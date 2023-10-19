https://ria.ru/20231019/turtsiya-1903673766.html

Названы курорты Турции, где больше всего подешевело жилье для туристов

Названы курорты Турции, где больше всего подешевело жилье для туристов - РИА Новости, 19.10.2023

Названы курорты Турции, где больше всего подешевело жилье для туристов

Цены на посуточную аренду в Турции в октябре по сравнению с летом упали до 30 процентов, сильнее всего они сократились в Чамьюве, Кемере, Белеке и Мерсине,... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T05:46

2023-10-19T05:46

2023-10-19T05:46

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Цены на посуточную аренду в Турции в октябре по сравнению с летом упали до 30 процентов, сильнее всего они сократились в Чамьюве, Кемере, Белеке и Мерсине, сообщает российский сервис онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.По данным аналитиков, наибольшее снижение цен на посуточную аренду среди популярных направлений Турции в октябре по сравнению с летом наблюдается в Чамьюве – на 30 процентов. Средняя ставка в данный момент на курорте составляет 6 100 рублей за сутки."Это поселок в десяти километрах от Кемера, небольшой курорт со всей необходимой инфраструктурой для отдыха и неплохими пляжами. Погода в октябре здесь благоприятная, температура воздуха колеблется от +23 до +28 градусов, температура воды в среднем около +26 градусов. Хорошая возможность отдохнуть на море в октябре", – рассказывает владелец и генеральный директор Суточно.ру Юрий Кузнецов.Также заметное снижение цен зафиксировано в Кемере – на 19 процентов (до 5 480 рублей за сутки), Белеке – на 18 (до 6 520 рублей) и Мерсине – на 17 (до 3 130 рублей). В Кушадасах ставка сократилась на восемь процентов – до 4 890 рублей, в Авсалларе – на пять, в Анталье – на три процента."Но на отдельных курортах, хоть и ненамного, но произошло повышение цен. В Аланье, которая лидирует по числу бронирований среди всех курортов Турции, прирост составил восемь процентов. Сейчас аренда здесь стоит в среднем 5 459 рублей за сутки. В Стамбуле ставки увеличились на пять процентов, до 5 159 рублей. Но в целом, надо помнить, что цены и их колебания зависят от курса доллара", – комментирует Юрий Кузнецов.Самыми востребованными турецкими направлениями в октябре у россиян стали Аланья, Стамбул, Анталья, Авсаллар и Мерсин. Также в топ-10 вошли Сиде, Чамьюва, Белек, Кемер, Кушадасы. Средняя стоимость посуточной аренды в октябре в Турции составляет 5 022 рубля за сутки. Это на шесть процентов меньше, чем было летом. Как правило, туристы арендуют жилье в октябре на семь суток."Спрос в октябре на бронирования в Турции не очень высокий, но все-таки он есть. Погода на отдельных курортах еще хорошая, многие россияне этим пользуются", – говорит Юрий Кузнецов.

https://ria.ru/20231018/tury-1903582456.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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