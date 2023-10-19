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В Госдуме заявили, что законопроект по борьбе с англицизмами в целом готов - РИА Новости, 19.10.2023
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15:10 19.10.2023 (обновлено: 15:11 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/zakonotvorchestvo-1903865254.html
В Госдуме заявили, что законопроект по борьбе с англицизмами в целом готов
В Госдуме заявили, что законопроект по борьбе с англицизмами в целом готов - РИА Новости, 19.10.2023
В Госдуме заявили, что законопроект по борьбе с англицизмами в целом готов
Инициатива о внесении изменений в закон о госязыке поддержана Роспотребнадзором и скоро может быть внесена в Госдуму, сообщила глава комитета ГД по культуре... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T15:10
2023-10-19T15:11
общество
елена ямпольская
россия
вячеслав володин
сергей пахомов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Инициатива о внесении изменений в закон о госязыке поддержана Роспотребнадзором и скоро может быть внесена в Госдуму, сообщила глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская в своем Telegram-канале.&quot;Рабочая позиция Роспотребнадзора получена. Главные слова: &quot;концептуально не возражаем&quot;. Это про защиту родного языка. Про перевод нашей повседневной жизни с английского на русский. Про формирование национально ориентированной среды. Прочие ведомства, напомню, прислали свои позиции раньше. Принципиально все &quot;за&quot;… Законопроект в целом готов&quot;, - написала она.Ямпольская отметила, что она направит докладную записку на имя председателя ГД Вячеслава Володина. "Надеюсь, в ближайшее время коллективом авторов... внесем", - подчеркнула депутат. Ранее она отмечала, что предварительные наработки по борьбе с англицизмами в РФ были направлены председателю Госдумы Вячеславу Володину, который поручил продолжать работу и дальше в этом направлении. Также она подчеркивала, что из комитетов прислали свои предложения и замечания относительно законопроекта, в том числе, депутаты Госдумы Сергей Пахомов, Максим Топилин и Александр Хинштейн. По словам Ямпольской, они конструктивно отработали с ведомствами тему проекта. Парламентарий выражала надежду, что они станут соавторами будущего законопроекта. Как рассказывала Ямпольская, изменения подготовлены сразу в несколько федеральных законов: "О государственном языке Российской Федерации", "Основы законодательства РФ о культуре", "О библиотечном деле", "О защите прав потребителей", "О рекламе", "О средствах массовой информации", "О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных СМИ", "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" и в "Градостроительный кодекс.
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общество, елена ямпольская, россия, вячеслав володин, сергей пахомов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф
Общество, Елена Ямпольская, Россия, Вячеслав Володин, Сергей Пахомов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Госдума РФ
В Госдуме заявили, что законопроект по борьбе с англицизмами в целом готов

Ямпольская: Роспотребнадзор поддержал проект об изменениях в закон о госязыке

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Инициатива о внесении изменений в закон о госязыке поддержана Роспотребнадзором и скоро может быть внесена в Госдуму, сообщила глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская в своем Telegram-канале.
«

"Рабочая позиция Роспотребнадзора получена. Главные слова: "концептуально не возражаем". Это про защиту родного языка. Про перевод нашей повседневной жизни с английского на русский. Про формирование национально ориентированной среды. Прочие ведомства, напомню, прислали свои позиции раньше. Принципиально все "за"… Законопроект в целом готов", - написала она.

Ямпольская отметила, что она направит докладную записку на имя председателя ГД Вячеслава Володина.
«
"Надеюсь, в ближайшее время коллективом авторов... внесем", - подчеркнула депутат.
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Ранее она отмечала, что предварительные наработки по борьбе с англицизмами в РФ были направлены председателю Госдумы Вячеславу Володину, который поручил продолжать работу и дальше в этом направлении. Также она подчеркивала, что из комитетов прислали свои предложения и замечания относительно законопроекта, в том числе, депутаты Госдумы Сергей Пахомов, Максим Топилин и Александр Хинштейн. По словам Ямпольской, они конструктивно отработали с ведомствами тему проекта. Парламентарий выражала надежду, что они станут соавторами будущего законопроекта.
Как рассказывала Ямпольская, изменения подготовлены сразу в несколько федеральных законов: "О государственном языке Российской Федерации", "Основы законодательства РФ о культуре", "О библиотечном деле", "О защите прав потребителей", "О рекламе", "О средствах массовой информации", "О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных СМИ", "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" и в "Градостроительный кодекс.
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ОбществоЕлена ЯмпольскаяРоссияВячеслав ВолодинСергей ПахомовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФ
 
 
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