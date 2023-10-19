https://ria.ru/20231019/vsu-1903855203.html

В ДНР уничтожили пункт управления механизированной бригады ВСУ

В ДНР уничтожили пункт управления механизированной бригады ВСУ - РИА Новости, 19.10.2023

В ДНР уничтожили пункт управления механизированной бригады ВСУ

Российские военные в ДНР уничтожили пункт управления 110-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T14:47

2023-10-19T14:47

2023-10-19T14:47

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

россия

авдеевка

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские военные в ДНР уничтожили пункт управления 110-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в четверг министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231011/avdeevka-1902074585.html

донецкая народная республика

россия

авдеевка

украина

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, россия, авдеевка, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр