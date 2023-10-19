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СК в Туве проверяет данные о воспитателе, который пинал детсадовцев - РИА Новости, 19.10.2023
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05:01 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/vospitatel-1903735910.html
СК в Туве проверяет данные о воспитателе, который пинал детсадовцев
СК в Туве проверяет данные о воспитателе, который пинал детсадовцев - РИА Новости, 19.10.2023
СК в Туве проверяет данные о воспитателе, который пинал детсадовцев
Следователи в Туве инициировали проверку после появления в социальных сетях видео, где педагог одного из дошкольных учреждений применяет силу в отношении... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T05:01
2023-10-19T05:01
кызыл
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Следователи в Туве инициировали проверку после появления в социальных сетях видео, где педагог одного из дошкольных учреждений применяет силу в отношении воспитанников, сообщает пресс-служба республиканского главка СК. Ранее в социальных сетях был размещен ролик, на котором воспитатель движется между двух рядов детей с ящиком. Некоторые дети балуются, не стоят на месте, мужчина проходит между ними и пинает двух девочек. "В социальных медиа размещен видеоролик о применении силы со стороны педагога в отношении малолетних воспитанников одного из дошкольных учреждений города Кызыла республики Тыва. По данному факту… незамедлительно организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
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кызыл, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Кызыл, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК в Туве проверяет данные о воспитателе, который пинал детсадовцев

СК в Туве инициировал проверку данных о воспитателе, который пинал детсадовцев

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Следователи в Туве инициировали проверку после появления в социальных сетях видео, где педагог одного из дошкольных учреждений применяет силу в отношении воспитанников, сообщает пресс-служба республиканского главка СК.
Ранее в социальных сетях был размещен ролик, на котором воспитатель движется между двух рядов детей с ящиком. Некоторые дети балуются, не стоят на месте, мужчина проходит между ними и пинает двух девочек.
"В социальных медиа размещен видеоролик о применении силы со стороны педагога в отношении малолетних воспитанников одного из дошкольных учреждений города Кызыла республики Тыва. По данному факту… незамедлительно организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
 
КызылСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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