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Источник назвал сообщения о подготовке Турцией операции в Газе провокацией - РИА Новости, 19.10.2023
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09:07 19.10.2023 (обновлено: 12:33 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/turtsiya-1903749264.html
Источник назвал сообщения о подготовке Турцией операции в Газе провокацией
Источник назвал сообщения о подготовке Турцией операции в Газе провокацией - РИА Новости, 19.10.2023
Источник назвал сообщения о подготовке Турцией операции в Газе провокацией
Сообщения о подготовке Турции к военному вмешательству в ситуацию на Ближнем Востоке не соответствуют действительности, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T09:07
2023-10-19T12:33
в мире
израиль
турция
анкара (провинция)
владимир путин
хакан фидан
реджеп тайип эрдоган
хамас
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АНКАРА, 19 окт — РИА Новости. Сообщения о подготовке Турции к военному вмешательству в ситуацию на Ближнем Востоке не соответствуют действительности, заявил РИА Новости источник в администрации президента республики."Абсолютная провокация, рассчитанная на то, чтобы бросить тень на те посреднические усилия, которые показывает Анкара с начала обострения", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что президент Тайип Эрдоган и глава МИД Хакан Фидан "каждый день проводят непрерывную телефонную дипломатию для достижения прекращения огня".Ранее в турецких оппозиционных действующей власти СМИ и аккаунтах на платформе X (Twitter) появились сообщения, что Турция готовится к военному вмешательству в конфликт Израиля и палестинских группировок вокруг сектора Газа. Официальных комментариев по этому поводу не было.Очередное обострение произошло 7 октября, когда военное крыло палестинского движения ХАМАС провело беспрецедентную по масштабу ракетную атаку на Израиль из сектора Газа. Кроме того, после ударов боевики проникли в приграничные районы. В ответ армия обороны Израиля мобилизовала резервы, и в течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой, а также провели серию авиаударов по объектам, в том числе гражданских, на территории сектора.Число жертв в секторе Газа превысило три тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.
https://ria.ru/20231017/turtsiya-1903230387.html
https://ria.ru/20231017/ugrozy-1903472490.html
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в мире, израиль, турция, анкара (провинция), владимир путин, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Турция, Анкара (провинция), Владимир Путин, Хакан Фидан, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Источник назвал сообщения о подготовке Турцией операции в Газе провокацией

Источник назвал слухи о подготовке Турции к вмешательству в Газе провокацией

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 19 окт — РИА Новости. Сообщения о подготовке Турции к военному вмешательству в ситуацию на Ближнем Востоке не соответствуют действительности, заявил РИА Новости источник в администрации президента республики.
"Абсолютная провокация, рассчитанная на то, чтобы бросить тень на те посреднические усилия, которые показывает Анкара с начала обострения", — сказал собеседник агентства.
Флаг Турции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Турция выразила готовность выступить гарантом для Палестины
17 октября, 07:47
Он добавил, что президент Тайип Эрдоган и глава МИД Хакан Фидан "каждый день проводят непрерывную телефонную дипломатию для достижения прекращения огня".
Ранее в турецких оппозиционных действующей власти СМИ и аккаунтах на платформе X (Twitter) появились сообщения, что Турция готовится к военному вмешательству в конфликт Израиля и палестинских группировок вокруг сектора Газа. Официальных комментариев по этому поводу не было.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, в течение десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

Очередное обострение произошло 7 октября, когда военное крыло палестинского движения ХАМАС провело беспрецедентную по масштабу ракетную атаку на Израиль из сектора Газа. Кроме того, после ударов боевики проникли в приграничные районы. В ответ армия обороны Израиля мобилизовала резервы, и в течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой, а также провели серию авиаударов по объектам, в том числе гражданских, на территории сектора.
Число жертв в секторе Газа превысило три тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.
Кнессет. Иерусалим, Израиль - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Израиль призвал своих граждан срочно покинуть Турцию из-за угрозы терактов
17 октября, 22:27
 
В миреИзраильТурцияАнкара (провинция)Владимир ПутинХакан ФиданРеджеп Тайип ЭрдоганХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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