https://ria.ru/20231020/abilimpiks-1905361696.html

Более 60% посетивших службу занятости участников "Абилимпикс" трудоустроены

Более 60% посетивших службу занятости участников "Абилимпикс" трудоустроены - РИА Новости, 26.10.2023

Более 60% посетивших службу занятости участников "Абилимпикс" трудоустроены

Более 60% участников чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс", обратившихся в центры занятости, уже трудоустроены,... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-20T14:30

2023-10-20T14:30

2023-10-26T13:10

общество

россия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Более 60% участников чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс", обратившихся в центры занятости, уже трудоустроены, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко. "Мы насчитали более 60% участников чемпионата, которые обратились через центр занятости, они трудоустроены. Самое важное, что ещё плюс к этим 60% там порядка 20% - пятая часть - это те ребята, которые продолжили своё образование уже на следующей ступени. Пошли учиться в системе высшего профессионального образования", - сказал Вовченко во время пленарного заседания "Всероссийская конференция по вопросам инклюзивного образования" чемпионата "Абилимпикс". По его словам, модернизация центров занятости, которая идет сейчас, касается ребрендинга и их перехода на ключевые показатели, работу по жизненной ситуации клиента и бизнес-ситуации работодателей. Основной показатель - на 30% увеличить скорость принятия решений, а также сам факт трудоустройства не только трудоустроенных, но всех, кто обращается в центры. "Мы планируем также перейти к прямому мотивированию работодателей. То есть, у нас есть такая схема, когда мы субсидируем за каждого принятого на работу человека работодателей соответствующей денежной субсидией", - добавил Вовченко. Он объяснил, что работодатель будет получать субсидию при приёме людей с инвалидностью на работу за каждый месяц по минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), за каждый второй месяц уже по двум МРОТам, и далее три МРОТа при трудоустройстве от трёх до шести месяцев.

https://ria.ru/20231020/abilimpiks-1905357679.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, россия