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Власти Украины сообщили о взрывах в прибрежных районах Херсона
Власти Украины сообщили о взрывах в прибрежных районах Херсона - РИА Новости, 19.10.2023
Власти Украины сообщили о взрывах в прибрежных районах Херсона
Назначенный Киевом начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале сообщил, что в прибрежных районах Херсона раздаются РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T21:30
2023-10-19T21:30
2023-10-19T21:30
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Назначенный Киевом начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале сообщил, что в прибрежных районах Херсона раздаются мощные взрывы. "В прибрежных районах Херсона слышны мощные взрывы!" - написал Мрочко.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, россия, украина, вооруженные силы украины
В мире, Херсон, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Власти Украины сообщили о взрывах в прибрежных районах Херсона
Власти Украины: в прибрежных районах Херсона раздаются мощные взрывы