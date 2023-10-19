https://ria.ru/20231019/zhurnalist-1903911425.html

Эвакуация журналиста Sputnik, раненного при ударе дрона, прошла штатно

Эвакуация журналиста Sputnik, раненного при ударе дрона, прошла штатно - РИА Новости, 19.10.2023

Эвакуация журналиста Sputnik, раненного при ударе дрона, прошла штатно

Раненный при ударе дрона ВСУ в Белгородской области журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи, которого перевели на лечение в Москву, находится в стабильно... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T17:42

2023-10-19T17:42

2023-10-19T17:44

москва

вооруженные силы украины

происшествия

sputnik

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Раненный при ударе дрона ВСУ в Белгородской области журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи, которого перевели на лечение в Москву, находится в стабильно тяжелом состоянии, эвакуация прошла штатно, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев ранее заявил РИА Новости, что раненными при ударе дрона ВСУ в Белгороде являются журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их четырехлетняя дочь. В четверг журналиста перевели на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского."Получивший ранение журналист переведен на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского Минздрава России. Медицинская эвакуация прошла штатно. Его состояние стабильно тяжелое, пациенту оказывается вся необходимая помощь", - сказал Кузнецов.

https://ria.ru/20231019/ranenie-1903903337.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, вооруженные силы украины, происшествия, sputnik