https://ria.ru/20231019/vsu-1903855203.html
В ДНР уничтожили пункт управления механизированной бригады ВСУ
В ДНР уничтожили пункт управления механизированной бригады ВСУ - РИА Новости, 19.10.2023
В ДНР уничтожили пункт управления механизированной бригады ВСУ
Российские военные в ДНР уничтожили пункт управления 110-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:47
2023-10-19T14:47
2023-10-19T14:47
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
авдеевка
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские военные в ДНР уничтожили пункт управления 110-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в четверг министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231011/avdeevka-1902074585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В ДНР уничтожили пункт управления механизированной бригады ВСУ
Минобороны: в районе Авдеевки уничтожили пункт управления 110-й мехбригады ВСУ