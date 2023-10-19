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В Париже участник пропалестинской акции сломал ногу, упав со статуи
В Париже участник пропалестинской акции сломал ногу, упав со статуи - РИА Новости, 19.10.2023
В Париже участник пропалестинской акции сломал ногу, упав со статуи
Участник акции в поддержку Палестины в Париже сломал ногу, упав со статуи в центре площади Республики, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T22:27
2023-10-19T22:27
2023-10-19T22:27
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ПАРИЖ, 19 окт - РИА Новости. Участник акции в поддержку Палестины в Париже сломал ногу, упав со статуи в центре площади Республики, передаёт корреспондент РИА Новости. В разгар пропалестинской акции в Париже участники начали забираться на Статую Республики, откуда выкрикивали различные лозунги. Один человек сорвался с монумента и сломал ногу. На место прибыла скорая помощь, участник был госпитализирован. На следующий день после того, как Государственный совет Франции отменил распоряжение МВД страны об отмене всех пропалестинских акций в стране, люди собрались на площади Республики в Париже. Пришедшие держат палестинские флаги и выкрикивают лозунги: "Израиль - убийца, Макрон - сообщник!", "Мы все - Палестинцы!" Площадь оцеплена полицией, периодически она оттесняет людей. Вскоре после начала акции к площади подъехал водомет. Ранее власти Франции уже запретили множество акций в поддержку Палестины в стране, включая акции в Лионе, Марселе и Париже. Несмотря на запрет, акции собирали несколько сотен участников, полиция проводила задержания и штрафовала протестующих. Однако Госсовет Франции постановил, что "никакой запрет не может быть основан исключительно на распоряжении (министра) или на одном факте того, что манифестация проходит в поддержку Палестины".
https://ria.ru/20231019/daniya-1903747157.html
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в мире, париж, франция, палестина
В мире, Париж, Франция, Палестина
В Париже участник пропалестинской акции сломал ногу, упав со статуи
В Париже на пропалестинской акции мужчина сломал ногу, упав со Статуи Республики
ПАРИЖ, 19 окт - РИА Новости. Участник акции в поддержку Палестины в Париже сломал ногу, упав со статуи в центре площади Республики, передаёт корреспондент РИА Новости.
В разгар пропалестинской акции в Париже участники начали забираться на Статую Республики, откуда выкрикивали различные лозунги. Один человек сорвался с монумента и сломал ногу.
В пропалестинской акции в Дании приняли участие более тысячи человек
На место прибыла скорая помощь, участник был госпитализирован.
На следующий день после того, как Государственный совет Франции
отменил распоряжение МВД страны об отмене всех пропалестинских акций в стране, люди собрались на площади Республики в Париже.
Пришедшие держат палестинские флаги и выкрикивают лозунги: "Израиль - убийца, Макрон - сообщник!", "Мы все - Палестинцы!"
Площадь оцеплена полицией, периодически она оттесняет людей. Вскоре после начала акции к площади подъехал водомет.
Ранее власти Франции уже запретили множество акций в поддержку Палестины
в стране, включая акции в Лионе
, Марселе и Париже. Несмотря на запрет, акции собирали несколько сотен участников, полиция проводила задержания и штрафовала протестующих.
Однако Госсовет Франции постановил, что "никакой запрет не может быть основан исключительно на распоряжении (министра) или на одном факте того, что манифестация проходит в поддержку Палестины".
В Барселоне, Марселе и Афинах прошли акции в поддержку Палестины