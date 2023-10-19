Миронов обратился к Путину с идеей создать для СНГ учебник по истории войны
Миронов предложил Путину создать единый учебник по истории войны для СНГ
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением создать единый учебник об истории Великой Отечественной войны для школ стран СНГ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
К Миронову также присоединилась первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.
"Для сохранения общей исторической памяти на постсоветском пространстве в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов представляется целесообразным инициировать создание межгосударственной комиссии по разработке единого школьного учебника для стран бывшего СССР об истории Великой Отечественной войны под условным названием "Победа в Великой Отечественной войне: одна на всех" и включения его в школьные программы стран-участников", - говорится в обращении.
По словам авторов письма, в настоящее время против России ведется серьезная информационная война, в которой одним из приемов является выстраивание "фейковой" исторической памяти о Великой Отечественной войне на всем постсоветском пространстве, а создание учебника окажет противодействие таким попыткам.
"Представляется, что у проекта должен быть высокий межгосударственный статус, а также создан специальный орган из представителей стран СНГ, определены научные организации стран-участниц, которые будут работать над созданием учебника", - отмечается в обращении.
Добавляется, что экспертно-научное сообщество в целом поддерживает проект: Российская Академия Образования (РАО) считает целесообразным создание межгосударственной комиссии на базе Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, а также готова оказать организационное, методическое, методологическое содействие в ее деятельности. Авторы попросили Путина дать соответствующе поручение по проекту создания учебника правительству.