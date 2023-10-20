https://ria.ru/20231020/aes-1904100255.html

Лукашенко заявил, что Белоруссии была бы выгодна вторая АЭС

Лукашенко заявил, что Белоруссии была бы выгодна вторая АЭС - РИА Новости, 20.10.2023

Лукашенко заявил, что Белоруссии была бы выгодна вторая АЭС

Белоруссии было бы очень выгодно иметь две атомные электростанции, заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу на совещании по вопросу... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T12:45

2023-10-20T12:45

2023-10-20T12:45

в мире

белоруссия

александр лукашенко

белорусская аэс

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МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Белоруссии было бы очень выгодно иметь две атомные электростанции, заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу на совещании по вопросу совершенствования системы планирования и контроля за реализацией стратегических проектов. "Выбрали две площадки, одну станцию построили. И сегодня у нас потребление атомной энергетики к общему потреблению электроэнергии выше, чем в Соединенных Штатах Америки и даже в России. От общего где-то четверть мы замещаем за счет мирного атома. Сегодня я аккуратно подвожу вас к тому, что неплохо было бы и вторую атомную станцию иметь в стране. Это очень-очень выгодно", - приводит слова белорусского лидера его пресс-служба. Лукашенко добавил, что такие проработки на первоначальном этапе идут. "Или мы добавляем два блока на существующей площадке, или в Могилевской области, где у нас вторая площадка, строим еще два блока. И тогда больше половины электричества мы получим от атомной станции. Чистого, очень выгодного продукта", - сказал президент Белоруссии. Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию в 2021 году. В мае этого года состоялось первое включение в сеть второго энергоблока. В настоящее время блок проходит комплекс испытаний перед сдачей в эксплуатацию. Осенью его планируется полностью ввести в промышленную эксплуатацию.

https://ria.ru/20230902/aes-1893823219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, белорусская аэс