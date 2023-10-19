https://ria.ru/20231019/yamal-1903916659.html

Стратегию развития предприятий агропрома разработают на Ямале

Стратегию развития предприятий агропрома разработают на Ямале - РИА Новости, 19.10.2023

Стратегию развития предприятий агропрома разработают на Ямале

Специалисты в ходе стратегической сессии, которая проходит в правительстве ЯНАО, разработают стратегию развития предприятий агропрома, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T17:55

2023-10-19T17:55

2023-10-19T17:55

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

дмитрий артюхов

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САЛЕХАРД, 19 окт — РИА Новости. Специалисты в ходе стратегической сессии, которая проходит в правительстве ЯНАО, разработают стратегию развития предприятий агропрома, сообщила пресс-служба правительства округа. "Представители АПК, туриндустрии и ресторанного бизнеса, маркетологи и эксперты из органов госвласти собрались в правительстве региона для участия в стратегической сессии. В течение двух дней им предстоит разработать дорожную карту продвижения ямальской продукции, в том числе на внешние рынки", — говорится в сообщении. Старт мозговому штурму дал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Он отметил, что отрасль показывает положительную динамику, мощности расширяются и растут объемы переработки продукции. При этом перед управленцами стоит задача снижать зависимость производителей сельхозпродукции от государственной поддержки. Предприятия должны продумать возможность увеличения доходности за счет глубокой переработки и создания новых, востребованных у потребителя продуктов. "Нам необходимо провести значительные преобразования в отрасли для ее развития. Мы видим динамику: работа по модернизации заводов, которую мы начали несколько лет назад, уже сейчас дает хороший результат. Теперь нужны сильные прорывные проекты, выход на новые рынки. Ямальская продукция экологичная и качественная. У потребителей, контрагентов должно быть единое восприятие, что именно ее необходимо приобретать", — приводятся в сообщении слова Артюхова. Ямальский агропром в последние годы уверенно наращивает объемы производства, увеличивает долю продукции глубокой переработки. Совокупно все предприятия округа производят самый большой в стране объем продукции из мяса оленя: 58% российской оленины сегодня заготавливается на Ямале. В регионе самое большое в мире поголовье оленей – 620 тысяч. За последние пять лет предприятия Ямала стали производить в два раза больше готовой продукции из мяса северного оленя. Это полуфабрикаты, тушенка, колбасы и мясные деликатесы, уточняют власти.

https://ria.ru/20231016/zakupki-1903129720.html

https://ria.ru/20231013/profklassy-1902498388.html

ямал

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, дмитрий артюхов