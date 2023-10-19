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Власти Украины сообщили о взрывах в прибрежных районах Херсона - РИА Новости, 19.10.2023
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21:30 19.10.2023
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Власти Украины сообщили о взрывах в прибрежных районах Херсона
Власти Украины сообщили о взрывах в прибрежных районах Херсона - РИА Новости, 19.10.2023
Власти Украины сообщили о взрывах в прибрежных районах Херсона
Назначенный Киевом начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале сообщил, что в прибрежных районах Херсона раздаются РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T21:30
2023-10-19T21:30
в мире
херсон
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Назначенный Киевом начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале сообщил, что в прибрежных районах Херсона раздаются мощные взрывы. "В прибрежных районах Херсона слышны мощные взрывы!" - написал Мрочко.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, херсон, россия, украина, вооруженные силы украины
В мире, Херсон, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Власти Украины сообщили о взрывах в прибрежных районах Херсона

Власти Украины: в прибрежных районах Херсона раздаются мощные взрывы

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГород Херсон
Город Херсон - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Назначенный Киевом начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале сообщил, что в прибрежных районах Херсона раздаются мощные взрывы.
«
"В прибрежных районах Херсона слышны мощные взрывы!" - написал Мрочко.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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