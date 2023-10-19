Рейтинг@Mail.ru
Воробьев обсудил с компанией из КНР открытие в Подмосковье завода запчастей - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
09:53 19.10.2023 (обновлено: 12:49 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/vorobev-1903756005.html
Воробьев обсудил с компанией из КНР открытие в Подмосковье завода запчастей
Воробьев обсудил с компанией из КНР открытие в Подмосковье завода запчастей - РИА Новости, 19.10.2023
Воробьев обсудил с компанией из КНР открытие в Подмосковье завода запчастей
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочей поездки в Поднебесную обсудил с китайскими партнерами создание в Солнечногорске нового завода по... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T09:53
2023-10-19T12:49
солнечногорск
московская область (подмосковье)
пекин
андрей воробьев
новости подмосковья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903757630_0:89:1280:809_1920x0_80_0_0_9001f24f3db7ef36a5678ddcbef378cf.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочей поездки в Поднебесную обсудил с китайскими партнерами создание в Солнечногорске нового завода по производству запчастей для прицепов. "В Пекине вместе с владельцем компании Huajing Чжен Яохуа и директором по развитию Лай Сяочунь обсудили открытие завода по производству запчастей для прицепов и полуприцепов в индустриальном парке "Есипово" под Солнечногорском. Завод в Солнечногорске даст 150 рабочих мест и до 100 тысяч единиц в год выпущенной продукции — так компания станет крупнейшим для России поставщиком. Мы со своей стороны поможем получить землю, будем сопровождать проект на всех этапах, чтобы наши китайские партнеры чувствовали себя комфортно, уверенно и были сосредоточены на своём бизнесе", - отметил Воробьев в своем официальном Telegram-канале. Компания Huajing — одно из самых больших предприятий в Азии, ежегодно выпускает 400 тысяч осей, 40 тысяч подвесок и 1 миллион тормозных колодок. Продукцию поставляют в более чем 60 стран мира, добавил глава региона.
https://ria.ru/20230911/razvitie-1895643511.html
солнечногорск
московская область (подмосковье)
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903757630_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_15dc81d3df6d9489f0c2deb05ce96f49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
солнечногорск, московская область (подмосковье), пекин, андрей воробьев
Солнечногорск, Московская область (Подмосковье), Пекин, Андрей Воробьев, Новости Подмосковья
Воробьев обсудил с компанией из КНР открытие в Подмосковье завода запчастей

Воробьев в Китае обсудил открытие в Подмосковье завода запчастей для прицепов

© Фото : Воробьёв LIVE/TelegramГубернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочей поездки в Пекине
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочей поездки в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочей поездки в Пекине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочей поездки в Поднебесную обсудил с китайскими партнерами создание в Солнечногорске нового завода по производству запчастей для прицепов.
Пекине вместе с владельцем компании Huajing Чжен Яохуа и директором по развитию Лай Сяочунь обсудили открытие завода по производству запчастей для прицепов и полуприцепов в индустриальном парке "Есипово" под Солнечногорском. Завод в Солнечногорске даст 150 рабочих мест и до 100 тысяч единиц в год выпущенной продукции — так компания станет крупнейшим для России поставщиком. Мы со своей стороны поможем получить землю, будем сопровождать проект на всех этапах, чтобы наши китайские партнеры чувствовали себя комфортно, уверенно и были сосредоточены на своём бизнесе", - отметил Воробьев в своем официальном Telegram-канале.
Компания Huajing — одно из самых больших предприятий в Азии, ежегодно выпускает 400 тысяч осей, 40 тысяч подвесок и 1 миллион тормозных колодок. Продукцию поставляют в более чем 60 стран мира, добавил глава региона.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Воробьев поставил задачу не снижать темп развития Подмосковья
11 сентября, 18:14
 
Новости ПодмосковьяСолнечногорскМосковская область (Подмосковье)ПекинАндрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала