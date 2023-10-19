Умер бывший министр культуры СССР Василий Захаров
Экс-министр культуры СССР Василий Захаров умер на 90-м году жизни
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкМинистр культуры СССР Василий Захаров. 1986 год
Министр культуры СССР Василий Захаров. 1986 год. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Бывший министр культуры СССР Василий Захаров ушел из жизни 17 октября, сообщил РИА Новости Михаил Лавров, внук соратника Захарова Вадима Медведева.
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"Семнадцатого октября, позавчера, это произошло. Похороны в субботу в 11.30", - сказал Лавров.
На посту министра культуры СССР в 80-е годы Захаров работал над театральной реформой и провел "комплексный эксперимент по совершенствованию управления и повышению эффективности деятельности театров", после которого из Большого театра были уволены 22 артиста, в том числе прима-балерина Майя Плисецкая, которой было уже за 60 лет.
Захаров возглавлял минкультуры в то время, когда в страну стали привозить иностранные выставки: так, в декабре 1986 года на Крымском Валу состоялась выставка работ французского художника-модельера Ива Сен-Лорана.
Захаров родился 5 января 1934 года в деревне Хриплы Фировского района Калининской области. Многие годы он занимал руководящие партийные посты: в 1983-1986 годах был первым заместителем заведующего отделом ЦК КПСС, с 1986 по 1989 годы занимал пост министра культуры СССР, в 1989-1990 годах был заместителем председателя Совета Министров РСФСР. С 1990 года занимал должность советника-посланника посольства СССР в СФРЮ/посольства Российской Федерации в СРЮ. Вышел в отставку в 1994 году.