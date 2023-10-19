Рейтинг@Mail.ru
Турция заявила, что будет ответственно выполнять Конвенцию Монтре - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 19.10.2023 (обновлено: 13:04 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/turtsiya-1903812958.html
Турция заявила, что будет ответственно выполнять Конвенцию Монтре
Турция заявила, что будет ответственно выполнять Конвенцию Монтре - РИА Новости, 19.10.2023
Турция заявила, что будет ответственно выполнять Конвенцию Монтре
Турция будет продолжать тщательно и ответственно выполнять Конвенцию Монтрё, позволяющую недопуск военных кораблей в проливы страны, говорится в заявлении... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T13:01
2023-10-19T13:04
в мире
турция
черное море
россия
джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885265401_0:291:3010:1984_1920x0_80_0_0_6b7a706b873c5aeb81513712ea68c638.jpg
АНКАРА, 19 окт – РИА Новости. Турция будет продолжать тщательно и ответственно выполнять Конвенцию Монтрё, позволяющую недопуск военных кораблей в проливы страны, говорится в заявлении турецкого министерства национальной обороны. Турция с начала специальной военной операции РФ на Украине воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. При этом, как сообщил ранее РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице, Анкара испытывает давление из-за такого решения. "Важно сохранять стабильность и баланс в Черном море в рамках принципа "региональной ответственности", и в этом направлении мы будем продолжать тщательно и ответственно выполнять Конвенцию Монтрё", - говорится в заявлении МО Турции, распространенном в четверг. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной Конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах. Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис ранее заявил, что США и страны НАТО могут сопровождать корабли с зерном в Чёрном море и в случае угрозы открывать огонь по ВМФ России. Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
https://ria.ru/20231019/turtsiya-1903790953.html
https://ria.ru/20231018/more-1903580673.html
турция
черное море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885265401_298:0:2974:2007_1920x0_80_0_0_a723ca05dfc3040a0f7bb5f5c0267be1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, черное море, россия, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), нато
В мире, Турция, Черное море, Россия, Джеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе), НАТО
Турция заявила, что будет ответственно выполнять Конвенцию Монтре

Турция заявила, что не пустит в Черное море военные корабли нечерноморских стран

© AP Photo / Sercan OzkurnazliГрузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле
Грузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Sercan Ozkurnazli
Грузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 19 окт – РИА Новости. Турция будет продолжать тщательно и ответственно выполнять Конвенцию Монтрё, позволяющую недопуск военных кораблей в проливы страны, говорится в заявлении турецкого министерства национальной обороны.
Турция с начала специальной военной операции РФ на Украине воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. При этом, как сообщил ранее РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице, Анкара испытывает давление из-за такого решения.
Турция - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
В Турции опровергли слухи о возможном размещении иностранных войск
Вчера, 12:03
"Важно сохранять стабильность и баланс в Черном море в рамках принципа "региональной ответственности", и в этом направлении мы будем продолжать тщательно и ответственно выполнять Конвенцию Монтрё", - говорится в заявлении МО Турции, распространенном в четверг.
Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной Конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах. Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис ранее заявил, что США и страны НАТО могут сопровождать корабли с зерном в Чёрном море и в случае угрозы открывать огонь по ВМФ России.
Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
Путин: ВКС России начинают патрулирование воздушного пространства над Черным морем - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
ВКС начнут патрулировать воздушное пространство над Черным морем
18 октября, 12:57
 
В миреТурцияЧерное мореРоссияДжеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе)НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала