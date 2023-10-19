https://ria.ru/20231019/turtsiya-1903790953.html

В Турции опровергли слухи о возможном размещении иностранных войск

В Турции опровергли слухи о возможном размещении иностранных войск - РИА Новости, 19.10.2023

В Турции опровергли слухи о возможном размещении иностранных войск

Администрация президента Турции опровергла сообщения ряда СМИ о якобы новой возможности по размещению в стране иностранных войск. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T12:03

2023-10-19T12:03

2023-10-19T14:10

в мире

турция

ирак

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АНКАРА, 19 окт - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения ряда СМИ о якобы новой возможности по размещению в стране иностранных войск. Сообщения в ряде оппозиционных СМИ появились после того, как парламент страны одобрил предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о продлении срока пребывания турецких войск в Ираке и Сирии еще на два года. "В новостных статьях под заголовком "Иностранные войска на нашей территории!" и утверждениях "Иностранные войска идут в Турцию", касающихся принятия президентского предложения о продлении срока действия тезиса об отправке войск в Ирак и Сирию еще на 2 года, содержится манипуляция. Выражения в тезисе: "...отправка турецких вооруженных сил в зарубежные страны для проведения трансграничных операций и интервенций в случае необходимости, а также присутствие иностранных вооруженных сил в Турции для тех же целей..." искажены", - говорится в поступившем РИА Новости заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики. Отмечается, что в 2014 и 2015 годах на основании резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций была создана коалиция для борьбы с ИГ* и аналогичными террористическими организациями на севере Сирии и Ирака. В этой коалиции приняли участие Турция, 80 стран и пять международных организаций, включая НАТО и Лигу арабских государств. Страны-участницы коалиции сотрудничают в использовании таких областей, как персонал, материалы, оружие, транспортные средства, авиабазы, гавани и воздушное пространство. "Установлено, что статья, ставшая предметом обвинения, была подана как "новое постановление" в целях манипуляции. Проект был подготовлен в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН в 2014 и 2015 годах, и такой ситуации, когда иностранные войска прибывают и размещаются в Турции, не существует", - говорится в заявлении.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20231017/turtsiya-1903230387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, ирак, сирия, реджеп тайип эрдоган, исламское государство, нато, лига арабских государств