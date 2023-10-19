https://ria.ru/20231019/zakon-1903845018.html

Путин подписал закон о снижении НДС на детские товары

Путин подписал закон о снижении НДС на детские товары - РИА Новости, 19.10.2023

Путин подписал закон о снижении НДС на детские товары

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня детских товаров, которые при реализации облагаются НДС по пониженной ставке в 10%. Документ... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T14:21

2023-10-19T14:21

2023-10-19T14:21

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня детских товаров, которые при реализации облагаются НДС по пониженной ставке в 10%. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон включает в перечень товаров, реализация которых подпадает под пониженную ставку налога, в частности, детскую мебель (манежи, стульчики для кормления), детские автокресла и велосипеды, ванночки и горки для купания новорожденных, бутылочки для вскармливания, соски, подгузники, пеленки. НДС для них снизится с 20% до 10%. Согласно пояснительной записке, снижение налоговой нагрузки на производителей детских товаров должно стимулировать потребительский спрос и рост рынка. Новый закон позволит предприятиям дополнительно направлять на развитие свыше четырех миллиардов рублей ежегодно, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. При этом он напоминал, что в апреле текущего года власти РФ аналогичным образом снизили НДС на кроватки для малышей. Льготами по этому налогу также уже пользуются производители и продавцы детской одежды, обуви, колясок, матрасов и принадлежностей для образования и творчества. Закон вступает в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. Налоговым периодом по этому налогу является квартал. Таким образом, закон вступит в силу не раньше 1 января 2024 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20230718/tseny-1884784326.html

https://ria.ru/20231018/vegetarianstvo-1903700502.html

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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин