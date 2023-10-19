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В Швейцарии не стали комментировать слухи о вмешательстве России в выборы
В Швейцарии не стали комментировать слухи о вмешательстве России в выборы - РИА Новости, 19.10.2023
В Швейцарии не стали комментировать слухи о вмешательстве России в выборы
Разведывательная служба Швейцарской Конфедерации (SRC) отказывается комментировать публикации местных СМИ, в которых бездоказательно утверждается, что доклад... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T16:01
2023-10-19T16:01
2023-10-19T16:01
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ЖЕНЕВА, 19 окт – РИА Новости. Разведывательная служба Швейцарской Конфедерации (SRC) отказывается комментировать публикации местных СМИ, в которых бездоказательно утверждается, что доклад ведомства обвиняет Россию во вмешательстве в кампанию предстоящих парламентских выборов в стране, заявила РИА Новости пресс-секретарь спецслужбы страны Соня Маргелист. Ранее местная газета NZZ опубликовала статью, в которой журналисты утверждают, что получили доступ к отчету SRC, в котором Россия обвиняется во вмешательстве в предстоящие парламентские выборы в стране путем публикации антииммиграционных видеороликов в социальных сетях. Посольство России в Берне в заявлении на своем сайте категорически опровергло эту информацию, отметив, что "подобные обвинения на грани полного маразма" и что РФ, "в отличие от аккредитованных здесь послов США и стран ЕС, никогда не заявляла, как швейцарцы должны впредь жить и какие извне навязываемые правила соблюдать". "Вы ссылаетесь на конфиденциальный документ, который не будет опубликован или прокомментирован разведывательной службой Конфедерации. Поэтому мы не предоставляем никакой информации по этому поводу", - ответила Маргелист на вопрос, соответствует ли действительности информация NZZ. Первый тур парламентских выборов в Швейцарии пройдёт 22 октября 2023 года. Швейцарские избиратели должны избрать 200 депутатов Национального совета (Большая палата парламента) и 45 из 46 сенаторов Совета кантонов (малая палата парламента). Партия "Демократический союз центра", выступающая за полный нейтралитет Швейцарии, лидирует в опросах.
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в мире, россия, швейцария, евросоюз
В мире, Россия, Швейцария, Евросоюз
В Швейцарии не стали комментировать слухи о вмешательстве России в выборы
Спецслужбы Швейцарии отказались комментировать слухи о вмешательстве РФ в выборы
ЖЕНЕВА, 19 окт – РИА Новости. Разведывательная служба Швейцарской Конфедерации (SRC) отказывается комментировать публикации местных СМИ, в которых бездоказательно утверждается, что доклад ведомства обвиняет Россию во вмешательстве в кампанию предстоящих парламентских выборов в стране, заявила РИА Новости пресс-секретарь спецслужбы страны Соня Маргелист.
Ранее местная газета NZZ опубликовала статью, в которой журналисты утверждают, что получили доступ к отчету SRC, в котором Россия обвиняется во вмешательстве в предстоящие парламентские выборы в стране путем публикации антииммиграционных видеороликов в социальных сетях. Посольство России в Берне в заявлении на своем сайте категорически опровергло эту информацию, отметив, что "подобные обвинения на грани полного маразма" и что РФ, "в отличие от аккредитованных здесь послов США
и стран ЕС
, никогда не заявляла, как швейцарцы должны впредь жить и какие извне навязываемые правила соблюдать".
"Вы ссылаетесь на конфиденциальный документ, который не будет опубликован или прокомментирован разведывательной службой Конфедерации. Поэтому мы не предоставляем никакой информации по этому поводу", - ответила Маргелист на вопрос, соответствует ли действительности информация NZZ.
Первый тур парламентских выборов в Швейцарии пройдёт 22 октября 2023 года. Швейцарские избиратели должны избрать 200 депутатов Национального совета (Большая палата парламента) и 45 из 46 сенаторов Совета кантонов (малая палата парламента). Партия "Демократический союз центра", выступающая за полный нейтралитет Швейцарии, лидирует в опросах.
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