Турция заявила, что будет ответственно выполнять Конвенцию Монтре
Турция заявила, что не пустит в Черное море военные корабли нечерноморских стран
© AP Photo / Sercan OzkurnazliГрузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле
© AP Photo / Sercan Ozkurnazli
Грузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 19 окт – РИА Новости. Турция будет продолжать тщательно и ответственно выполнять Конвенцию Монтрё, позволяющую недопуск военных кораблей в проливы страны, говорится в заявлении турецкого министерства национальной обороны.
Турция с начала специальной военной операции РФ на Украине воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. При этом, как сообщил ранее РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице, Анкара испытывает давление из-за такого решения.
"Важно сохранять стабильность и баланс в Черном море в рамках принципа "региональной ответственности", и в этом направлении мы будем продолжать тщательно и ответственно выполнять Конвенцию Монтрё", - говорится в заявлении МО Турции, распространенном в четверг.
Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной Конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах. Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис ранее заявил, что США и страны НАТО могут сопровождать корабли с зерном в Чёрном море и в случае угрозы открывать огонь по ВМФ России.
Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.