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Путин подписал закон о снижении НДС на детские товары - РИА Новости, 19.10.2023
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14:21 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/zakon-1903845018.html
Путин подписал закон о снижении НДС на детские товары
Путин подписал закон о снижении НДС на детские товары - РИА Новости, 19.10.2023
Путин подписал закон о снижении НДС на детские товары
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня детских товаров, которые при реализации облагаются НДС по пониженной ставке в 10%. Документ... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:21
2023-10-19T14:21
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня детских товаров, которые при реализации облагаются НДС по пониженной ставке в 10%. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон включает в перечень товаров, реализация которых подпадает под пониженную ставку налога, в частности, детскую мебель (манежи, стульчики для кормления), детские автокресла и велосипеды, ванночки и горки для купания новорожденных, бутылочки для вскармливания, соски, подгузники, пеленки. НДС для них снизится с 20% до 10%. Согласно пояснительной записке, снижение налоговой нагрузки на производителей детских товаров должно стимулировать потребительский спрос и рост рынка. Новый закон позволит предприятиям дополнительно направлять на развитие свыше четырех миллиардов рублей ежегодно, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. При этом он напоминал, что в апреле текущего года власти РФ аналогичным образом снизили НДС на кроватки для малышей. Льготами по этому налогу также уже пользуются производители и продавцы детской одежды, обуви, колясок, матрасов и принадлежностей для образования и творчества. Закон вступает в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. Налоговым периодом по этому налогу является квартал. Таким образом, закон вступит в силу не раньше 1 января 2024 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20230718/tseny-1884784326.html
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин подписал закон о снижении НДС на детские товары

Путин подписал закон о снижении до 10% НДС на детские товары

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня детских товаров, которые при реализации облагаются НДС по пониженной ставке в 10%. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон включает в перечень товаров, реализация которых подпадает под пониженную ставку налога, в частности, детскую мебель (манежи, стульчики для кормления), детские автокресла и велосипеды, ванночки и горки для купания новорожденных, бутылочки для вскармливания, соски, подгузники, пеленки. НДС для них снизится с 20% до 10%.
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Согласно пояснительной записке, снижение налоговой нагрузки на производителей детских товаров должно стимулировать потребительский спрос и рост рынка. Новый закон позволит предприятиям дополнительно направлять на развитие свыше четырех миллиардов рублей ежегодно, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин.
При этом он напоминал, что в апреле текущего года власти РФ аналогичным образом снизили НДС на кроватки для малышей. Льготами по этому налогу также уже пользуются производители и продавцы детской одежды, обуви, колясок, матрасов и принадлежностей для образования и творчества.
Закон вступает в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. Налоговым периодом по этому налогу является квартал. Таким образом, закон вступит в силу не раньше 1 января 2024 года.
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