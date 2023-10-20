https://ria.ru/20231020/abilimpiks-1905361696.html
Более 60% посетивших службу занятости участников "Абилимпикс" трудоустроены
Более 60% посетивших службу занятости участников "Абилимпикс" трудоустроены - РИА Новости, 26.10.2023
Более 60% посетивших службу занятости участников "Абилимпикс" трудоустроены
Более 60% участников чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс", обратившихся в центры занятости, уже трудоустроены,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-20T14:30
2023-10-20T14:30
2023-10-26T13:10
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768408720_0:21:2000:1146_1920x0_80_0_0_35e62c162ea45f7419c1decc84a79e1c.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Более 60% участников чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс", обратившихся в центры занятости, уже трудоустроены, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко. "Мы насчитали более 60% участников чемпионата, которые обратились через центр занятости, они трудоустроены. Самое важное, что ещё плюс к этим 60% там порядка 20% - пятая часть - это те ребята, которые продолжили своё образование уже на следующей ступени. Пошли учиться в системе высшего профессионального образования", - сказал Вовченко во время пленарного заседания "Всероссийская конференция по вопросам инклюзивного образования" чемпионата "Абилимпикс". По его словам, модернизация центров занятости, которая идет сейчас, касается ребрендинга и их перехода на ключевые показатели, работу по жизненной ситуации клиента и бизнес-ситуации работодателей. Основной показатель - на 30% увеличить скорость принятия решений, а также сам факт трудоустройства не только трудоустроенных, но всех, кто обращается в центры. "Мы планируем также перейти к прямому мотивированию работодателей. То есть, у нас есть такая схема, когда мы субсидируем за каждого принятого на работу человека работодателей соответствующей денежной субсидией", - добавил Вовченко. Он объяснил, что работодатель будет получать субсидию при приёме людей с инвалидностью на работу за каждый месяц по минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), за каждый второй месяц уже по двум МРОТам, и далее три МРОТа при трудоустройстве от трёх до шести месяцев.
https://ria.ru/20231020/abilimpiks-1905357679.html
https://ria.ru/20231009/abilimpiks-1901430885.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768408720_223:0:1778:1166_1920x0_80_0_0_60fa43050004bb4c54805e87b1e83025.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Более 60% посетивших службу занятости участников "Абилимпикс" трудоустроены
Более 60% обратившихся в службу занятости участников "Абилимпикс" трудоустроены
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Более 60% участников чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс", обратившихся в центры занятости, уже трудоустроены, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.
"Мы насчитали более 60% участников чемпионата, которые обратились через центр занятости, они трудоустроены. Самое важное, что ещё плюс к этим 60% там порядка 20% - пятая часть - это те ребята, которые продолжили своё образование уже на следующей ступени. Пошли учиться в системе высшего профессионального образования", - сказал Вовченко во время пленарного заседания "Всероссийская конференция по вопросам инклюзивного образования" чемпионата "Абилимпикс".
Около 2,5 тысячи работодателей участвуют в чемпионате "Абилимпикс"
По его словам, модернизация центров занятости, которая идет сейчас, касается ребрендинга и их перехода на ключевые показатели, работу по жизненной ситуации клиента и бизнес-ситуации работодателей. Основной показатель - на 30% увеличить скорость принятия решений, а также сам факт трудоустройства не только трудоустроенных, но всех, кто обращается в центры.
"Мы планируем также перейти к прямому мотивированию работодателей. То есть, у нас есть такая схема, когда мы субсидируем за каждого принятого на работу человека работодателей соответствующей денежной субсидией", - добавил Вовченко.
Он объяснил, что работодатель будет получать субсидию при приёме людей с инвалидностью на работу за каждый месяц по минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), за каждый второй месяц уже по двум МРОТам, и далее три МРОТа при трудоустройстве от трёх до шести месяцев.
Более 150 москвичей выступят на национальном чемпионате "Абилимпикс"