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В Барселоне расследуют гибель биохимика, изучавшего смертельное заболевание - РИА Новости, 19.10.2023
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18:10 19.10.2023 (обновлено: 18:13 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/zabolevanie-1903922812.html
В Барселоне расследуют гибель биохимика, изучавшего смертельное заболевание
В Барселоне расследуют гибель биохимика, изучавшего смертельное заболевание - РИА Новости, 19.10.2023
В Барселоне расследуют гибель биохимика, изучавшего смертельное заболевание
Университет Барселоны (UB) расследует смерть биохимика, занимавшегося изучением редкого, дегенеративного, неврологического заболевания, болезни... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T18:10
2023-10-19T18:13
барселона (город)
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МАДРИД, 19 окт - РИА Новости. Университет Барселоны (UB) расследует смерть биохимика, занимавшегося изучением редкого, дегенеративного, неврологического заболевания, болезни Крейтцфельда-Якоба, и умершего от нее в 2022 году, передаёт в четверг газета El Pais со ссылкой на источники. Биохимик начал работать в лаборатории, расположенной на медицинском факультете госпиталя Льобрегат (Барселона), в январе 2018 года в качестве главного исследователя со своей собственной группой. Благодаря совместной работе ему удалось выявить в спинномозговой жидкости характерные вещества, которые полезны для диагностики быстропротекающих деменций. В ноябре 2020 года ученый попросил отпуск после некоторого времени плохого самочувствия, подтвердил коллегам, что его симптомы совместимы с болезнью Крейтцфельдта-Якоба. Он попросил об абсолютной конфиденциальности и скрыл диагноз. Согласно изданию, теперь учреждение хочет выяснить происхождение тысяч "несанкционированных" и "потенциально опасных" образцов, обнаруженных в морозильной камере лаборатории, где работал покойный. Болезнь Крейтцфельдта-Якоба — это прионная болезнь, характеризующаяся прогрессирующими психическими и умственными нарушениями, ведущими к слабоумию. Наиболее распространенными ранними симптомами болезни Крейтцфельдта-Якоба являются нарушение мышечной координации, потеря памяти и спутанность сознания, причем последние два симптома напоминают симптомы других деменций, например, болезни Альцгеймера.
https://ria.ru/20230808/chuma-1888873054.html
https://ria.ru/20230821/zabolevaniya-1891396115.html
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барселона (город)
Барселона (город)
В Барселоне расследуют гибель биохимика, изучавшего смертельное заболевание

El Pais: в Барселоне расследуют смерть биохимика, изучавшего редкое заболевание

© AP Photo / Emilio MorenattiМашина скорой помощи в Испании
Машина скорой помощи в Испании - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Машина скорой помощи в Испании. Архивное фото
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МАДРИД, 19 окт - РИА Новости. Университет Барселоны (UB) расследует смерть биохимика, занимавшегося изучением редкого, дегенеративного, неврологического заболевания, болезни Крейтцфельда-Якоба, и умершего от нее в 2022 году, передаёт в четверг газета El Pais со ссылкой на источники.
Биохимик начал работать в лаборатории, расположенной на медицинском факультете госпиталя Льобрегат (Барселона), в январе 2018 года в качестве главного исследователя со своей собственной группой. Благодаря совместной работе ему удалось выявить в спинномозговой жидкости характерные вещества, которые полезны для диагностики быстропротекающих деменций.
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В ноябре 2020 года ученый попросил отпуск после некоторого времени плохого самочувствия, подтвердил коллегам, что его симптомы совместимы с болезнью Крейтцфельдта-Якоба. Он попросил об абсолютной конфиденциальности и скрыл диагноз.
Согласно изданию, теперь учреждение хочет выяснить происхождение тысяч "несанкционированных" и "потенциально опасных" образцов, обнаруженных в морозильной камере лаборатории, где работал покойный.
Болезнь Крейтцфельдта-Якоба — это прионная болезнь, характеризующаяся прогрессирующими психическими и умственными нарушениями, ведущими к слабоумию. Наиболее распространенными ранними симптомами болезни Крейтцфельдта-Якоба являются нарушение мышечной координации, потеря памяти и спутанность сознания, причем последние два симптома напоминают симптомы других деменций, например, болезни Альцгеймера.
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