https://ria.ru/20231019/vtb-1903874097.html

Портфель классических сбережений физлиц ВТБ превысил 6 триллионов рублей

Портфель классических сбережений физлиц ВТБ превысил 6 триллионов рублей - РИА Новости, 19.10.2023

Портфель классических сбережений физлиц ВТБ превысил 6 триллионов рублей

Портфель классических розничных сбережений ВТБ с начала года увеличился более, чем на 14% и превысил 6 триллионов рублей, сообщает банк. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T15:36

2023-10-19T15:36

2023-10-19T15:36

россия

втб

банки

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Портфель классических розничных сбережений ВТБ с начала года увеличился более, чем на 14% и превысил 6 триллионов рублей, сообщает банк. При этом наиболее активную динамику показали срочные депозиты: общий объем средств вырос на четверть и перешагнул отметку 4 триллиона рублей. По прогнозам банка, с учетом увеличившейся ключевой ставки и последовавшим за этим ростом доходности депозитов, которая уже достигла рекордных с осени прошлого года значений, до конца года интерес населения к срочным вкладам будет усиливаться. Объем вложений клиентов ВТБ в инвестиционные продукты с начала года увеличился более, чем на треть и сейчас превышает 1,5 триллиона рублей. В целом портфель привлеченных средств населения ВТБ по состоянию на 6 октября приблизился к 8,7 триллиона рублей, рост с начала года превысил 18%. "На фоне действий регулятора, направленных на "охлаждение" рынка розничного кредитования, и неоднократный подъем ключевой ставки, мы фиксируем ускоренный рост спроса клиентов на классические сберегательные продукты. По нашей оценке, за 9 месяцев года общий объем привлеченных средств населения в России вырос примерно на 11,5%, ВТБ традиционно опережает рынок, увеличив свой портфель более, чем на 14%. В первую очередь, растет интерес к вкладам. Активность населения связана со значительным увеличением доходности по депозитам, которая за последние два месяца выросла на 3-3,5 пп. Россияне стремятся зафиксировать повышенные ставки, размещая как новые средства, так и деньги с закрывающихся валютных вкладов – в нашем банке только за последнюю неделю клиенты разместили более 30 миллиардов рублей", – приводится в сообщении комментарий начальника управления "Сбережения" ВТБ Натальи Тучковой. Она добавила, что "подогревать" интерес населения к срочным депозитам будут и сезонные продукты, которые банки традиционно запускают в четвертом квартале. На этом фоне ВТБ ожидает, что по итогам года объем средств на счетах и депозитах физлиц вырастет на 19%, что станет для России рекордом с 2015 года. Общий объем портфеля, по оценке ВТБ, приблизится к 43,5 триллиона рублей.

https://ria.ru/20211201/vlozheniya-1761626064.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, втб, банки