https://ria.ru/20231019/zaderzhaniya-1903726516.html
Во время протеста у здания конгресса США задержали около 100 человек
Во время протеста у здания конгресса США задержали около 100 человек - РИА Новости, 19.10.2023
Во время протеста у здания конгресса США задержали около 100 человек
Порядка сотни человек задержаны в ходе протестов в поддержку прекращения огня в Газе у здания конгресса США в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T01:21
2023-10-19T01:21
2023-10-19T02:08
конгресс сша
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Порядка сотни человек задержаны в ходе протестов в поддержку прекращения огня в Газе у здания конгресса США в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.На настоящий момент число антивоенных активистов в наручниках, задержанных полицией, составляет около сотни человек. Некоторых уже увезли на трех полицейских автобусах, кто-то еще ждет своей очереди.В очереди людей в наручниках есть и активист на инвалидной коляске.На данный момент задержанных активистов уже около двух часов усаживают в автобусы полиции.При этом местный канал FOX со ссылкой на полицию пишет, что всего были арестованы около 300 человек.Ранее протест активистов, среди которых члены организации Jewish voice for peace ("Еврейский голос за мир"), возле комплекса зданий конгресса обернулся проникновением в одно из них десятков манифестантов. Полиция Капитолия задержала прорвавшихся в здание, а манифестантов оттеснила с улиц.
https://ria.ru/20231019/kapitoliy-1903724266.html
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конгресс сша, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Конгресс США, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Во время протеста у здания конгресса США задержали около 100 человек
В ходе антивоенного протеста у здания конгресса США задержали около 100 человек
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Порядка сотни человек задержаны в ходе протестов в поддержку прекращения огня в Газе у здания конгресса США в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.
На настоящий момент число антивоенных активистов в наручниках, задержанных полицией, составляет около сотни человек. Некоторых уже увезли на трех полицейских автобусах, кто-то еще ждет своей очереди.
В очереди людей в наручниках есть и активист на инвалидной коляске.
На данный момент задержанных активистов уже около двух часов усаживают в автобусы полиции.
При этом местный канал FOX со ссылкой на полицию пишет, что всего были арестованы около 300 человек.
Ранее протест активистов, среди которых члены организации Jewish voice for peace ("Еврейский голос за мир"), возле комплекса зданий конгресса обернулся проникновением в одно из них десятков манифестантов. Полиция Капитолия задержала прорвавшихся в здание, а манифестантов оттеснила с улиц.
Полиция оттеснила антивоенных активистов от здания конгресса США