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Эвакуация журналиста Sputnik, раненного при ударе дрона, прошла штатно - РИА Новости, 19.10.2023
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17:42 19.10.2023 (обновлено: 17:44 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/zhurnalist-1903911425.html
Эвакуация журналиста Sputnik, раненного при ударе дрона, прошла штатно
Эвакуация журналиста Sputnik, раненного при ударе дрона, прошла штатно - РИА Новости, 19.10.2023
Эвакуация журналиста Sputnik, раненного при ударе дрона, прошла штатно
Раненный при ударе дрона ВСУ в Белгородской области журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи, которого перевели на лечение в Москву, находится в стабильно... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T17:42
2023-10-19T17:44
москва
вооруженные силы украины
происшествия
sputnik
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Раненный при ударе дрона ВСУ в Белгородской области журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи, которого перевели на лечение в Москву, находится в стабильно тяжелом состоянии, эвакуация прошла штатно, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев ранее заявил РИА Новости, что раненными при ударе дрона ВСУ в Белгороде являются журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их четырехлетняя дочь. В четверг журналиста перевели на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского."Получивший ранение журналист переведен на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского Минздрава России. Медицинская эвакуация прошла штатно. Его состояние стабильно тяжелое, пациенту оказывается вся необходимая помощь", - сказал Кузнецов.
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москва, вооруженные силы украины, происшествия, sputnik
Москва, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Sputnik
Эвакуация журналиста Sputnik, раненного при ударе дрона, прошла штатно

Эвакуация раненного при ударе дрона журналиста Sputnik в Москву прошла штатно

© SputnikЖурналист Sputnik Хайбар Акифи
Журналист Sputnik Хайбар Акифи - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Sputnik
Журналист Sputnik Хайбар Акифи. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Раненный при ударе дрона ВСУ в Белгородской области журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи, которого перевели на лечение в Москву, находится в стабильно тяжелом состоянии, эвакуация прошла штатно, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев ранее заявил РИА Новости, что раненными при ударе дрона ВСУ в Белгороде являются журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их четырехлетняя дочь. В четверг журналиста перевели на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского.
"Получивший ранение журналист переведен на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского Минздрава России. Медицинская эвакуация прошла штатно. Его состояние стабильно тяжелое, пациенту оказывается вся необходимая помощь", - сказал Кузнецов.
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