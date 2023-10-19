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Во время протеста у здания конгресса США задержали около 100 человек - РИА Новости, 19.10.2023
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01:21 19.10.2023 (обновлено: 02:08 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/zaderzhaniya-1903726516.html
Во время протеста у здания конгресса США задержали около 100 человек
Во время протеста у здания конгресса США задержали около 100 человек - РИА Новости, 19.10.2023
Во время протеста у здания конгресса США задержали около 100 человек
Порядка сотни человек задержаны в ходе протестов в поддержку прекращения огня в Газе у здания конгресса США в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T01:21
2023-10-19T02:08
конгресс сша
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Порядка сотни человек задержаны в ходе протестов в поддержку прекращения огня в Газе у здания конгресса США в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.На настоящий момент число антивоенных активистов в наручниках, задержанных полицией, составляет около сотни человек. Некоторых уже увезли на трех полицейских автобусах, кто-то еще ждет своей очереди.В очереди людей в наручниках есть и активист на инвалидной коляске.На данный момент задержанных активистов уже около двух часов усаживают в автобусы полиции.При этом местный канал FOX со ссылкой на полицию пишет, что всего были арестованы около 300 человек.Ранее протест активистов, среди которых члены организации Jewish voice for peace ("Еврейский голос за мир"), возле комплекса зданий конгресса обернулся проникновением в одно из них десятков манифестантов. Полиция Капитолия задержала прорвавшихся в здание, а манифестантов оттеснила с улиц.
https://ria.ru/20231019/kapitoliy-1903724266.html
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конгресс сша, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Конгресс США, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Во время протеста у здания конгресса США задержали около 100 человек

В ходе антивоенного протеста у здания конгресса США задержали около 100 человек

© AP Photo / Ross D. FranklinПолиция США
Полиция США - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Ross D. Franklin
Полиция США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Порядка сотни человек задержаны в ходе протестов в поддержку прекращения огня в Газе у здания конгресса США в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.
На настоящий момент число антивоенных активистов в наручниках, задержанных полицией, составляет около сотни человек. Некоторых уже увезли на трех полицейских автобусах, кто-то еще ждет своей очереди.
В очереди людей в наручниках есть и активист на инвалидной коляске.

На данный момент задержанных активистов уже около двух часов усаживают в автобусы полиции.
При этом местный канал FOX со ссылкой на полицию пишет, что всего были арестованы около 300 человек.
Ранее протест активистов, среди которых члены организации Jewish voice for peace ("Еврейский голос за мир"), возле комплекса зданий конгресса обернулся проникновением в одно из них десятков манифестантов. Полиция Капитолия задержала прорвавшихся в здание, а манифестантов оттеснила с улиц.
Офицер полиции в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Полиция оттеснила антивоенных активистов от здания конгресса США
00:39
 
Конгресс СШАВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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