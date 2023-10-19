https://ria.ru/20231019/trevoga-1903791476.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.10.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T12:04

2023-10-19T12:04

2023-10-19T12:04

специальная военная операция на украине

украина

харьковская область

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Первым сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области – в 10.32 (совпадает с мск). Через 15 минут ее объявили в Сумской, Днепропетровской, Полтавской, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html

украина

харьковская область

киев

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украина, харьковская область, киев, вооруженные силы рф