https://ria.ru/20231019/zhertvy-1903838219.html

Минздрав Газы назвал число жертв при израильских ударах

Минздрав Газы назвал число жертв при израильских ударах - РИА Новости, 19.10.2023

Минздрав Газы назвал число жертв при израильских ударах

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 3785, среди них жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, пострадали почти 12,5 тысячи человек,... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T14:08

2023-10-19T14:08

2023-10-19T14:19

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

россия

восточный иерусалим

владимир путин

ашраф аль-кидра

оон

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КАИР, 19 окт - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 3785, среди них жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, пострадали почти 12,5 тысячи человек, сообщило министерство здравоохранения Газы."Число жертв израильской агрессии увеличилось до 3785, среди них 1524 ребенка, 1000 женщин и 120 пожилых людей. Кроме того, еще 12 493 человека получили ранения различной степени, среди них 3983 ребенка и 3300 женщин", - сказал представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кидра, слова которого опубликовало палестинское министерство здравоохранения.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа приблизилось к 3,8 тысячи человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231019/konflikt-1903834971.html

https://ria.ru/20231018/postradavshie-1903712589.html

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россия

восточный иерусалим

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, ашраф аль-кидра, оон, хамас