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Новый загородный комплекс открылся в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 19.10.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
19:20 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/yugra-1903936857.html
Новый загородный комплекс открылся в Сургутском районе Югры
Новый загородный комплекс открылся в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 19.10.2023
Новый загородный комплекс открылся в Сургутском районе Югры
Загородный комплекс "Черный лис", получивший от властей крупнейший грант в 15 миллионов рублей, начал работу в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T19:20
2023-10-19T19:20
ханты-мансийский автономный округ
экономика
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Загородный комплекс "Черный лис", получивший от властей крупнейший грант в 15 миллионов рублей, начал работу в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "В Сургутском районе заработал загородный комплекс для семейного отдыха "Черный лис" – это победитель нашего конкурса грантов на развитие бизнеса в 2022 году", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, полученные 15 миллионов рублей были направлены на строительство газопровода для круглогодичной эксплуатации объекта. В настоящее время ветка готова на 80%, ее ввод планируется в конце года, после чего комплекс полностью перейдет с электрического отопления на газовое. Также по условиям конкурса предприниматель вложил в развитие проекта не менее 30% от размера гранта. За пять лет в комплексе появилась обновленная зона отдыха с 15 коттеджами, причалом, беседками и мангальной зоной, а также ресторанным и spa-комплексами. Земельный участок был предоставлен в аренду районной администрацией. "В прошлом году мы по просьбам предпринимателей Сургутского района увеличили размер грантовой поддержки с 5 до 15 миллионов рублей. Для этого проводим специальный конкурс. В приоритете проекты по импортозамещению, инновационные или молодежные проекты. Заявиться на участие может любой предприниматель, кто работает и платит налоги в Сургутском районе. Сейчас идет прием заявок на участие в конкурсе этого года – он продлится до 2 ноября", - добавил Трубецкой. Он уточнил, что с 2014 года власти муниципалитета направили более 170 миллионов рублей на поддержку бизнеса, это окупилось в виде налогов от субъектов малого и среднего бизнеса в 2,5 миллиарда рублей. За девять лет, по словам главы Сургутского района, количество представителей малого и среднего бизнеса возросло с 1,3 тысячи до 8,5 тысячи.
https://ria.ru/20230929/yugra-1899468850.html
https://ria.ru/20231007/pereselenie-1901200486.html
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экономика, ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, россия
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Экономика, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский район, Россия
Новый загородный комплекс открылся в Сургутском районе Югры

Новый загородный комплекс открылся в Сургутском районе Югры

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВид на город Ханты-Мансийск
Вид на город Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Загородный комплекс "Черный лис", получивший от властей крупнейший грант в 15 миллионов рублей, начал работу в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"В Сургутском районе заработал загородный комплекс для семейного отдыха "Черный лис" – это победитель нашего конкурса грантов на развитие бизнеса в 2022 году", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
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По его словам, полученные 15 миллионов рублей были направлены на строительство газопровода для круглогодичной эксплуатации объекта. В настоящее время ветка готова на 80%, ее ввод планируется в конце года, после чего комплекс полностью перейдет с электрического отопления на газовое. Также по условиям конкурса предприниматель вложил в развитие проекта не менее 30% от размера гранта.
За пять лет в комплексе появилась обновленная зона отдыха с 15 коттеджами, причалом, беседками и мангальной зоной, а также ресторанным и spa-комплексами. Земельный участок был предоставлен в аренду районной администрацией.
"В прошлом году мы по просьбам предпринимателей Сургутского района увеличили размер грантовой поддержки с 5 до 15 миллионов рублей. Для этого проводим специальный конкурс. В приоритете проекты по импортозамещению, инновационные или молодежные проекты. Заявиться на участие может любой предприниматель, кто работает и платит налоги в Сургутском районе. Сейчас идет прием заявок на участие в конкурсе этого года – он продлится до 2 ноября", - добавил Трубецкой.
Он уточнил, что с 2014 года власти муниципалитета направили более 170 миллионов рублей на поддержку бизнеса, это окупилось в виде налогов от субъектов малого и среднего бизнеса в 2,5 миллиарда рублей. За девять лет, по словам главы Сургутского района, количество представителей малого и среднего бизнеса возросло с 1,3 тысячи до 8,5 тысячи.
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