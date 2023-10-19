https://ria.ru/20231019/zakon-1903845018.html
Путин подписал закон о снижении НДС на детские товары
Путин подписал закон о снижении НДС на детские товары - РИА Новости, 19.10.2023
Путин подписал закон о снижении НДС на детские товары
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня детских товаров, которые при реализации облагаются НДС по пониженной ставке в 10%. Документ... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:21
2023-10-19T14:21
2023-10-19T14:21
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_0:296:3048:2011_1920x0_80_0_0_84207be3dac70635c92f7e1416185408.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня детских товаров, которые при реализации облагаются НДС по пониженной ставке в 10%. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон включает в перечень товаров, реализация которых подпадает под пониженную ставку налога, в частности, детскую мебель (манежи, стульчики для кормления), детские автокресла и велосипеды, ванночки и горки для купания новорожденных, бутылочки для вскармливания, соски, подгузники, пеленки. НДС для них снизится с 20% до 10%. Согласно пояснительной записке, снижение налоговой нагрузки на производителей детских товаров должно стимулировать потребительский спрос и рост рынка. Новый закон позволит предприятиям дополнительно направлять на развитие свыше четырех миллиардов рублей ежегодно, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. При этом он напоминал, что в апреле текущего года власти РФ аналогичным образом снизили НДС на кроватки для малышей. Льготами по этому налогу также уже пользуются производители и продавцы детской одежды, обуви, колясок, матрасов и принадлежностей для образования и творчества. Закон вступает в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. Налоговым периодом по этому налогу является квартал. Таким образом, закон вступит в силу не раньше 1 января 2024 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20230718/tseny-1884784326.html
https://ria.ru/20231018/vegetarianstvo-1903700502.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_722:304:3048:2048_1920x0_80_0_0_8c0ddb29e828d2e759cc464c1c780149.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин подписал закон о снижении НДС на детские товары
Путин подписал закон о снижении до 10% НДС на детские товары
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня детских товаров, которые при реализации облагаются НДС по пониженной ставке в 10%. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон включает в перечень товаров, реализация которых подпадает под пониженную ставку налога, в частности, детскую мебель (манежи, стульчики для кормления), детские автокресла и велосипеды, ванночки и горки для купания новорожденных, бутылочки для вскармливания, соски, подгузники, пеленки. НДС для них снизится с 20% до 10%.
СМИ: в России подорожают соки, газировка и снеки
Согласно пояснительной записке, снижение налоговой нагрузки на производителей детских товаров должно стимулировать потребительский спрос и рост рынка. Новый закон позволит предприятиям дополнительно направлять на развитие свыше четырех миллиардов рублей ежегодно, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин
.
При этом он напоминал, что в апреле текущего года власти РФ аналогичным образом снизили НДС на кроватки для малышей. Льготами по этому налогу также уже пользуются производители и продавцы детской одежды, обуви, колясок, матрасов и принадлежностей для образования и творчества.
Закон вступает в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. Налоговым периодом по этому налогу является квартал. Таким образом, закон вступит в силу не раньше 1 января 2024 года.
Глава комитета Госдумы не поддержала идею запрета вегетарианства для детей