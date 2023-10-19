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В Турции опровергли слухи о возможном размещении иностранных войск - РИА Новости, 19.10.2023
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12:03 19.10.2023 (обновлено: 14:10 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/turtsiya-1903790953.html
В Турции опровергли слухи о возможном размещении иностранных войск
В Турции опровергли слухи о возможном размещении иностранных войск - РИА Новости, 19.10.2023
В Турции опровергли слухи о возможном размещении иностранных войск
Администрация президента Турции опровергла сообщения ряда СМИ о якобы новой возможности по размещению в стране иностранных войск. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T12:03
2023-10-19T14:10
в мире
турция
ирак
сирия
реджеп тайип эрдоган
исламское государство
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АНКАРА, 19 окт - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения ряда СМИ о якобы новой возможности по размещению в стране иностранных войск. Сообщения в ряде оппозиционных СМИ появились после того, как парламент страны одобрил предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о продлении срока пребывания турецких войск в Ираке и Сирии еще на два года. "В новостных статьях под заголовком "Иностранные войска на нашей территории!" и утверждениях "Иностранные войска идут в Турцию", касающихся принятия президентского предложения о продлении срока действия тезиса об отправке войск в Ирак и Сирию еще на 2 года, содержится манипуляция. Выражения в тезисе: "...отправка турецких вооруженных сил в зарубежные страны для проведения трансграничных операций и интервенций в случае необходимости, а также присутствие иностранных вооруженных сил в Турции для тех же целей..." искажены", - говорится в поступившем РИА Новости заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики. Отмечается, что в 2014 и 2015 годах на основании резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций была создана коалиция для борьбы с ИГ* и аналогичными террористическими организациями на севере Сирии и Ирака. В этой коалиции приняли участие Турция, 80 стран и пять международных организаций, включая НАТО и Лигу арабских государств. Страны-участницы коалиции сотрудничают в использовании таких областей, как персонал, материалы, оружие, транспортные средства, авиабазы, гавани и воздушное пространство. "Установлено, что статья, ставшая предметом обвинения, была подана как "новое постановление" в целях манипуляции. Проект был подготовлен в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН в 2014 и 2015 годах, и такой ситуации, когда иностранные войска прибывают и размещаются в Турции, не существует", - говорится в заявлении.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20231017/turtsiya-1903230387.html
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в мире, турция, ирак, сирия, реджеп тайип эрдоган, исламское государство, нато, лига арабских государств
В мире, Турция, Ирак, Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган, Исламское государство, НАТО, Лига арабских государств
В Турции опровергли слухи о возможном размещении иностранных войск

Администрация Эрдогана опровергла слухи о возможном размещении иностранных войск

© iStock.com / blooduaТурция
Турция - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© iStock.com / bloodua
Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 19 окт - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения ряда СМИ о якобы новой возможности по размещению в стране иностранных войск.
Сообщения в ряде оппозиционных СМИ появились после того, как парламент страны одобрил предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о продлении срока пребывания турецких войск в Ираке и Сирии еще на два года.
«
"В новостных статьях под заголовком "Иностранные войска на нашей территории!" и утверждениях "Иностранные войска идут в Турцию", касающихся принятия президентского предложения о продлении срока действия тезиса об отправке войск в Ирак и Сирию еще на 2 года, содержится манипуляция. Выражения в тезисе: "...отправка турецких вооруженных сил в зарубежные страны для проведения трансграничных операций и интервенций в случае необходимости, а также присутствие иностранных вооруженных сил в Турции для тех же целей..." искажены", - говорится в поступившем РИА Новости заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики.
Отмечается, что в 2014 и 2015 годах на основании резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций была создана коалиция для борьбы с ИГ* и аналогичными террористическими организациями на севере Сирии и Ирака. В этой коалиции приняли участие Турция, 80 стран и пять международных организаций, включая НАТО и Лигу арабских государств. Страны-участницы коалиции сотрудничают в использовании таких областей, как персонал, материалы, оружие, транспортные средства, авиабазы, гавани и воздушное пространство.
"Установлено, что статья, ставшая предметом обвинения, была подана как "новое постановление" в целях манипуляции. Проект был подготовлен в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН в 2014 и 2015 годах, и такой ситуации, когда иностранные войска прибывают и размещаются в Турции, не существует", - говорится в заявлении.
* Террористическая организация, запрещена в России
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