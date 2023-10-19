https://ria.ru/20231019/vostok_oyl-1903738688.html

Сечин оценил потенциал проекта "Восток Ойл" по стабилизации рынка нефти

Сечин оценил потенциал проекта "Восток Ойл" по стабилизации рынка нефти - РИА Новости, 19.10.2023

Сечин оценил потенциал проекта "Восток Ойл" по стабилизации рынка нефти

Проект "Восток Ойл" в условиях сокращения мировых инвестиций в разведку и добычу способен оказать стабилизирующее воздействие на весь рынок углеводородов,... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T06:18

2023-10-19T06:18

2023-10-19T06:18

экономика

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пекин

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игорь сечин

роснефть

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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Проект "Восток Ойл" в условиях сокращения мировых инвестиций в разведку и добычу способен оказать стабилизирующее воздействие на весь рынок углеводородов, заявил глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин в ходе выступления на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине. "Говоря об энергобезопасности в долгосрочном горизонте, нельзя не отметить, что Россия - одна из немногих стран, приоритетом для которой являются инвестиции в новые энергетические проекты. Здесь хотел бы упомянуть о проекте "Восток Ойл". В условиях сокращения мировых инвестиций в разведку и добычу этот крупнейший в мире новый проект на севере Сибири с ресурсной базой 6,5 миллиарда тонн нефти является чуть ли не крупнейшим проектом в мире, способным оказать стабилизирующее воздействие на рынок углеводородов в целом", - сказал он. "Восток Ойл" - флагманский проект "Роснефти", расположенный на Таймыре. Он включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта оценивается в 6,5 миллиарда тонн жидких углеводородов.

https://ria.ru/20231019/eksport-1903737670.html

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экономика, россия, пекин, таймыр, игорь сечин, роснефть