки и даже в России. От общего где-то четверть мы замещаем за счет мирного атома. Сегодня я аккуратно подвожу вас к тому, что неплохо было бы и вторую атомную станцию иметь в стране. Это очень-очень выгодно", - приводит слова белорусского лидера его пресс-служба.
Лукашенко добавил, что такие проработки на первоначальном этапе идут. "Или мы добавляем два блока на существующей площадке, или в Могилевской области, где у нас вторая площадка, строим еще два блока. И тогда больше половины электричества мы получим от атомной станции. Чистого, очень выгодного продукта", - сказал президент Белоруссии.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию в 2021 году. В мае этого года состоялось первое включение в сеть второго энергоблока. В настоящее время блок проходит комплекс испытаний перед сдачей в эксплуатацию. Осенью его планируется полностью ввести в промышленную эксплуатацию.