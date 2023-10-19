Воробьев обсудил с компанией из КНР открытие в Подмосковье завода запчастей
Воробьев в Китае обсудил открытие в Подмосковье завода запчастей для прицепов
© Фото : Воробьёв LIVE/TelegramГубернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочей поездки в Пекине
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочей поездки в Пекине
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочей поездки в Поднебесную обсудил с китайскими партнерами создание в Солнечногорске нового завода по производству запчастей для прицепов.
"В Пекине вместе с владельцем компании Huajing Чжен Яохуа и директором по развитию Лай Сяочунь обсудили открытие завода по производству запчастей для прицепов и полуприцепов в индустриальном парке "Есипово" под Солнечногорском. Завод в Солнечногорске даст 150 рабочих мест и до 100 тысяч единиц в год выпущенной продукции — так компания станет крупнейшим для России поставщиком. Мы со своей стороны поможем получить землю, будем сопровождать проект на всех этапах, чтобы наши китайские партнеры чувствовали себя комфортно, уверенно и были сосредоточены на своём бизнесе", - отметил Воробьев в своем официальном Telegram-канале.
Компания Huajing — одно из самых больших предприятий в Азии, ежегодно выпускает 400 тысяч осей, 40 тысяч подвесок и 1 миллион тормозных колодок. Продукцию поставляют в более чем 60 стран мира, добавил глава региона.