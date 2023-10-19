https://ria.ru/20231019/vzryvy-1903950122.html

Власти Украины сообщили о взрывах в прибрежных районах Херсона

Власти Украины сообщили о взрывах в прибрежных районах Херсона - РИА Новости, 19.10.2023

Власти Украины сообщили о взрывах в прибрежных районах Херсона

Назначенный Киевом начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале сообщил, что в прибрежных районах Херсона раздаются РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T21:30

2023-10-19T21:30

2023-10-19T21:30

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Назначенный Киевом начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале сообщил, что в прибрежных районах Херсона раздаются мощные взрывы. "В прибрежных районах Херсона слышны мощные взрывы!" - написал Мрочко.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

в мире, херсон, россия, украина, вооруженные силы украины