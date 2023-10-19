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Миронов обратился к Путину с идеей создать для СНГ учебник по истории войны - РИА Новости, 19.10.2023
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03:11 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/uchenbnik-1903731093.html
Миронов обратился к Путину с идеей создать для СНГ учебник по истории войны
Миронов обратился к Путину с идеей создать для СНГ учебник по истории войны - РИА Новости, 19.10.2023
Миронов обратился к Путину с идеей создать для СНГ учебник по истории войны
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением создать единый учебник об истории... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T03:11
2023-10-19T03:11
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением создать единый учебник об истории Великой Отечественной войны для школ стран СНГ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. К Миронову также присоединилась первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова. "Для сохранения общей исторической памяти на постсоветском пространстве в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов представляется целесообразным инициировать создание межгосударственной комиссии по разработке единого школьного учебника для стран бывшего СССР об истории Великой Отечественной войны под условным названием "Победа в Великой Отечественной войне: одна на всех" и включения его в школьные программы стран-участников", - говорится в обращении. По словам авторов письма, в настоящее время против России ведется серьезная информационная война, в которой одним из приемов является выстраивание "фейковой" исторической памяти о Великой Отечественной войне на всем постсоветском пространстве, а создание учебника окажет противодействие таким попыткам. "Представляется, что у проекта должен быть высокий межгосударственный статус, а также создан специальный орган из представителей стран СНГ, определены научные организации стран-участниц, которые будут работать над созданием учебника", - отмечается в обращении. Добавляется, что экспертно-научное сообщество в целом поддерживает проект: Российская Академия Образования (РАО) считает целесообразным создание межгосударственной комиссии на базе Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, а также готова оказать организационное, методическое, методологическое содействие в ее деятельности. Авторы попросили Путина дать соответствующе поручение по проекту создания учебника правительству.
https://ria.ru/20231010/uchebnik-1901643914.html
https://ria.ru/20231013/yazyk-1902688741.html
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общество, ссср, россия, владимир путин, сергей миронов, яна лантратова, снг, госдума рф
Общество, СССР, Россия, Владимир Путин, Сергей Миронов, Яна Лантратова, СНГ, Госдума РФ
Миронов обратился к Путину с идеей создать для СНГ учебник по истории войны

Миронов предложил Путину создать единый учебник по истории войны для СНГ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением создать единый учебник об истории Великой Отечественной войны для школ стран СНГ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
К Миронову также присоединилась первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.
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"Для сохранения общей исторической памяти на постсоветском пространстве в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов представляется целесообразным инициировать создание межгосударственной комиссии по разработке единого школьного учебника для стран бывшего СССР об истории Великой Отечественной войны под условным названием "Победа в Великой Отечественной войне: одна на всех" и включения его в школьные программы стран-участников", - говорится в обращении.
По словам авторов письма, в настоящее время против России ведется серьезная информационная война, в которой одним из приемов является выстраивание "фейковой" исторической памяти о Великой Отечественной войне на всем постсоветском пространстве, а создание учебника окажет противодействие таким попыткам.
"Представляется, что у проекта должен быть высокий межгосударственный статус, а также создан специальный орган из представителей стран СНГ, определены научные организации стран-участниц, которые будут работать над созданием учебника", - отмечается в обращении.
Добавляется, что экспертно-научное сообщество в целом поддерживает проект: Российская Академия Образования (РАО) считает целесообразным создание межгосударственной комиссии на базе Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, а также готова оказать организационное, методическое, методологическое содействие в ее деятельности. Авторы попросили Путина дать соответствующе поручение по проекту создания учебника правительству.
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ОбществоСССРРоссияВладимир ПутинСергей МироновЯна ЛантратоваСНГГосдума РФ
 
 
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