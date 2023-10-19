Рейтинг@Mail.ru
В Париже участник пропалестинской акции сломал ногу, упав со статуи - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:27 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/uchastnik-1903956521.html
В Париже участник пропалестинской акции сломал ногу, упав со статуи
В Париже участник пропалестинской акции сломал ногу, упав со статуи - РИА Новости, 19.10.2023
В Париже участник пропалестинской акции сломал ногу, упав со статуи
Участник акции в поддержку Палестины в Париже сломал ногу, упав со статуи в центре площади Республики, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T22:27
2023-10-19T22:27
в мире
париж
франция
палестина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564431689_1:0:3107:1747_1920x0_80_0_0_6426dd0019cd29dedc323f7b2d45577f.jpg
ПАРИЖ, 19 окт - РИА Новости. Участник акции в поддержку Палестины в Париже сломал ногу, упав со статуи в центре площади Республики, передаёт корреспондент РИА Новости. В разгар пропалестинской акции в Париже участники начали забираться на Статую Республики, откуда выкрикивали различные лозунги. Один человек сорвался с монумента и сломал ногу. На место прибыла скорая помощь, участник был госпитализирован. На следующий день после того, как Государственный совет Франции отменил распоряжение МВД страны об отмене всех пропалестинских акций в стране, люди собрались на площади Республики в Париже. Пришедшие держат палестинские флаги и выкрикивают лозунги: "Израиль - убийца, Макрон - сообщник!", "Мы все - Палестинцы!" Площадь оцеплена полицией, периодически она оттесняет людей. Вскоре после начала акции к площади подъехал водомет. Ранее власти Франции уже запретили множество акций в поддержку Палестины в стране, включая акции в Лионе, Марселе и Париже. Несмотря на запрет, акции собирали несколько сотен участников, полиция проводила задержания и штрафовала протестующих. Однако Госсовет Франции постановил, что "никакой запрет не может быть основан исключительно на распоряжении (министра) или на одном факте того, что манифестация проходит в поддержку Палестины".
https://ria.ru/20231019/daniya-1903747157.html
https://ria.ru/20231018/demonstratsiya-1903714819.html
париж
франция
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564431689_389:0:2718:1747_1920x0_80_0_0_c83bb3fea865fc4e089718cfd0698d81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, франция, палестина
В мире, Париж, Франция, Палестина
В Париже участник пропалестинской акции сломал ногу, упав со статуи

В Париже на пропалестинской акции мужчина сломал ногу, упав со Статуи Республики

© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Ирина Калашников
Машина скорой помощи во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 19 окт - РИА Новости. Участник акции в поддержку Палестины в Париже сломал ногу, упав со статуи в центре площади Республики, передаёт корреспондент РИА Новости.
В разгар пропалестинской акции в Париже участники начали забираться на Статую Республики, откуда выкрикивали различные лозунги. Один человек сорвался с монумента и сломал ногу.
Пропалестинская демонстрация близ датского города Орхус - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
В пропалестинской акции в Дании приняли участие более тысячи человек
Вчера, 08:50
На место прибыла скорая помощь, участник был госпитализирован.
На следующий день после того, как Государственный совет Франции отменил распоряжение МВД страны об отмене всех пропалестинских акций в стране, люди собрались на площади Республики в Париже.
Пришедшие держат палестинские флаги и выкрикивают лозунги: "Израиль - убийца, Макрон - сообщник!", "Мы все - Палестинцы!"
Площадь оцеплена полицией, периодически она оттесняет людей. Вскоре после начала акции к площади подъехал водомет.
Ранее власти Франции уже запретили множество акций в поддержку Палестины в стране, включая акции в Лионе, Марселе и Париже. Несмотря на запрет, акции собирали несколько сотен участников, полиция проводила задержания и штрафовала протестующих.
Однако Госсовет Франции постановил, что "никакой запрет не может быть основан исключительно на распоряжении (министра) или на одном факте того, что манифестация проходит в поддержку Палестины".
Митинг в поддержку Палестины в Барселоне - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
В Барселоне, Марселе и Афинах прошли акции в поддержку Палестины
18 октября, 22:44
 
В миреПарижФранцияПалестина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала