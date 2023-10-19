https://ria.ru/20231019/zakharov-1903944702.html

Умер бывший министр культуры СССР Василий Захаров

Умер бывший министр культуры СССР Василий Захаров - РИА Новости, 19.10.2023

Умер бывший министр культуры СССР Василий Захаров

Бывший министр культуры СССР Василий Захаров ушел из жизни 17 октября, сообщил РИА Новости Михаил Лавров, внук соратника Захарова Вадима Медведева. РИА Новости, 19.10.2023

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Бывший министр культуры СССР Василий Захаров ушел из жизни 17 октября, сообщил РИА Новости Михаил Лавров, внук соратника Захарова Вадима Медведева. "Семнадцатого октября, позавчера, это произошло. Похороны в субботу в 11.30", - сказал Лавров. На посту министра культуры СССР в 80-е годы Захаров работал над театральной реформой и провел "комплексный эксперимент по совершенствованию управления и повышению эффективности деятельности театров", после которого из Большого театра были уволены 22 артиста, в том числе прима-балерина Майя Плисецкая, которой было уже за 60 лет.Захаров возглавлял минкультуры в то время, когда в страну стали привозить иностранные выставки: так, в декабре 1986 года на Крымском Валу состоялась выставка работ французского художника-модельера Ива Сен-Лорана.Захаров родился 5 января 1934 года в деревне Хриплы Фировского района Калининской области. Многие годы он занимал руководящие партийные посты: в 1983-1986 годах был первым заместителем заведующего отделом ЦК КПСС, с 1986 по 1989 годы занимал пост министра культуры СССР, в 1989-1990 годах был заместителем председателя Совета Министров РСФСР. С 1990 года занимал должность советника-посланника посольства СССР в СФРЮ/посольства Российской Федерации в СРЮ. Вышел в отставку в 1994 году.

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ссср, рсфср, кпсс, новости культуры, майя плисецкая, ив сен-лоран, большой театр