https://ria.ru/20231019/uchenbnik-1903731093.html

Миронов обратился к Путину с идеей создать для СНГ учебник по истории войны

Миронов обратился к Путину с идеей создать для СНГ учебник по истории войны - РИА Новости, 19.10.2023

Миронов обратился к Путину с идеей создать для СНГ учебник по истории войны

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением создать единый учебник об истории... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T03:11

2023-10-19T03:11

2023-10-19T03:11

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением создать единый учебник об истории Великой Отечественной войны для школ стран СНГ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. К Миронову также присоединилась первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова. "Для сохранения общей исторической памяти на постсоветском пространстве в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов представляется целесообразным инициировать создание межгосударственной комиссии по разработке единого школьного учебника для стран бывшего СССР об истории Великой Отечественной войны под условным названием "Победа в Великой Отечественной войне: одна на всех" и включения его в школьные программы стран-участников", - говорится в обращении. По словам авторов письма, в настоящее время против России ведется серьезная информационная война, в которой одним из приемов является выстраивание "фейковой" исторической памяти о Великой Отечественной войне на всем постсоветском пространстве, а создание учебника окажет противодействие таким попыткам. "Представляется, что у проекта должен быть высокий межгосударственный статус, а также создан специальный орган из представителей стран СНГ, определены научные организации стран-участниц, которые будут работать над созданием учебника", - отмечается в обращении. Добавляется, что экспертно-научное сообщество в целом поддерживает проект: Российская Академия Образования (РАО) считает целесообразным создание межгосударственной комиссии на базе Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, а также готова оказать организационное, методическое, методологическое содействие в ее деятельности. Авторы попросили Путина дать соответствующе поручение по проекту создания учебника правительству.

https://ria.ru/20231010/uchebnik-1901643914.html

https://ria.ru/20231013/yazyk-1902688741.html

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общество, ссср, россия, владимир путин, сергей миронов, яна лантратова, снг, госдума рф