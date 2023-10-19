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Сотрудник военкомата на Украине фиктивно зачислял на службу футболистов - РИА Новости, 19.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:32 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/voenkomat-1903798955.html
Сотрудник военкомата на Украине фиктивно зачислял на службу футболистов
Сотрудник военкомата на Украине фиктивно зачислял на службу футболистов - РИА Новости, 19.10.2023
Сотрудник военкомата на Украине фиктивно зачислял на службу футболистов
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против командира роты охраны Ивано-Франковского областного военкомата по делу... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T12:32
2023-10-19T12:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ивано-франковск
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против командира роты охраны Ивано-Франковского областного военкомата по делу фиктивного зачисления на службу местных футболистов. Государственное бюро расследований Украины 25 августа сообщило, что в городе Ивано-Франковске, областном центре на западе страны, ликвидированы схемы фиктивного зачисления на военную службу родственников руководителей города и футболистов местного клуба. "Работники ГБР сообщили о подозрении командиру роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине называют военкоматы – ред.) по делу фиктивного зачисления на службу местных футболистов", - говорится в сообщении. По информации ведомства, фигурант зачислил на военную службу в роту охраны семь человек, которые являются игроками и тренерами местной профессиональной футбольной команды. Они не выполняли никаких военных обязанностей, но за 1100 дней фиктивной службы им было выплачено денежное и материальное обеспечение на сумму около 1,5 миллиона гривен (почти 41 тысяча долларов), уточняется в сообщении. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Предварительные результаты проверки Владимир Зеленский назвал неутешительными. В госбюро расследований Украины сообщили, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях. Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов. В частности, был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным издания "Украинская правда", он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231015/ukraina-1902840184.html
https://ria.ru/20231004/ukraina-1900499236.html
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в мире, украина, ивано-франковск, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ивано-Франковск, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
Сотрудник военкомата на Украине фиктивно зачислял на службу футболистов

В Ивано-Франковске сотрудник военкомата фиктивно зачислял на службу футболистов

© Pixabay / annalika170Ивано-Франковск
Ивано-Франковск - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Pixabay / annalika170
Ивано-Франковск. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против командира роты охраны Ивано-Франковского областного военкомата по делу фиктивного зачисления на службу местных футболистов.
Государственное бюро расследований Украины 25 августа сообщило, что в городе Ивано-Франковске, областном центре на западе страны, ликвидированы схемы фиктивного зачисления на военную службу родственников руководителей города и футболистов местного клуба.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
На Украине всех военнообязанных призвали явиться в военкоматы, пишут СМИ
15 октября, 00:40
"Работники ГБР сообщили о подозрении командиру роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине называют военкоматы – ред.) по делу фиктивного зачисления на службу местных футболистов", - говорится в сообщении. По информации ведомства, фигурант зачислил на военную службу в роту охраны семь человек, которые являются игроками и тренерами местной профессиональной футбольной команды. Они не выполняли никаких военных обязанностей, но за 1100 дней фиктивной службы им было выплачено денежное и материальное обеспечение на сумму около 1,5 миллиона гривен (почти 41 тысяча долларов), уточняется в сообщении. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 12 лет.
Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Предварительные результаты проверки Владимир Зеленский назвал неутешительными. В госбюро расследований Украины сообщили, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях. Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов. В частности, был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным издания "Украинская правда", он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
На Украине думают, как вернуть военнообязанных из-за границы
4 октября, 17:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИвано-ФранковскСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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