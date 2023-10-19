https://ria.ru/20231019/ukraina-1903863062.html

В Раде произошла стычка из-за голосования по проекту о запрете УПЦ

В Раде произошла стычка из-за голосования по проекту о запрете УПЦ - РИА Новости, 19.10.2023

В Раде произошла стычка из-за голосования по проекту о запрете УПЦ

Стычка произошла между депутатами парламента Украины на фоне голосования за законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви, сообщает... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T15:04

2023-10-19T15:04

2023-10-19T15:05

украина

россия

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Стычка произошла между депутатами парламента Украины на фоне голосования за законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви, сообщает украинский телеканал "ТСН". Ранее в четверг украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. "В Раде своя атмосфера и жаркие споры после голосования в первом чтении за законопроект о запрете московской церкви в Украине", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. В опубликованной телеканалом видеозаписи заметно, как группа депутатов спорит о том, кто расколол Украину. При этом парламентарии используют нецензурную лексику. По информации украинского издания "Страна", конфликт произошел между депутатом от партии "За будущее" Игорем Гузем и ранее исключенным из партии "Слуга народа" Артемом Дмитруком. Последний активно выступает в защиту канонической УПЦ. Ранее Всемирный совет церквей (ВСЦ) заявил, что законопроект в текущей редакции нарушает международные нормы свободы веры и может расколоть украинское общество. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230914/uchitel-1896409104.html

https://ria.ru/20231007/oon-1901107013.html

https://ria.ru/20231019/religiya-1903833864.html

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украина, россия, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц