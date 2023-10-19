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Стратегию развития предприятий агропрома разработают на Ямале - РИА Новости, 19.10.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
17:55 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/yamal-1903916659.html
Стратегию развития предприятий агропрома разработают на Ямале
Стратегию развития предприятий агропрома разработают на Ямале - РИА Новости, 19.10.2023
Стратегию развития предприятий агропрома разработают на Ямале
Специалисты в ходе стратегической сессии, которая проходит в правительстве ЯНАО, разработают стратегию развития предприятий агропрома, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T17:55
2023-10-19T17:55
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
дмитрий артюхов
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САЛЕХАРД, 19 окт — РИА Новости. Специалисты в ходе стратегической сессии, которая проходит в правительстве ЯНАО, разработают стратегию развития предприятий агропрома, сообщила пресс-служба правительства округа. "Представители АПК, туриндустрии и ресторанного бизнеса, маркетологи и эксперты из органов госвласти собрались в правительстве региона для участия в стратегической сессии. В течение двух дней им предстоит разработать дорожную карту продвижения ямальской продукции, в том числе на внешние рынки", — говорится в сообщении. Старт мозговому штурму дал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Он отметил, что отрасль показывает положительную динамику, мощности расширяются и растут объемы переработки продукции. При этом перед управленцами стоит задача снижать зависимость производителей сельхозпродукции от государственной поддержки. Предприятия должны продумать возможность увеличения доходности за счет глубокой переработки и создания новых, востребованных у потребителя продуктов. "Нам необходимо провести значительные преобразования в отрасли для ее развития. Мы видим динамику: работа по модернизации заводов, которую мы начали несколько лет назад, уже сейчас дает хороший результат. Теперь нужны сильные прорывные проекты, выход на новые рынки. Ямальская продукция экологичная и качественная. У потребителей, контрагентов должно быть единое восприятие, что именно ее необходимо приобретать", — приводятся в сообщении слова Артюхова. Ямальский агропром в последние годы уверенно наращивает объемы производства, увеличивает долю продукции глубокой переработки. Совокупно все предприятия округа производят самый большой в стране объем продукции из мяса оленя: 58% российской оленины сегодня заготавливается на Ямале. В регионе самое большое в мире поголовье оленей – 620 тысяч. За последние пять лет предприятия Ямала стали производить в два раза больше готовой продукции из мяса северного оленя. Это полуфабрикаты, тушенка, колбасы и мясные деликатесы, уточняют власти.
https://ria.ru/20231016/zakupki-1903129720.html
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ямал, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов

Стратегию развития предприятий агропрома разработают на Ямале

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкСалехард
Салехард - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Салехард
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САЛЕХАРД, 19 окт — РИА Новости. Специалисты в ходе стратегической сессии, которая проходит в правительстве ЯНАО, разработают стратегию развития предприятий агропрома, сообщила пресс-служба правительства округа.
"Представители АПК, туриндустрии и ресторанного бизнеса, маркетологи и эксперты из органов госвласти собрались в правительстве региона для участия в стратегической сессии. В течение двух дней им предстоит разработать дорожную карту продвижения ямальской продукции, в том числе на внешние рынки", — говорится в сообщении.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Губернатор ЯНАО: тема прозрачности закупок должна быть под контролем
16 октября, 18:28
Старт мозговому штурму дал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Он отметил, что отрасль показывает положительную динамику, мощности расширяются и растут объемы переработки продукции. При этом перед управленцами стоит задача снижать зависимость производителей сельхозпродукции от государственной поддержки. Предприятия должны продумать возможность увеличения доходности за счет глубокой переработки и создания новых, востребованных у потребителя продуктов.
"Нам необходимо провести значительные преобразования в отрасли для ее развития. Мы видим динамику: работа по модернизации заводов, которую мы начали несколько лет назад, уже сейчас дает хороший результат. Теперь нужны сильные прорывные проекты, выход на новые рынки. Ямальская продукция экологичная и качественная. У потребителей, контрагентов должно быть единое восприятие, что именно ее необходимо приобретать", — приводятся в сообщении слова Артюхова.
Ученики в медицинском классе - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Почти 90 профильных классов создано в школах Ямала
13 октября, 12:35
Ямальский агропром в последние годы уверенно наращивает объемы производства, увеличивает долю продукции глубокой переработки. Совокупно все предприятия округа производят самый большой в стране объем продукции из мяса оленя: 58% российской оленины сегодня заготавливается на Ямале. В регионе самое большое в мире поголовье оленей – 620 тысяч. За последние пять лет предприятия Ямала стали производить в два раза больше готовой продукции из мяса северного оленя. Это полуфабрикаты, тушенка, колбасы и мясные деликатесы, уточняют власти.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалДмитрий Артюхов
 
 
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