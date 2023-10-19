В Турции опровергли слухи о возможном размещении иностранных войск
Администрация Эрдогана опровергла слухи о возможном размещении иностранных войск
© iStock.com / blooduaТурция
© iStock.com / bloodua
Турция. Архивное фото
АНКАРА, 19 окт - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения ряда СМИ о якобы новой возможности по размещению в стране иностранных войск.
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"В новостных статьях под заголовком "Иностранные войска на нашей территории!" и утверждениях "Иностранные войска идут в Турцию", касающихся принятия президентского предложения о продлении срока действия тезиса об отправке войск в Ирак и Сирию еще на 2 года, содержится манипуляция. Выражения в тезисе: "...отправка турецких вооруженных сил в зарубежные страны для проведения трансграничных операций и интервенций в случае необходимости, а также присутствие иностранных вооруженных сил в Турции для тех же целей..." искажены", - говорится в поступившем РИА Новости заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики.
Отмечается, что в 2014 и 2015 годах на основании резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций была создана коалиция для борьбы с ИГ* и аналогичными террористическими организациями на севере Сирии и Ирака. В этой коалиции приняли участие Турция, 80 стран и пять международных организаций, включая НАТО и Лигу арабских государств. Страны-участницы коалиции сотрудничают в использовании таких областей, как персонал, материалы, оружие, транспортные средства, авиабазы, гавани и воздушное пространство.
"Установлено, что статья, ставшая предметом обвинения, была подана как "новое постановление" в целях манипуляции. Проект был подготовлен в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН в 2014 и 2015 годах, и такой ситуации, когда иностранные войска прибывают и размещаются в Турции, не существует", - говорится в заявлении.
* Террористическая организация, запрещена в России