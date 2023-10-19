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Экс-замглавы Рыбинска задержали по обвинению в получении взятки - РИА Новости, 19.10.2023
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12:44 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/vzyatka-1903802700.html
Экс-замглавы Рыбинска задержали по обвинению в получении взятки
Экс-замглавы Рыбинска задержали по обвинению в получении взятки - РИА Новости, 19.10.2023
Экс-замглавы Рыбинска задержали по обвинению в получении взятки
Бывший замглавы Рыбинска задержан по обвинению в получении взятки, сообщило на своем сайте СУСК России по Ярославской области. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T12:44
2023-10-19T12:44
рыбинск
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ярославль
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россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Бывший замглавы Рыбинска задержан по обвинению в получении взятки, сообщило на своем сайте СУСК России по Ярославской области. По данным СУСК, в начале октября было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере). Фигурантами являются замглавы Рыбинска и гендиректор фирмы. В период 2022-2023 годов чиновник и бизнесмен, также занимавший пост замгендира МУП, реализуя инвестпроект по реконструкции теплосетей Рыбинска с общим финансированием свыше 800 миллионов рублей, получали взятки от подрядных коммерческих организаций, утверждает следствие. СУСК отмечает, что бизнесмену было предъявлено обвинение, он арестован. Замглавы Рыбинска скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск, заочно ему предъявили обвинение. "На территории Российской Федерации обвиняемый был задержан. В настоящий момент он доставлен в следственный отдел, где с фигурантом проводятся необходимые следственные действия. Следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в релизе СУСК, где он обозначен уже как бывший замглавы администрации Рыбинска. Источник в силовых структурах региона уточнил РИА Новости, что сумма взятки, получение которой вменяют обвиняемым, составляет 3 миллиона рублей. Задержанный бывший чиновник – Иван Дубино, занимавший пост замглавы Рыбинска по городскому хозяйству. Источник отметил, что Дубино был уволен на прошлой неделе, но РИА Новости пока не располагает комментарием администрации Рыбинска. На сайте горадминистрации в списке заместителей Ивана Дубино уже нет, но в графике приема граждан у него до сих пор назначен прием на 24 октября. Рыбинск – второй по величине город области после Ярославля. В нем проживает порядка 180 тысяч человек.
https://ria.ru/20230929/arest-1899402505.html
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рыбинск, ярославская область, ярославль, происшествия, россия
Рыбинск, Ярославская область, Ярославль, Происшествия, Россия
Экс-замглавы Рыбинска задержали по обвинению в получении взятки

Бывшего замглавы Рыбинска Дубино задержали по обвинению в получении взятки

© Фото : страница Ивана Дубино в соцсетиИван Дубино
Иван Дубино - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : страница Ивана Дубино в соцсети
Иван Дубино. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Бывший замглавы Рыбинска задержан по обвинению в получении взятки, сообщило на своем сайте СУСК России по Ярославской области.
По данным СУСК, в начале октября было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере). Фигурантами являются замглавы Рыбинска и гендиректор фирмы. В период 2022-2023 годов чиновник и бизнесмен, также занимавший пост замгендира МУП, реализуя инвестпроект по реконструкции теплосетей Рыбинска с общим финансированием свыше 800 миллионов рублей, получали взятки от подрядных коммерческих организаций, утверждает следствие.
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СУСК отмечает, что бизнесмену было предъявлено обвинение, он арестован. Замглавы Рыбинска скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск, заочно ему предъявили обвинение.
"На территории Российской Федерации обвиняемый был задержан. В настоящий момент он доставлен в следственный отдел, где с фигурантом проводятся необходимые следственные действия. Следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в релизе СУСК, где он обозначен уже как бывший замглавы администрации Рыбинска.
Источник в силовых структурах региона уточнил РИА Новости, что сумма взятки, получение которой вменяют обвиняемым, составляет 3 миллиона рублей. Задержанный бывший чиновник – Иван Дубино, занимавший пост замглавы Рыбинска по городскому хозяйству. Источник отметил, что Дубино был уволен на прошлой неделе, но РИА Новости пока не располагает комментарием администрации Рыбинска. На сайте горадминистрации в списке заместителей Ивана Дубино уже нет, но в графике приема граждан у него до сих пор назначен прием на 24 октября.
Рыбинск – второй по величине город области после Ярославля. В нем проживает порядка 180 тысяч человек.
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