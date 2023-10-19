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В 2025 году в Подмосковье впервые вырастят тюльпаны из российских луковиц - РИА Новости, 19.10.2023
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Новости Подмосковья
 
19:32 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/tyulpany-1903938157.html
В 2025 году в Подмосковье впервые вырастят тюльпаны из российских луковиц
В 2025 году в Подмосковье впервые вырастят тюльпаны из российских луковиц - РИА Новости, 19.10.2023
В 2025 году в Подмосковье впервые вырастят тюльпаны из российских луковиц
Тепличное хозяйство в Подмосковье совместно с аграриями из Краснодара займется разработкой импортозамещающего проекта по производству российского семенного... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T19:32
2023-10-19T19:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Тепличное хозяйство в Подмосковье совместно с аграриями из Краснодара займется разработкой импортозамещающего проекта по производству российского семенного материала тюльпанов. Уже в 2025 году это позволит вырастить цветы из российских луковиц. Об этом сообщил телеканал "360"."В регионе появляются новые тепличные хозяйства, которые занимаются выращиванием цветов. Общий объем производства растет, а предприниматели находят новые решения, занимаются импортозамещением", – рассказал курирующий минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.Он отметил, что сейчас луковицы для тюльпанов в России в большинстве своем импортные. Предприниматели планируют строить теплицы для выращивания посадочного материала в Краснодаре, а после поставлять его в Подмосковье в тепличный комплекс "Цветком".Для реализации проекта по выращиванию российских луковиц тюльпанов сейчас уже закупают технику и начинают подготовку к строительству теплиц в Краснодаре.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В 2025 году в Подмосковье впервые вырастят тюльпаны из российских луковиц

© РИА Новости / Виталий БелоусовЦветение тюльпанов
Цветение тюльпанов - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Тепличное хозяйство в Подмосковье совместно с аграриями из Краснодара займется разработкой импортозамещающего проекта по производству российского семенного материала тюльпанов. Уже в 2025 году это позволит вырастить цветы из российских луковиц. Об этом сообщил телеканал "360".
"В регионе появляются новые тепличные хозяйства, которые занимаются выращиванием цветов. Общий объем производства растет, а предприниматели находят новые решения, занимаются импортозамещением", – рассказал курирующий минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
Он отметил, что сейчас луковицы для тюльпанов в России в большинстве своем импортные. Предприниматели планируют строить теплицы для выращивания посадочного материала в Краснодаре, а после поставлять его в Подмосковье в тепличный комплекс "Цветком".
Для реализации проекта по выращиванию российских луковиц тюльпанов сейчас уже закупают технику и начинают подготовку к строительству теплиц в Краснодаре.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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