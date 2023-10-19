https://ria.ru/20231019/ukraina-1903779254.html

В Николаевской и Харьковской областях Украины повреждены ЛЭП

В Николаевской и Харьковской областях Украины повреждены ЛЭП - РИА Новости, 19.10.2023

В Николаевской и Харьковской областях Украины повреждены ЛЭП

Линии электропередачи повреждены в Николаевской и Харьковской областях Украины из-за взрывов, сообщило в четверг в министерство энергетики страны в... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T11:20

2023-10-19T11:20

2023-10-19T11:20

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Линии электропередачи повреждены в Николаевской и Харьковской областях Украины из-за взрывов, сообщило в четверг в министерство энергетики страны в Telegram-канале. "В результате ракетного удара в Николаевской области повреждена линия электропередачи, обесточены более 800 потребителей. Также обстрелом повреждены две линии электропередачи 110 кВ в Харьковской области. Потребители при этом не обесточивались", - говорится в сообщении, опубликованном минэнерго Украины. По информации ведомства, в результате технологических нарушений без света часть потребителей в Одесской области и подконтрольной Киеву части Запорожской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231016/podstantsiya-1903042199.html

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харьковская область

украина

николаевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область, вооруженные силы рф, украина, николаевская область