В Госдуме заявили, что законопроект по борьбе с англицизмами в целом готов
Ямпольская: Роспотребнадзор поддержал проект об изменениях в закон о госязыке
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Инициатива о внесении изменений в закон о госязыке поддержана Роспотребнадзором и скоро может быть внесена в Госдуму, сообщила глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская в своем Telegram-канале.
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"Рабочая позиция Роспотребнадзора получена. Главные слова: "концептуально не возражаем". Это про защиту родного языка. Про перевод нашей повседневной жизни с английского на русский. Про формирование национально ориентированной среды. Прочие ведомства, напомню, прислали свои позиции раньше. Принципиально все "за"… Законопроект в целом готов", - написала она.
Ямпольская отметила, что она направит докладную записку на имя председателя ГД Вячеслава Володина.
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"Надеюсь, в ближайшее время коллективом авторов... внесем", - подчеркнула депутат.
Ранее она отмечала, что предварительные наработки по борьбе с англицизмами в РФ были направлены председателю Госдумы Вячеславу Володину, который поручил продолжать работу и дальше в этом направлении. Также она подчеркивала, что из комитетов прислали свои предложения и замечания относительно законопроекта, в том числе, депутаты Госдумы Сергей Пахомов, Максим Топилин и Александр Хинштейн. По словам Ямпольской, они конструктивно отработали с ведомствами тему проекта. Парламентарий выражала надежду, что они станут соавторами будущего законопроекта.
Как рассказывала Ямпольская, изменения подготовлены сразу в несколько федеральных законов: "О государственном языке Российской Федерации", "Основы законодательства РФ о культуре", "О библиотечном деле", "О защите прав потребителей", "О рекламе", "О средствах массовой информации", "О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных СМИ", "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" и в "Градостроительный кодекс.