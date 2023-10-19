https://ria.ru/20231019/voyna-1903823572.html

Патриарх Кирилл выразил сожаление, что люди не могут жить без войны

Патриарх Кирилл выразил сожаление, что люди не могут жить без войны - РИА Новости, 19.10.2023

Патриарх Кирилл выразил сожаление, что люди не могут жить без войны

Человечество, по всей видимости, к сожалению, не способно жить без войны, но верующие могут и должны минимизировать вред от нее, считает патриарх Московский и... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T13:21

2023-10-19T13:21

2023-10-19T13:21

религия

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

в мире

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Человечество, по всей видимости, к сожалению, не способно жить без войны, но верующие могут и должны минимизировать вред от нее, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "К сожалению, приходится говорить о том, что человечество, похоже, не способно жить без войны – такова падшая природа человека. Но мы можем и должны минимизировать гуманитарный вред от военных действий, если эти действия начались, особенно когда речь идет о народах, вышедших из единой крещальной купели, объединённой общей историей – я имею в виду народ России и Украины", – сказал патриарх на встрече с участниками фестиваля "Вера и слово" в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Задачи фестиваля "Вера и слово", который проходит в Подмосковье в десятый раз с 16 по 19 октября – консолидация церковной и светской журналистики, выявление новых форм сотрудничества Русской православной церкви и современного общества и поиск путей развития системы православных СМИ. Фестиваль проходит раз в два года, на него приглашают представителей православных СМИ, епархиальных пресс-служб, а также церковного медиа-сообщества России и ближнего зарубежья. Организаторы фестиваля – синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.

https://ria.ru/20231008/mir-1901370598.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, в мире