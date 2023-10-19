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Украинского разведчика осудили на 14 лет за обстрел Лисичанска в 2022 году - РИА Новости, 19.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:25 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/vsu-1903780172.html
Украинского разведчика осудили на 14 лет за обстрел Лисичанска в 2022 году
Украинского разведчика осудили на 14 лет за обстрел Лисичанска в 2022 году - РИА Новости, 19.10.2023
Украинского разведчика осудили на 14 лет за обстрел Лисичанска в 2022 году
Украинский разведчик осужден на 14 лет колонии строгого режима за обстрел Лисичанска в июне 2022 года, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T11:25
2023-10-19T11:25
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
лисичанск
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Украинский разведчик осужден на 14 лет колонии строгого режима за обстрел Лисичанска в июне 2022 года, сообщается на сайте СК РФ. "Доказательства... признаны Верховным судом Луганской Народной Республики достаточными для вынесения приговора начальнику разведки 87 отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона резерва 45 отдельной артиллерийской бригады капитану Юрию Рожку... Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Установлено, что 20 июня 2022 года Рожок со своим подразделением располагался в лесу примерно в семи километрах южнее Лисичанска (ЛНР). Получив приказ об обстреле города, Рожок приказал подчиненным четырежды выстрелить из 100-миллиметровой противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" с использованием осколочно-фугасных артснарядов. В результате был поврежден многоэтажный жилой дом. Он признан виновным по части 1 статьи 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) и части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом). Подчеркивается, что Рожок полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
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лисичанск
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безопасность, россия, лисичанск, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Следственный комитет России (СК РФ)
Украинского разведчика осудили на 14 лет за обстрел Лисичанска в 2022 году

Разведчик ВСУ Рожок получил 14 лет колонии за обстрел Лисичанска в 2022 году

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРазрушенные здания в Лисичанске
Разрушенные здания в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Разрушенные здания в Лисичанске. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Украинский разведчик осужден на 14 лет колонии строгого режима за обстрел Лисичанска в июне 2022 года, сообщается на сайте СК РФ.
"Доказательства... признаны Верховным судом Луганской Народной Республики достаточными для вынесения приговора начальнику разведки 87 отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона резерва 45 отдельной артиллерийской бригады капитану Юрию Рожку... Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Установлено, что 20 июня 2022 года Рожок со своим подразделением располагался в лесу примерно в семи километрах южнее Лисичанска (ЛНР). Получив приказ об обстреле города, Рожок приказал подчиненным четырежды выстрелить из 100-миллиметровой противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" с использованием осколочно-фугасных артснарядов. В результате был поврежден многоэтажный жилой дом.
Он признан виновным по части 1 статьи 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) и части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом). Подчеркивается, что Рожок полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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