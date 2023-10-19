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"Неизбежная реальность": в США раскрыли главный страх Зеленского
"Неизбежная реальность": в США раскрыли главный страх Зеленского - РИА Новости, 19.10.2023
"Неизбежная реальность": в США раскрыли главный страх Зеленского
В связи с растущим давлением на США из-за войны в Израиле, президент Украины Владимир Зеленский рискует потерять внимание и поддержку со стороны своего главного РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T13:01
2023-10-19T13:01
2023-10-19T13:01
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. В связи с растущим давлением на США из-за войны в Израиле, президент Украины Владимир Зеленский рискует потерять внимание и поддержку со стороны своего главного союзника, пишет для CNN журналист Фрида Гитис."Американские чиновники отрицают, что помощь Украине пострадает из-за того, что США мобилизуются для поддержки Израиля. <…> Но хаос в палате представителей, контролируемой республиканцами, значительно затрудняет выделение денег, поскольку члены республиканской партии, решительно поддерживающие Израиль, разделились во мнениях относительно помощи Украине", – отметила она.Гитис подчеркнула, что сложившаяся ситуация теперь стала "неизбежной реальностью" для Зеленского. Кроме того, добавила она, чтобы выстоять, Украине нужна непрекращающаяся поддержка, особенно со стороны США. Однако, по ее мнению, еще неясно, сможет ли Белый дом помогать обеим странам."Вопрос в том, сможет ли этот арсенал (помощь США. – Прим. ред.) и резервуар поддержки для Украины противостоять не только проблемам с республиканской партией Америки, но и обязательствам США по поддержке Израиля, безусловно, важнейшего союзника в самом нестабильном регионе мира - на Ближнем Востоке", – подытожила она.Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле рискует "отвлечь" внимание международного сообщества от конфликта на Украине.
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в мире, сша, израиль, украина, владимир зеленский, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Украина, Владимир Зеленский, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Неизбежная реальность": в США раскрыли главный страх Зеленского
CNN: Зеленский боится потерять внимание и помощь США
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.
В связи с растущим давлением на США из-за войны в Израиле, президент Украины Владимир Зеленский рискует потерять внимание и поддержку со стороны своего главного союзника, пишет для CNN
журналист Фрида Гитис.
"Американские чиновники отрицают, что помощь Украине пострадает из-за того, что США мобилизуются для поддержки Израиля. <…> Но хаос в палате представителей, контролируемой республиканцами, значительно затрудняет выделение денег, поскольку члены республиканской партии, решительно поддерживающие Израиль, разделились во мнениях относительно помощи Украине", – отметила она.
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Гитис подчеркнула, что сложившаяся ситуация теперь стала "неизбежной реальностью" для Зеленского. Кроме того, добавила она, чтобы выстоять, Украине нужна непрекращающаяся поддержка, особенно со стороны США. Однако, по ее мнению, еще неясно, сможет ли Белый дом помогать обеим странам.
"Вопрос в том, сможет ли этот арсенал (помощь США. – Прим. ред.) и резервуар поддержки для Украины противостоять не только проблемам с республиканской партией Америки
, но и обязательствам США по поддержке Израиля, безусловно, важнейшего союзника в самом нестабильном регионе мира - на Ближнем Востоке", – подытожила она.
Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле рискует "отвлечь" внимание международного сообщества от конфликта на Украине.
"Это эскалация": в Германии испугались последствий действий ВСУ