https://ria.ru/20231019/uchastnik-1903956521.html

В Париже участник пропалестинской акции сломал ногу, упав со статуи

В Париже участник пропалестинской акции сломал ногу, упав со статуи - РИА Новости, 19.10.2023

В Париже участник пропалестинской акции сломал ногу, упав со статуи

Участник акции в поддержку Палестины в Париже сломал ногу, упав со статуи в центре площади Республики, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T22:27

2023-10-19T22:27

2023-10-19T22:27

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ПАРИЖ, 19 окт - РИА Новости. Участник акции в поддержку Палестины в Париже сломал ногу, упав со статуи в центре площади Республики, передаёт корреспондент РИА Новости. В разгар пропалестинской акции в Париже участники начали забираться на Статую Республики, откуда выкрикивали различные лозунги. Один человек сорвался с монумента и сломал ногу. На место прибыла скорая помощь, участник был госпитализирован. На следующий день после того, как Государственный совет Франции отменил распоряжение МВД страны об отмене всех пропалестинских акций в стране, люди собрались на площади Республики в Париже. Пришедшие держат палестинские флаги и выкрикивают лозунги: "Израиль - убийца, Макрон - сообщник!", "Мы все - Палестинцы!" Площадь оцеплена полицией, периодически она оттесняет людей. Вскоре после начала акции к площади подъехал водомет. Ранее власти Франции уже запретили множество акций в поддержку Палестины в стране, включая акции в Лионе, Марселе и Париже. Несмотря на запрет, акции собирали несколько сотен участников, полиция проводила задержания и штрафовала протестующих. Однако Госсовет Франции постановил, что "никакой запрет не может быть основан исключительно на распоряжении (министра) или на одном факте того, что манифестация проходит в поддержку Палестины".

https://ria.ru/20231019/daniya-1903747157.html

https://ria.ru/20231018/demonstratsiya-1903714819.html

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в мире, париж, франция, палестина