https://ria.ru/20231019/turtsiya-1903749264.html

Источник назвал сообщения о подготовке Турцией операции в Газе провокацией

Источник назвал сообщения о подготовке Турцией операции в Газе провокацией - РИА Новости, 19.10.2023

Источник назвал сообщения о подготовке Турцией операции в Газе провокацией

Сообщения о подготовке Турции к военному вмешательству в ситуацию на Ближнем Востоке не соответствуют действительности, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T09:07

2023-10-19T09:07

2023-10-19T12:33

в мире

израиль

турция

анкара (провинция)

владимир путин

хакан фидан

реджеп тайип эрдоган

хамас

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АНКАРА, 19 окт — РИА Новости. Сообщения о подготовке Турции к военному вмешательству в ситуацию на Ближнем Востоке не соответствуют действительности, заявил РИА Новости источник в администрации президента республики."Абсолютная провокация, рассчитанная на то, чтобы бросить тень на те посреднические усилия, которые показывает Анкара с начала обострения", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что президент Тайип Эрдоган и глава МИД Хакан Фидан "каждый день проводят непрерывную телефонную дипломатию для достижения прекращения огня".Ранее в турецких оппозиционных действующей власти СМИ и аккаунтах на платформе X (Twitter) появились сообщения, что Турция готовится к военному вмешательству в конфликт Израиля и палестинских группировок вокруг сектора Газа. Официальных комментариев по этому поводу не было.Очередное обострение произошло 7 октября, когда военное крыло палестинского движения ХАМАС провело беспрецедентную по масштабу ракетную атаку на Израиль из сектора Газа. Кроме того, после ударов боевики проникли в приграничные районы. В ответ армия обороны Израиля мобилизовала резервы, и в течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой, а также провели серию авиаударов по объектам, в том числе гражданских, на территории сектора.Число жертв в секторе Газа превысило три тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.

https://ria.ru/20231017/turtsiya-1903230387.html

https://ria.ru/20231017/ugrozy-1903472490.html

израиль

турция

анкара (провинция)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, турция, анкара (провинция), владимир путин, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году