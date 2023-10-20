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Около 2,5 тысячи работодателей участвуют в чемпионате "Абилимпикс" - РИА Новости, 26.10.2023
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13:20 20.10.2023 (обновлено: 13:01 26.10.2023)
https://ria.ru/20231020/abilimpiks-1905357679.html
Около 2,5 тысячи работодателей участвуют в чемпионате "Абилимпикс"
Около 2,5 тысячи работодателей участвуют в чемпионате "Абилимпикс" - РИА Новости, 26.10.2023
Около 2,5 тысячи работодателей участвуют в чемпионате "Абилимпикс"
Около 2,5 тысячи работодателей участвуют в национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс", сообщила... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-20T13:20
2023-10-26T13:01
общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Около 2,5 тысячи работодателей участвуют в национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Важно, что количество компетенций постоянно растет – их уже стало 300. И отличительной особенностью этого года является то, что у нас в этом году в организации этого чемпионата приняло участие 2,5 тысячи работодателей. И это не просто работодатели, а это работодатели, которые сформировали для сегодняшнего национального чемпионата заявки именно под те компетенции, по которым они знают, что они примут ребят на работу", - сказала Голикова во время приветственного слова к участникам и гостям чемпионата "Абилимпикс-2023". По ее словам, чемпионат позволяет участникам почувствовать себя востребованным и получить работу. В 2023 году участие принимают 72 региона и 750 человек, которые соревнуются по 49 компетенциям. Среди них креативные индустрии, IT, промышленность, медицина. "Хочу сказать, что уже восемь лет "Абилимпикс" набирает свои обороты. Региональные чемпионаты проходят во всех регионах нашей страны. Уже прошло 585 региональных чемпионатов, 90 тысяч участников. Я называю эти цифры только для того, чтобы вы поняли, какое большое количество (людей - ред.) "Абилимпикс" объединил", - добавила Голикова.
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общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
Около 2,5 тысячи работодателей участвуют в чемпионате "Абилимпикс"

Голикова: около 2,5 тысячи работодателей участвуют в чемпионате "Абилимпикс"

© Фото : Инновационно-образовательный комплекс "Техноград"Участники Национального чемпионата "Абилимпикс"
Участники Национального чемпионата Абилимпикс - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Фото : Инновационно-образовательный комплекс "Техноград"
Участники Национального чемпионата "Абилимпикс". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Около 2,5 тысячи работодателей участвуют в национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Важно, что количество компетенций постоянно растет – их уже стало 300. И отличительной особенностью этого года является то, что у нас в этом году в организации этого чемпионата приняло участие 2,5 тысячи работодателей. И это не просто работодатели, а это работодатели, которые сформировали для сегодняшнего национального чемпионата заявки именно под те компетенции, по которым они знают, что они примут ребят на работу", - сказала Голикова во время приветственного слова к участникам и гостям чемпионата "Абилимпикс-2023".
По ее словам, чемпионат позволяет участникам почувствовать себя востребованным и получить работу. В 2023 году участие принимают 72 региона и 750 человек, которые соревнуются по 49 компетенциям. Среди них креативные индустрии, IT, промышленность, медицина.
"Хочу сказать, что уже восемь лет "Абилимпикс" набирает свои обороты. Региональные чемпионаты проходят во всех регионах нашей страны. Уже прошло 585 региональных чемпионатов, 90 тысяч участников. Я называю эти цифры только для того, чтобы вы поняли, какое большое количество (людей - ред.) "Абилимпикс" объединил", - добавила Голикова.
Участники Национального чемпионата Абилимпикс - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Более 150 москвичей выступят на национальном чемпионате "Абилимпикс"
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ОбществоРоссияТатьяна Голикова
 
 
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