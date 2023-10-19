https://ria.ru/20231019/zhurnalist-1903911425.html
Эвакуация журналиста Sputnik, раненного при ударе дрона, прошла штатно
Эвакуация журналиста Sputnik, раненного при ударе дрона, прошла штатно - РИА Новости, 19.10.2023
Эвакуация журналиста Sputnik, раненного при ударе дрона, прошла штатно
Раненный при ударе дрона ВСУ в Белгородской области журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи, которого перевели на лечение в Москву, находится в стабильно... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T17:42
2023-10-19T17:42
2023-10-19T17:44
москва
вооруженные силы украины
происшествия
sputnik
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Раненный при ударе дрона ВСУ в Белгородской области журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи, которого перевели на лечение в Москву, находится в стабильно тяжелом состоянии, эвакуация прошла штатно, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев ранее заявил РИА Новости, что раненными при ударе дрона ВСУ в Белгороде являются журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их четырехлетняя дочь. В четверг журналиста перевели на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского."Получивший ранение журналист переведен на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского Минздрава России. Медицинская эвакуация прошла штатно. Его состояние стабильно тяжелое, пациенту оказывается вся необходимая помощь", - сказал Кузнецов.
https://ria.ru/20231019/ranenie-1903903337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, вооруженные силы украины, происшествия, sputnik
Москва, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Sputnik
Эвакуация журналиста Sputnik, раненного при ударе дрона, прошла штатно
Эвакуация раненного при ударе дрона журналиста Sputnik в Москву прошла штатно