https://ria.ru/20231019/vospitatel-1903735910.html

СК в Туве проверяет данные о воспитателе, который пинал детсадовцев

СК в Туве проверяет данные о воспитателе, который пинал детсадовцев - РИА Новости, 19.10.2023

СК в Туве проверяет данные о воспитателе, который пинал детсадовцев

Следователи в Туве инициировали проверку после появления в социальных сетях видео, где педагог одного из дошкольных учреждений применяет силу в отношении... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T05:01

2023-10-19T05:01

2023-10-19T05:01

кызыл

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Следователи в Туве инициировали проверку после появления в социальных сетях видео, где педагог одного из дошкольных учреждений применяет силу в отношении воспитанников, сообщает пресс-служба республиканского главка СК. Ранее в социальных сетях был размещен ролик, на котором воспитатель движется между двух рядов детей с ящиком. Некоторые дети балуются, не стоят на месте, мужчина проходит между ними и пинает двух девочек. "В социальных медиа размещен видеоролик о применении силы со стороны педагога в отношении малолетних воспитанников одного из дошкольных учреждений города Кызыла республики Тыва. По данному факту… незамедлительно организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

кызыл

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кызыл, следственный комитет россии (ск рф), происшествия