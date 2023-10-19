https://ria.ru/20231019/tury-1903767479.html

Названы самые бюджетные из популярных туристических направлений на ноябрь

Названы самые бюджетные из популярных туристических направлений на ноябрь - РИА Новости, 19.10.2023

Названы самые бюджетные из популярных туристических направлений на ноябрь

Россия стала самым бюджетным из популярных туристических направлений на длинные ноябрьские праздники, однако в лидерах по спросу на эти даты Таиланд, Египет и... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T11:46

2023-10-19T11:46

2023-10-19T11:46

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия стала самым бюджетным из популярных туристических направлений на длинные ноябрьские праздники, однако в лидерах по спросу на эти даты Таиланд, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), говорится в исследовании интернет-магазина туров Travelata, которое есть у РИА Новости. "Россия стала самым бюджетным из популярных туристических направлений на ноябрь 2023 года. Однако даже это направление за год подорожало на треть – с 40 тысяч рублей до 52 тысяч. Стоит отметить, что продажи туров внутри России сильно упали", - рассказали в сервисе. Аналитики отметили, что три первые позиции в рейтинге отечественных направлений занимают курорты Большого Сочи: Имеретинский, Сочи-Центр и Адлер. На четвертой позиции Санкт-Петербург. Замыкает список самых популярных российских курортов Эсто-Садок. "Несмотря на то, что горнолыжный сезон еще не начался, туристы начали активно приобретать такие туры. В прошлом году в рейтинг попал также Калининград, но в этом году отдыхающие мало им интересуются", - сообщили в компании. "В этом году три первых места рейтинга (включая РФ и международные направления) в ноябре заняли исключительно пляжные направления. Россияне хотят греться на солнце, и цены их совсем не смущают. Таиланд (средний чек 233 тысячи рублей) и Египет (средний чек 195 тысяч рублей) выбирают одинаково часто – 23 и 22 процента отдыхающих, следом идут ОАЭ с самым высоким средним чеком 254 тысячи рублей", - рассказал директор по маркетингу интернет-магазина туров Олег Козырев. В сервисе отметили, что в сумме доля Таиланда, Египта и ОАЭ составила более 60 процентов от всех направлений, выбранных для отдыха россиянами в последний осенний месяц года. "Турецкие курорты опустились на пятую строчку (11 процентов) (и заняли место после России - ред.). И поскольку для данного направления уже закончился сезон, снизился и средний чек - до 162 тысяч рублей", - указали в Travelata.

https://ria.ru/20231019/egipet-1903674733.html

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