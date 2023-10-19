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В 2025 году в Подмосковье впервые вырастят тюльпаны из российских луковиц

В 2025 году в Подмосковье впервые вырастят тюльпаны из российских луковиц - РИА Новости, 19.10.2023

В 2025 году в Подмосковье впервые вырастят тюльпаны из российских луковиц

Тепличное хозяйство в Подмосковье совместно с аграриями из Краснодара займется разработкой импортозамещающего проекта по производству российского семенного... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T19:32

2023-10-19T19:32

2023-10-19T19:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Тепличное хозяйство в Подмосковье совместно с аграриями из Краснодара займется разработкой импортозамещающего проекта по производству российского семенного материала тюльпанов. Уже в 2025 году это позволит вырастить цветы из российских луковиц. Об этом сообщил телеканал "360"."В регионе появляются новые тепличные хозяйства, которые занимаются выращиванием цветов. Общий объем производства растет, а предприниматели находят новые решения, занимаются импортозамещением", – рассказал курирующий минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.Он отметил, что сейчас луковицы для тюльпанов в России в большинстве своем импортные. Предприниматели планируют строить теплицы для выращивания посадочного материала в Краснодаре, а после поставлять его в Подмосковье в тепличный комплекс "Цветком".Для реализации проекта по выращиванию российских луковиц тюльпанов сейчас уже закупают технику и начинают подготовку к строительству теплиц в Краснодаре.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)