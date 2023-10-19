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Патриарх Кирилл выразил сожаление, что люди не могут жить без войны - РИА Новости, 19.10.2023
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Религия
 
13:21 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/voyna-1903823572.html
Патриарх Кирилл выразил сожаление, что люди не могут жить без войны
Патриарх Кирилл выразил сожаление, что люди не могут жить без войны - РИА Новости, 19.10.2023
Патриарх Кирилл выразил сожаление, что люди не могут жить без войны
Человечество, по всей видимости, к сожалению, не способно жить без войны, но верующие могут и должны минимизировать вред от нее, считает патриарх Московский и... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T13:21
2023-10-19T13:21
религия
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
в мире
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Человечество, по всей видимости, к сожалению, не способно жить без войны, но верующие могут и должны минимизировать вред от нее, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "К сожалению, приходится говорить о том, что человечество, похоже, не способно жить без войны – такова падшая природа человека. Но мы можем и должны минимизировать гуманитарный вред от военных действий, если эти действия начались, особенно когда речь идет о народах, вышедших из единой крещальной купели, объединённой общей историей – я имею в виду народ России и Украины", – сказал патриарх на встрече с участниками фестиваля "Вера и слово" в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Задачи фестиваля "Вера и слово", который проходит в Подмосковье в десятый раз с 16 по 19 октября – консолидация церковной и светской журналистики, выявление новых форм сотрудничества Русской православной церкви и современного общества и поиск путей развития системы православных СМИ. Фестиваль проходит раз в два года, на него приглашают представителей православных СМИ, епархиальных пресс-служб, а также церковного медиа-сообщества России и ближнего зарубежья. Организаторы фестиваля – синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.
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россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, в мире
Религия, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, В мире
Патриарх Кирилл выразил сожаление, что люди не могут жить без войны

Патриарх Кирилл: люди не могут жить без войны, но могут минимизировать ее вред

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Человечество, по всей видимости, к сожалению, не способно жить без войны, но верующие могут и должны минимизировать вред от нее, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"К сожалению, приходится говорить о том, что человечество, похоже, не способно жить без войны – такова падшая природа человека. Но мы можем и должны минимизировать гуманитарный вред от военных действий, если эти действия начались, особенно когда речь идет о народах, вышедших из единой крещальной купели, объединённой общей историей – я имею в виду народ России и Украины", – сказал патриарх на встрече с участниками фестиваля "Вера и слово" в зале церковных соборов храма Христа Спасителя.
Задачи фестиваля "Вера и слово", который проходит в Подмосковье в десятый раз с 16 по 19 октября – консолидация церковной и светской журналистики, выявление новых форм сотрудничества Русской православной церкви и современного общества и поиск путей развития системы православных СМИ. Фестиваль проходит раз в два года, на него приглашают представителей православных СМИ, епархиальных пресс-служб, а также церковного медиа-сообщества России и ближнего зарубежья. Организаторы фестиваля – синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.
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