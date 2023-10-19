https://ria.ru/20231019/zaes-1903764322.html
Накал боевых действий в районе ЗАЭС снизился, заявили в МАГАТЭ
Накал боевых действий в районе ЗАЭС снизился, заявили в МАГАТЭ - РИА Новости, 19.10.2023
Накал боевых действий в районе ЗАЭС снизился, заявили в МАГАТЭ
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в интервью итальянской газете la Repubblica, что его пять принципов... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T10:24
2023-10-19T10:24
2023-10-19T10:24
специальная военная операция на украине
россия
днепр (город)
энергодар
рафаэль гросси
сергей шойгу
магатэ
запорожская аэс
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РИМ, 19 окт – РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в интервью итальянской газете la Repubblica, что его пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС соблюдаются, накал боевых действий в том районе сильно снизился. "В условиях продолжающегося конфликта, думаю, мы сыграли сдерживающую роль. В Совете безопасности ООН я определил пять принципов, в том числе не нападать на атомную электростанцию, не милитаризировать ее, не прерывать поток энергии и так далее. До сих пор они уважались", - заявил он. По словам Гросси, его первоначальная идея была более амбициозной: определить зону, где боевые действия были бы исключены, но "это стало невозможным, потому что ни один командующий ни одной из сторон не согласился бы". "Поэтому я изменил направление, перейдя от территориального подхода к поведенческому. И мы наблюдаем явное снижение числа атак в районе электростанции", - сказал гендиректор МАГАТЭ. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее указывал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20231011/zaes-1902137262.html
https://ria.ru/20231009/ataki-1901428869.html
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Накал боевых действий в районе ЗАЭС снизился, заявили в МАГАТЭ
Глава МАГАТЭ: накал боевых действий в районе ЗАЭС сильно снизился