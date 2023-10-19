https://ria.ru/20231019/vologda-1903918719.html
Вологду начали украшать к Новому году
Вологду начали украшать к Новому году - РИА Новости, 19.10.2023
Вологду начали украшать к Новому году
Столицу Вологодской области начали готовить к Новому году – в Вологде начался монтаж иллюминации и установка арт-объектов, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T17:58
2023-10-19T17:58
2023-10-19T17:58
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Столицу Вологодской области начали готовить к Новому году – в Вологде начался монтаж иллюминации и установка арт-объектов, сообщает пресс-служба администрации города. "В Вологде идет монтаж новогодней иллюминации и установка арт-объектов в центре и микрорайонах города. Большую часть работ по украшению улиц, парков и площадей необходимо завершить в октябре", - говорится в сообщении. Отмечается, что концепция новогоднего украшения города – "Кружевная Вологда". Сейчас подрядчик настраивает оборудование. На площади Дрыгина уже смонтирован световой фонтан в виде лотоса. Как отмечает пресс-служба, большая часть арт-объектов будет установлена в тех же местах, что и год назад. На центральных площадях города появятся искусственные ели, а в микрорайонах планируется установить живые. Все работы по новогоднему украшению Вологда администрация города планирует завершить до 1 декабря.
https://ria.ru/20231017/sneg-1903363391.html
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общество, вологда, вологодская область
Общество, Вологда, Вологодская область
Вологду начали украшать к Новому году
Вологду начали готовить к Новому году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Столицу Вологодской области начали готовить к Новому году – в Вологде начался монтаж иллюминации и установка арт-объектов, сообщает пресс-служба администрации города.
«
"В Вологде идет монтаж новогодней иллюминации и установка арт-объектов в центре и микрорайонах города. Большую часть работ по украшению улиц, парков и площадей необходимо завершить в октябре", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что концепция новогоднего украшения города – "Кружевная Вологда". Сейчас подрядчик настраивает оборудование.
На площади Дрыгина уже смонтирован световой фонтан в виде лотоса. Как отмечает пресс-служба, большая часть арт-объектов будет установлена в тех же местах, что и год назад. На центральных площадях города появятся искусственные ели, а в микрорайонах планируется установить живые.
Все работы по новогоднему украшению Вологда администрация города планирует завершить до 1 декабря.
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