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Лукашенко заявил, что Белоруссии была бы выгодна вторая АЭС - РИА Новости, 20.10.2023
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12:45 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/aes-1904100255.html
Лукашенко заявил, что Белоруссии была бы выгодна вторая АЭС
Лукашенко заявил, что Белоруссии была бы выгодна вторая АЭС - РИА Новости, 20.10.2023
Лукашенко заявил, что Белоруссии была бы выгодна вторая АЭС
Белоруссии было бы очень выгодно иметь две атомные электростанции, заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу на совещании по вопросу... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:45
2023-10-20T12:45
в мире
белоруссия
александр лукашенко
белорусская аэс
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МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Белоруссии было бы очень выгодно иметь две атомные электростанции, заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу на совещании по вопросу совершенствования системы планирования и контроля за реализацией стратегических проектов. "Выбрали две площадки, одну станцию построили. И сегодня у нас потребление атомной энергетики к общему потреблению электроэнергии выше, чем в Соединенных Штатах Америки и даже в России. От общего где-то четверть мы замещаем за счет мирного атома. Сегодня я аккуратно подвожу вас к тому, что неплохо было бы и вторую атомную станцию иметь в стране. Это очень-очень выгодно", - приводит слова белорусского лидера его пресс-служба. Лукашенко добавил, что такие проработки на первоначальном этапе идут. "Или мы добавляем два блока на существующей площадке, или в Могилевской области, где у нас вторая площадка, строим еще два блока. И тогда больше половины электричества мы получим от атомной станции. Чистого, очень выгодного продукта", - сказал президент Белоруссии. Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию в 2021 году. В мае этого года состоялось первое включение в сеть второго энергоблока. В настоящее время блок проходит комплекс испытаний перед сдачей в эксплуатацию. Осенью его планируется полностью ввести в промышленную эксплуатацию.
https://ria.ru/20230902/aes-1893823219.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, белорусская аэс
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Белорусская АЭС
Лукашенко заявил, что Белоруссии была бы выгодна вторая АЭС

Лукашенко: Белоруссии было бы очень выгодно иметь две АЭС

© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Энергоблок № 1 Белорусской АЭС
Энергоблок № 1 Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Энергоблок № 1 Белорусской АЭС. Архивное фото
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МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Белоруссии было бы очень выгодно иметь две атомные электростанции, заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу на совещании по вопросу совершенствования системы планирования и контроля за реализацией стратегических проектов.
"Выбрали две площадки, одну станцию построили. И сегодня у нас потребление атомной энергетики к общему потреблению электроэнергии выше, чем в Соединенных Штатах Америки и даже в России. От общего где-то четверть мы замещаем за счет мирного атома. Сегодня я аккуратно подвожу вас к тому, что неплохо было бы и вторую атомную станцию иметь в стране. Это очень-очень выгодно", - приводит слова белорусского лидера его пресс-служба.
Лукашенко добавил, что такие проработки на первоначальном этапе идут. "Или мы добавляем два блока на существующей площадке, или в Могилевской области, где у нас вторая площадка, строим еще два блока. И тогда больше половины электричества мы получим от атомной станции. Чистого, очень выгодного продукта", - сказал президент Белоруссии.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию в 2021 году. В мае этого года состоялось первое включение в сеть второго энергоблока. В настоящее время блок проходит комплекс испытаний перед сдачей в эксплуатацию. Осенью его планируется полностью ввести в промышленную эксплуатацию.
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В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоБелорусская АЭС
 
 
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