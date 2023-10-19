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В ДНР уничтожили пункт управления механизированной бригады ВСУ - РИА Новости, 19.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/vsu-1903855203.html
В ДНР уничтожили пункт управления механизированной бригады ВСУ
В ДНР уничтожили пункт управления механизированной бригады ВСУ - РИА Новости, 19.10.2023
В ДНР уничтожили пункт управления механизированной бригады ВСУ
Российские военные в ДНР уничтожили пункт управления 110-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:47
2023-10-19T14:47
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
авдеевка
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские военные в ДНР уничтожили пункт управления 110-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в четверг министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231011/avdeevka-1902074585.html
донецкая народная республика
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авдеевка
украина
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безопасность, донецкая народная республика, россия, авдеевка, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Авдеевка, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ДНР уничтожили пункт управления механизированной бригады ВСУ

Минобороны: в районе Авдеевки уничтожили пункт управления 110-й мехбригады ВСУ

© РИА Новости / Андрей КоцНа авдеевском направлении
На авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
На авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские военные в ДНР уничтожили пункт управления 110-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияАвдеевкаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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