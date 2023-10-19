https://ria.ru/20231019/zaderzhaniya-1903726516.html

Во время протеста у здания конгресса США задержали около 100 человек

Во время протеста у здания конгресса США задержали около 100 человек - РИА Новости, 19.10.2023

Во время протеста у здания конгресса США задержали около 100 человек

Порядка сотни человек задержаны в ходе протестов в поддержку прекращения огня в Газе у здания конгресса США в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T01:21

2023-10-19T01:21

2023-10-19T02:08

конгресс сша

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Порядка сотни человек задержаны в ходе протестов в поддержку прекращения огня в Газе у здания конгресса США в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.На настоящий момент число антивоенных активистов в наручниках, задержанных полицией, составляет около сотни человек. Некоторых уже увезли на трех полицейских автобусах, кто-то еще ждет своей очереди.В очереди людей в наручниках есть и активист на инвалидной коляске.На данный момент задержанных активистов уже около двух часов усаживают в автобусы полиции.При этом местный канал FOX со ссылкой на полицию пишет, что всего были арестованы около 300 человек.Ранее протест активистов, среди которых члены организации Jewish voice for peace ("Еврейский голос за мир"), возле комплекса зданий конгресса обернулся проникновением в одно из них десятков манифестантов. Полиция Капитолия задержала прорвавшихся в здание, а манифестантов оттеснила с улиц.

https://ria.ru/20231019/kapitoliy-1903724266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

конгресс сша, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году