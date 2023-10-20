Рейтинг@Mail.ru
Более 60% посетивших службу занятости участников "Абилимпикс" трудоустроены - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 20.10.2023 (обновлено: 13:10 26.10.2023)
https://ria.ru/20231020/abilimpiks-1905361696.html
Более 60% посетивших службу занятости участников "Абилимпикс" трудоустроены
Более 60% посетивших службу занятости участников "Абилимпикс" трудоустроены - РИА Новости, 26.10.2023
Более 60% посетивших службу занятости участников "Абилимпикс" трудоустроены
Более 60% участников чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс", обратившихся в центры занятости, уже трудоустроены,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-20T14:30
2023-10-26T13:10
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768408720_0:21:2000:1146_1920x0_80_0_0_35e62c162ea45f7419c1decc84a79e1c.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Более 60% участников чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс", обратившихся в центры занятости, уже трудоустроены, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко. "Мы насчитали более 60% участников чемпионата, которые обратились через центр занятости, они трудоустроены. Самое важное, что ещё плюс к этим 60% там порядка 20% - пятая часть - это те ребята, которые продолжили своё образование уже на следующей ступени. Пошли учиться в системе высшего профессионального образования", - сказал Вовченко во время пленарного заседания "Всероссийская конференция по вопросам инклюзивного образования" чемпионата "Абилимпикс". По его словам, модернизация центров занятости, которая идет сейчас, касается ребрендинга и их перехода на ключевые показатели, работу по жизненной ситуации клиента и бизнес-ситуации работодателей. Основной показатель - на 30% увеличить скорость принятия решений, а также сам факт трудоустройства не только трудоустроенных, но всех, кто обращается в центры. "Мы планируем также перейти к прямому мотивированию работодателей. То есть, у нас есть такая схема, когда мы субсидируем за каждого принятого на работу человека работодателей соответствующей денежной субсидией", - добавил Вовченко. Он объяснил, что работодатель будет получать субсидию при приёме людей с инвалидностью на работу за каждый месяц по минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), за каждый второй месяц уже по двум МРОТам, и далее три МРОТа при трудоустройстве от трёх до шести месяцев.
https://ria.ru/20231020/abilimpiks-1905357679.html
https://ria.ru/20231009/abilimpiks-1901430885.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768408720_223:0:1778:1166_1920x0_80_0_0_60fa43050004bb4c54805e87b1e83025.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Более 60% посетивших службу занятости участников "Абилимпикс" трудоустроены

Более 60% обратившихся в службу занятости участников "Абилимпикс" трудоустроены

© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Более 60% участников чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс", обратившихся в центры занятости, уже трудоустроены, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.
"Мы насчитали более 60% участников чемпионата, которые обратились через центр занятости, они трудоустроены. Самое важное, что ещё плюс к этим 60% там порядка 20% - пятая часть - это те ребята, которые продолжили своё образование уже на следующей ступени. Пошли учиться в системе высшего профессионального образования", - сказал Вовченко во время пленарного заседания "Всероссийская конференция по вопросам инклюзивного образования" чемпионата "Абилимпикс".
Участники Национального чемпионата Абилимпикс - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Около 2,5 тысячи работодателей участвуют в чемпионате "Абилимпикс"
20 октября, 13:20
По его словам, модернизация центров занятости, которая идет сейчас, касается ребрендинга и их перехода на ключевые показатели, работу по жизненной ситуации клиента и бизнес-ситуации работодателей. Основной показатель - на 30% увеличить скорость принятия решений, а также сам факт трудоустройства не только трудоустроенных, но всех, кто обращается в центры.
"Мы планируем также перейти к прямому мотивированию работодателей. То есть, у нас есть такая схема, когда мы субсидируем за каждого принятого на работу человека работодателей соответствующей денежной субсидией", - добавил Вовченко.
Он объяснил, что работодатель будет получать субсидию при приёме людей с инвалидностью на работу за каждый месяц по минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), за каждый второй месяц уже по двум МРОТам, и далее три МРОТа при трудоустройстве от трёх до шести месяцев.
Участники Национального чемпионата Абилимпикс - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Более 150 москвичей выступят на национальном чемпионате "Абилимпикс"
9 октября, 10:22
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала