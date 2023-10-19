https://ria.ru/20231019/vospitatel-1903735910.html
СК в Туве проверяет данные о воспитателе, который пинал детсадовцев
СК в Туве проверяет данные о воспитателе, который пинал детсадовцев - РИА Новости, 19.10.2023
СК в Туве проверяет данные о воспитателе, который пинал детсадовцев
Следователи в Туве инициировали проверку после появления в социальных сетях видео, где педагог одного из дошкольных учреждений применяет силу в отношении... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T05:01
2023-10-19T05:01
2023-10-19T05:01
кызыл
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Следователи в Туве инициировали проверку после появления в социальных сетях видео, где педагог одного из дошкольных учреждений применяет силу в отношении воспитанников, сообщает пресс-служба республиканского главка СК. Ранее в социальных сетях был размещен ролик, на котором воспитатель движется между двух рядов детей с ящиком. Некоторые дети балуются, не стоят на месте, мужчина проходит между ними и пинает двух девочек. "В социальных медиа размещен видеоролик о применении силы со стороны педагога в отношении малолетних воспитанников одного из дошкольных учреждений города Кызыла республики Тыва. По данному факту… незамедлительно организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
кызыл
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2e50b50bcc72ef5b847b6cb0e87a46b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кызыл, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Кызыл, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК в Туве проверяет данные о воспитателе, который пинал детсадовцев
СК в Туве инициировал проверку данных о воспитателе, который пинал детсадовцев