https://ria.ru/20231019/zaes-1903764322.html

Накал боевых действий в районе ЗАЭС снизился, заявили в МАГАТЭ

Накал боевых действий в районе ЗАЭС снизился, заявили в МАГАТЭ - РИА Новости, 19.10.2023

Накал боевых действий в районе ЗАЭС снизился, заявили в МАГАТЭ

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в интервью итальянской газете la Repubblica, что его пять принципов... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T10:24

2023-10-19T10:24

2023-10-19T10:24

специальная военная операция на украине

россия

днепр (город)

энергодар

рафаэль гросси

сергей шойгу

магатэ

запорожская аэс

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РИМ, 19 окт – РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в интервью итальянской газете la Repubblica, что его пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС соблюдаются, накал боевых действий в том районе сильно снизился. "В условиях продолжающегося конфликта, думаю, мы сыграли сдерживающую роль. В Совете безопасности ООН я определил пять принципов, в том числе не нападать на атомную электростанцию, не милитаризировать ее, не прерывать поток энергии и так далее. До сих пор они уважались", - заявил он. По словам Гросси, его первоначальная идея была более амбициозной: определить зону, где боевые действия были бы исключены, но "это стало невозможным, потому что ни один командующий ни одной из сторон не согласился бы". "Поэтому я изменил направление, перейдя от территориального подхода к поведенческому. И мы наблюдаем явное снижение числа атак в районе электростанции", - сказал гендиректор МАГАТЭ. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее указывал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20231011/zaes-1902137262.html

https://ria.ru/20231009/ataki-1901428869.html

россия

днепр (город)

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, днепр (город), энергодар, рафаэль гросси, сергей шойгу, магатэ, запорожская аэс, оон, в мире