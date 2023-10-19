Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Байден хочет убедить американцев в выгоде помощи Украине и Израилю - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:33 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/vygoda-1903957807.html
СМИ: Байден хочет убедить американцев в выгоде помощи Украине и Израилю
СМИ: Байден хочет убедить американцев в выгоде помощи Украине и Израилю - РИА Новости, 19.10.2023
СМИ: Байден хочет убедить американцев в выгоде помощи Украине и Израилю
Президент США Джо Байден в рамках запланированного обращения к американскому народу по Украине и Израилю постарается убедить население страны в том, что... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T22:33
2023-10-19T22:33
в мире
украина
израиль
сша
сергей лавров
джо байден
нато
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883379316_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3f6017baa0d1926b2de781b680769b25.jpg
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в рамках запланированного обращения к американскому народу по Украине и Израилю постарается убедить население страны в том, что прекращение их поддержки окажется затратнее для Вашингтона, чем ее продолжение, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Он намерен обосновать, что затраты на бездействие и на уход прочь являются значительно выше", - цитирует издание слова одного из собеседников. В частности сообщается, что в ходе предстоящей речи Байден намерен аргументировать необходимость и дальше финансировать Украину и Израиль "важностью для национальной безопасности США в период, когда мир находится в переломном моменте". В четверг Байден должен выступить из овального кабинета Белого дома с обращением к американцам о ситуации в Израиле и конфликте вокруг Украины. Начало выступления запланировано на 20.00 по местному времени (3.00 мск пятницы). Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". В среду, находясь в Израиле, Байден пообещал на текущей неделе обратиться к американскому конгрессу за беспрецедентным пакетом помощи Израилю, указав в частности, что США продолжат обеспечивать полные поставки боеприпасов для работы системы систем ПВО "Железный купол".
https://ria.ru/20231019/snaryady-1903950029.html
https://ria.ru/20231019/stradaniya-1903949743.html
украина
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883379316_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_52d7cdf0f25c1cda2131edb5ce8b9c35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, израиль, сша, сергей лавров, джо байден, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Украина, Израиль, США, Сергей Лавров, Джо Байден, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Байден хочет убедить американцев в выгоде помощи Украине и Израилю

CNN: Байден хочет убедить население в выгоде дальнейшей помощи Украине и Израилю

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в рамках запланированного обращения к американскому народу по Украине и Израилю постарается убедить население страны в том, что прекращение их поддержки окажется затратнее для Вашингтона, чем ее продолжение, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
«
"Он намерен обосновать, что затраты на бездействие и на уход прочь являются значительно выше", - цитирует издание слова одного из собеседников.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Нет доказательств использования Израилем запрещенных снарядов, заявили США
Вчера, 21:29
В частности сообщается, что в ходе предстоящей речи Байден намерен аргументировать необходимость и дальше финансировать Украину и Израиль "важностью для национальной безопасности США в период, когда мир находится в переломном моменте".
В четверг Байден должен выступить из овального кабинета Белого дома с обращением к американцам о ситуации в Израиле и конфликте вокруг Украины. Начало выступления запланировано на 20.00 по местному времени (3.00 мск пятницы).
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
В среду, находясь в Израиле, Байден пообещал на текущей неделе обратиться к американскому конгрессу за беспрецедентным пакетом помощи Израилю, указав в частности, что США продолжат обеспечивать полные поставки боеприпасов для работы системы систем ПВО "Железный купол".
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
МИД России: США нет дела до страданий гражданских в Палестине и Израиле
Вчера, 21:26
 
В миреУкраинаИзраильСШАСергей ЛавровДжо БайденНАТООбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала