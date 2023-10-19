https://ria.ru/20231019/zakonotvorchestvo-1903865254.html

В Госдуме заявили, что законопроект по борьбе с англицизмами в целом готов

В Госдуме заявили, что законопроект по борьбе с англицизмами в целом готов - РИА Новости, 19.10.2023

В Госдуме заявили, что законопроект по борьбе с англицизмами в целом готов

Инициатива о внесении изменений в закон о госязыке поддержана Роспотребнадзором и скоро может быть внесена в Госдуму, сообщила глава комитета ГД по культуре... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T15:10

2023-10-19T15:10

2023-10-19T15:11

общество

елена ямпольская

россия

вячеслав володин

сергей пахомов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Инициатива о внесении изменений в закон о госязыке поддержана Роспотребнадзором и скоро может быть внесена в Госдуму, сообщила глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская в своем Telegram-канале."Рабочая позиция Роспотребнадзора получена. Главные слова: "концептуально не возражаем". Это про защиту родного языка. Про перевод нашей повседневной жизни с английского на русский. Про формирование национально ориентированной среды. Прочие ведомства, напомню, прислали свои позиции раньше. Принципиально все "за"… Законопроект в целом готов", - написала она.Ямпольская отметила, что она направит докладную записку на имя председателя ГД Вячеслава Володина. "Надеюсь, в ближайшее время коллективом авторов... внесем", - подчеркнула депутат. Ранее она отмечала, что предварительные наработки по борьбе с англицизмами в РФ были направлены председателю Госдумы Вячеславу Володину, который поручил продолжать работу и дальше в этом направлении. Также она подчеркивала, что из комитетов прислали свои предложения и замечания относительно законопроекта, в том числе, депутаты Госдумы Сергей Пахомов, Максим Топилин и Александр Хинштейн. По словам Ямпольской, они конструктивно отработали с ведомствами тему проекта. Парламентарий выражала надежду, что они станут соавторами будущего законопроекта. Как рассказывала Ямпольская, изменения подготовлены сразу в несколько федеральных законов: "О государственном языке Российской Федерации", "Основы законодательства РФ о культуре", "О библиотечном деле", "О защите прав потребителей", "О рекламе", "О средствах массовой информации", "О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных СМИ", "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" и в "Градостроительный кодекс.

https://ria.ru/20230604/chayldfri-1876113575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, елена ямпольская, россия, вячеслав володин, сергей пахомов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф