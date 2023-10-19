Источник назвал сообщения о подготовке Турцией операции в Газе провокацией
Источник назвал слухи о подготовке Турции к вмешательству в Газе провокацией
Вид Анкары. Архивное фото
АНКАРА, 19 окт — РИА Новости. Сообщения о подготовке Турции к военному вмешательству в ситуацию на Ближнем Востоке не соответствуют действительности, заявил РИА Новости источник в администрации президента республики.
"Абсолютная провокация, рассчитанная на то, чтобы бросить тень на те посреднические усилия, которые показывает Анкара с начала обострения", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что президент Тайип Эрдоган и глава МИД Хакан Фидан "каждый день проводят непрерывную телефонную дипломатию для достижения прекращения огня".
Ранее в турецких оппозиционных действующей власти СМИ и аккаунтах на платформе X (Twitter) появились сообщения, что Турция готовится к военному вмешательству в конфликт Израиля и палестинских группировок вокруг сектора Газа. Официальных комментариев по этому поводу не было.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, в течение десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Очередное обострение произошло 7 октября, когда военное крыло палестинского движения ХАМАС провело беспрецедентную по масштабу ракетную атаку на Израиль из сектора Газа. Кроме того, после ударов боевики проникли в приграничные районы. В ответ армия обороны Израиля мобилизовала резервы, и в течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой, а также провели серию авиаударов по объектам, в том числе гражданских, на территории сектора.
Число жертв в секторе Газа превысило три тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.