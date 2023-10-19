СМИ: Байден хочет убедить американцев в выгоде помощи Украине и Израилю
CNN: Байден хочет убедить население в выгоде дальнейшей помощи Украине и Израилю
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в рамках запланированного обращения к американскому народу по Украине и Израилю постарается убедить население страны в том, что прекращение их поддержки окажется затратнее для Вашингтона, чем ее продолжение, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
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"Он намерен обосновать, что затраты на бездействие и на уход прочь являются значительно выше", - цитирует издание слова одного из собеседников.
В частности сообщается, что в ходе предстоящей речи Байден намерен аргументировать необходимость и дальше финансировать Украину и Израиль "важностью для национальной безопасности США в период, когда мир находится в переломном моменте".
В четверг Байден должен выступить из овального кабинета Белого дома с обращением к американцам о ситуации в Израиле и конфликте вокруг Украины. Начало выступления запланировано на 20.00 по местному времени (3.00 мск пятницы).
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
В среду, находясь в Израиле, Байден пообещал на текущей неделе обратиться к американскому конгрессу за беспрецедентным пакетом помощи Израилю, указав в частности, что США продолжат обеспечивать полные поставки боеприпасов для работы системы систем ПВО "Железный купол".