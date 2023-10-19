https://ria.ru/20231019/turtsiya-1903812958.html

Турция заявила, что будет ответственно выполнять Конвенцию Монтре

Турция заявила, что будет ответственно выполнять Конвенцию Монтре - РИА Новости, 19.10.2023

Турция заявила, что будет ответственно выполнять Конвенцию Монтре

Турция будет продолжать тщательно и ответственно выполнять Конвенцию Монтрё, позволяющую недопуск военных кораблей в проливы страны, говорится в заявлении... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T13:01

2023-10-19T13:01

2023-10-19T13:04

в мире

турция

черное море

россия

джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)

нато

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АНКАРА, 19 окт – РИА Новости. Турция будет продолжать тщательно и ответственно выполнять Конвенцию Монтрё, позволяющую недопуск военных кораблей в проливы страны, говорится в заявлении турецкого министерства национальной обороны. Турция с начала специальной военной операции РФ на Украине воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. При этом, как сообщил ранее РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице, Анкара испытывает давление из-за такого решения. "Важно сохранять стабильность и баланс в Черном море в рамках принципа "региональной ответственности", и в этом направлении мы будем продолжать тщательно и ответственно выполнять Конвенцию Монтрё", - говорится в заявлении МО Турции, распространенном в четверг. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной Конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах. Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис ранее заявил, что США и страны НАТО могут сопровождать корабли с зерном в Чёрном море и в случае угрозы открывать огонь по ВМФ России. Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.

https://ria.ru/20231019/turtsiya-1903790953.html

https://ria.ru/20231018/more-1903580673.html

турция

черное море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, черное море, россия, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), нато