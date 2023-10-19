https://ria.ru/20231019/vorobev-1903756005.html

Воробьев обсудил с компанией из КНР открытие в Подмосковье завода запчастей

Воробьев обсудил с компанией из КНР открытие в Подмосковье завода запчастей - РИА Новости, 19.10.2023

Воробьев обсудил с компанией из КНР открытие в Подмосковье завода запчастей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочей поездки в Поднебесную обсудил с китайскими партнерами создание в Солнечногорске нового завода по... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T09:53

2023-10-19T09:53

2023-10-19T12:49

солнечногорск

московская область (подмосковье)

пекин

андрей воробьев

новости подмосковья

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочей поездки в Поднебесную обсудил с китайскими партнерами создание в Солнечногорске нового завода по производству запчастей для прицепов. "В Пекине вместе с владельцем компании Huajing Чжен Яохуа и директором по развитию Лай Сяочунь обсудили открытие завода по производству запчастей для прицепов и полуприцепов в индустриальном парке "Есипово" под Солнечногорском. Завод в Солнечногорске даст 150 рабочих мест и до 100 тысяч единиц в год выпущенной продукции — так компания станет крупнейшим для России поставщиком. Мы со своей стороны поможем получить землю, будем сопровождать проект на всех этапах, чтобы наши китайские партнеры чувствовали себя комфортно, уверенно и были сосредоточены на своём бизнесе", - отметил Воробьев в своем официальном Telegram-канале. Компания Huajing — одно из самых больших предприятий в Азии, ежегодно выпускает 400 тысяч осей, 40 тысяч подвесок и 1 миллион тормозных колодок. Продукцию поставляют в более чем 60 стран мира, добавил глава региона.

https://ria.ru/20230911/razvitie-1895643511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

солнечногорск, московская область (подмосковье), пекин, андрей воробьев