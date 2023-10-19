https://ria.ru/20231019/voda-1903954565.html

Потребление воды у жителей Газа упало до трех литров в день, заявили в ООН

Потребление воды у жителей Газа упало до трех литров в день, заявили в ООН - РИА Новости, 19.10.2023

Потребление воды у жителей Газа упало до трех литров в день, заявили в ООН

Среднее потребление воды на душу населения в палестинской Газе составляет всего 3 литра в день, тогда как, по оценкам ВОЗ, для удовлетворения большинства... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T22:07

2023-10-19T22:07

2023-10-19T22:07

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ЖЕНЕВА, 19 окт – РИА Новости. Среднее потребление воды на душу населения в палестинской Газе составляет всего 3 литра в день, тогда как, по оценкам ВОЗ, для удовлетворения большинства основных потребностей требуется от 50 до 100 литров воды в день, заявили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). "По оценкам партнеров по гуманитарной деятельности (в Газе – ред.), среднее потребление воды из всех источников и для всех нужд, включая приготовление пищи и гигиену, упало до трех литров в день на человека. По данным ВОЗ, для удовлетворения большинства основных потребностей требуется от 50 до 100 литров воды на человека в день", - говорится в отчёте организации. УКГВ добавляет, что здоровье ухудшается в условиях крайне ограниченного водоснабжения, что увеличивает риск обезвоживания и приводит к тому, что люди потребляют воду, непригодную для питья. "Объем производства воды из муниципальных подземных источников составляет менее 5% от докризисного уровня. Нехватка топлива, небезопасность и повреждение дорог привели к тому, что в большинстве районов прекратились перевозки воды грузовиками", - указывают в ООН. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа приблизилось к 3,8 тысячи человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231018/katastrofa-1903705795.html

https://ria.ru/20231017/khleb-1903367370.html

https://ria.ru/20231012/golod-1902373362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон, хамас, воз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году