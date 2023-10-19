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В Николаевской и Харьковской областях Украины повреждены ЛЭП - РИА Новости, 19.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:20 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/ukraina-1903779254.html
В Николаевской и Харьковской областях Украины повреждены ЛЭП
В Николаевской и Харьковской областях Украины повреждены ЛЭП - РИА Новости, 19.10.2023
В Николаевской и Харьковской областях Украины повреждены ЛЭП
Линии электропередачи повреждены в Николаевской и Харьковской областях Украины из-за взрывов, сообщило в четверг в министерство энергетики страны в... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T11:20
2023-10-19T11:20
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы рф
украина
николаевская область
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Линии электропередачи повреждены в Николаевской и Харьковской областях Украины из-за взрывов, сообщило в четверг в министерство энергетики страны в Telegram-канале. "В результате ракетного удара в Николаевской области повреждена линия электропередачи, обесточены более 800 потребителей. Также обстрелом повреждены две линии электропередачи 110 кВ в Харьковской области. Потребители при этом не обесточивались", - говорится в сообщении, опубликованном минэнерго Украины. По информации ведомства, в результате технологических нарушений без света часть потребителей в Одесской области и подконтрольной Киеву части Запорожской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231016/podstantsiya-1903042199.html
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харьковская область
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в мире, харьковская область, вооруженные силы рф, украина, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Украина, Николаевская область
В Николаевской и Харьковской областях Украины повреждены ЛЭП

Минэнерго Украины: в Николаевской и Харьковской областях повреждены ЛЭП

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Линии электропередачи повреждены в Николаевской и Харьковской областях Украины из-за взрывов, сообщило в четверг в министерство энергетики страны в Telegram-канале.
"В результате ракетного удара в Николаевской области повреждена линия электропередачи, обесточены более 800 потребителей. Также обстрелом повреждены две линии электропередачи 110 кВ в Харьковской области. Потребители при этом не обесточивались", - говорится в сообщении, опубликованном минэнерго Украины.
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Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВооруженные силы РФУкраинаНиколаевская область
 
 
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