https://ria.ru/20231019/ukraina-1903779254.html
В Николаевской и Харьковской областях Украины повреждены ЛЭП
В Николаевской и Харьковской областях Украины повреждены ЛЭП - РИА Новости, 19.10.2023
В Николаевской и Харьковской областях Украины повреждены ЛЭП
Линии электропередачи повреждены в Николаевской и Харьковской областях Украины из-за взрывов, сообщило в четверг в министерство энергетики страны в... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T11:20
2023-10-19T11:20
2023-10-19T11:20
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы рф
украина
николаевская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734325335_590:393:2500:1467_1920x0_80_0_0_e016c9459adb134592d566210cef4aa2.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Линии электропередачи повреждены в Николаевской и Харьковской областях Украины из-за взрывов, сообщило в четверг в министерство энергетики страны в Telegram-канале. "В результате ракетного удара в Николаевской области повреждена линия электропередачи, обесточены более 800 потребителей. Также обстрелом повреждены две линии электропередачи 110 кВ в Харьковской области. Потребители при этом не обесточивались", - говорится в сообщении, опубликованном минэнерго Украины. По информации ведомства, в результате технологических нарушений без света часть потребителей в Одесской области и подконтрольной Киеву части Запорожской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231016/podstantsiya-1903042199.html
https://ria.ru/20231019/vzryv-1903747510.html
харьковская область
украина
николаевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734325335_595:393:2241:1628_1920x0_80_0_0_7a8d58bbfedff700598e1aeb9de3c0d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, вооруженные силы рф, украина, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Украина, Николаевская область
В Николаевской и Харьковской областях Украины повреждены ЛЭП
Минэнерго Украины: в Николаевской и Харьковской областях повреждены ЛЭП